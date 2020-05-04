12 002 70
Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов
Сегодня Кабинет Министров на внеочередном заседании примет детальный план выхода страны из карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Полный список озвучим сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00", - сообщил премьер.
Топ комментарии
+16 Eugene Homenko
показать весь комментарий04.05.2020 12:31 Ответить Ссылка
+13 18c49ed2
показать весь комментарий04.05.2020 12:31 Ответить Ссылка
+13 Станислав Станислав #469254
показать весь комментарий04.05.2020 12:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то смотрят без них люди все решили уже ))
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.https://censor.net/v3193047
Министерство здравоохранения Украины записало видеообращение к украинцам, в котором просит побыть еще немного дома.
Как передает https://censor.net/, видео размещено на странице Минздрава в https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/245194913352804/?__xts__[0]=68.ARAtRKF5pnisjqjjLGRDciRZ-u3Ryfw4SQBSEnTEwHPh1Nkur-ohAJWAO6PLoionP9XodGhKU3e-3**************************************************************************************************************************************************************************-KsKzLyO99XEVytYhyKVbfX9ov7czQ9__wx-leLF5elSat7kRYdWRirvZamlw5e3kZYyQpfg6v_v9Pc7bUCzNBYc6WqQA9nCKuuS8rpbEOu8&__tn__=-R Facebook .
"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынеждены отказаться от развлечений на период карантина.
Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются.
!Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, за чем так соскучились", - образается Минздрав к украинцам.
Кстати, парки ведь пришлось для нормальных людей закрыть именно из-за придурков, которые в парках не соблюдали никаких карантинных мер предосторожностей - из-за вас и нормальные люди пострадали.
Не был бы ты дауном - знал бы это.
Хотя сами шведы, в отличие от тебя, относятся ко всему очень ответственно и держат дистанцию везде, где это возможно, даже в общественном транспорте. А ты дистанцию держишь? Конечно же нет, потому, что шведы - разумные и ответственные, а ты - лихой придурок без мозгов.
Какие пароходы ?? 🤯
Хочешь сойти за умного - просто ничего не пиши, а то как обычно - выходит тупой треш.
тебя даже обсирать не надо чтоб идиотом выставить: ты всё сам делаешь.
https://the-warsaw.com/14199/mozhno-li-zharit-shashlyk-a-zagorat-bez-maski-otvety-na-samye-chastye-voprosy/ А ЗАГОРАТЬ БЕЗ МАСКИ? ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Что бы ты вопил на такие меры, проживая в Австрии, интересно?
А ещё говорят что никакого "мирового правительства не существует". Ха.
Ты был прав....
Яка різниця - це салон чи стоматкабінет ?