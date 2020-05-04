Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов

Сегодня Кабинет Министров на внеочередном заседании примет детальный план выхода страны из карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Полный список озвучим сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00", - сообщил премьер.

