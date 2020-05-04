РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9167 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 002 70

Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов

Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов

Сегодня Кабинет Министров на внеочередном заседании примет детальный план выхода страны из карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Полный список озвучим сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00", - сообщил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек

Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов 01

Автор: 

бизнес (1641) Кабмин (14120) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2862) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Барін в парк ходіть дозволіл, благодарствуєм.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:31 Ответить
+13
Поздно батенька пить "Боржоми". Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:31 Ответить
+13
Шмыгаль кто ты такой запрещать в парке гулять?По конституции у меня свобода передвидегия,я тебя и твой карантин вертел,верчу и вертеть буду
показать весь комментарий
04.05.2020 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поздно батенька пить "Боржоми". Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:31 Ответить
Ну, это они решили возглавить процесс.
А то смотрят без них люди все решили уже ))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:44 Ответить
03.05.20
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.https://censor.net/v3193047
Министерство здравоохранения Украины записало видеообращение к украинцам, в котором просит побыть еще немного дома.
Как передает https://censor.net/, видео размещено на странице Минздрава в https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/245194913352804/?__xts__[0]=68.ARAtRKF5pnisjqjjLGRDciRZ-u3Ryfw4SQBSEnTEwHPh1Nkur-ohAJWAO6PLoionP9XodGhKU3e-3**************************************************************************************************************************************************************************-KsKzLyO99XEVytYhyKVbfX9ov7czQ9__wx-leLF5elSat7kRYdWRirvZamlw5e3kZYyQpfg6v_v9Pc7bUCzNBYc6WqQA9nCKuuS8rpbEOu8&__tn__=-R Facebook .
"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынеждены отказаться от развлечений на период карантина.
Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются.
!Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, за чем так соскучились", - образается Минздрав к украинцам.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:07 Ответить
За 2 месяца в Украине в ДТП погибло 500 человек,несколько тысяч травмированоhttps://www.google.com/amp/s/www.autocentre.ua/news/25-tysyach-dtp-za-pervye-dva-mesyatsa-skolko-lyudej-pogiblo-v-2020-godu-1207948.html/amp
показать весь комментарий
04.05.2020 13:16 Ответить
В Украине за сутки 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек https://censor.net/n3193109
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів - Цензор.НЕТ 6650
показать весь комментарий
04.05.2020 13:03 Ответить
Барін в парк ходіть дозволіл, благодарствуєм.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:31 Ответить
только по маленькому дозволил, по большому еще табу.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:33 Ответить
Шмыгаль кто ты такой запрещать в парке гулять?По конституции у меня свобода передвидегия,я тебя и твой карантин вертел,верчу и вертеть буду
показать весь комментарий
04.05.2020 12:32 Ответить
Потому карантин и неэффективен, что полудурки его вертят...
Кстати, парки ведь пришлось для нормальных людей закрыть именно из-за придурков, которые в парках не соблюдали никаких карантинных мер предосторожностей - из-за вас и нормальные люди пострадали.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:34 Ответить
нормальные бы дурантин не вводили. так что формально ты прав на все 100%: всё именно из-за придурков: вначале они проголосовали по приколу...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:37 Ответить
Швеция карантин не вводила,но этот даун насмотрелся телевизора и самоизолировался на балконе,к жене ближе чем на метр не подходит,скоро его жена к соседу пойдет карантин ослаблять
показать весь комментарий
04.05.2020 12:42 Ответить
В Швеции правительство не имеет законных полномочий на введение карантина. Потому и не ввело его.
Не был бы ты дауном - знал бы это.

Хотя сами шведы, в отличие от тебя, относятся ко всему очень ответственно и держат дистанцию везде, где это возможно, даже в общественном транспорте. А ты дистанцию держишь? Конечно же нет, потому, что шведы - разумные и ответственные, а ты - лихой придурок без мозгов.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Мудозвон ты когда последний раз в Швеции был?Я на прошлой неделе и в Дании и Германии,все ходят как всегда,все работают как всегда,потому что они разумные,а не истерички как тытебе по телевизору и голую задницу покажут,ты из дома выйти будешь боятся,ещё и фантазируешь про Швецию,где не был в а карантине,клоун
показать весь комментарий
04.05.2020 12:56 Ответить
Как это вам удалось?! Границы же закрыты
показать весь комментарий
04.05.2020 13:01 Ответить
Отож.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:03 Ответить
Я на параходе работаю,все время работаю,так как в Европе никто не собирается уничтожать свою экономику из за гриппа,зато " самая богатая в Европе страна Украина" выключила свою экономику полностью,так последствия будут в РАЗЫ БОЛЬШЕ,чем от гриппа
показать весь комментарий
04.05.2020 13:12 Ответить
Как такое может быть?? В Германии даже в соседний город нельзя ездить, не то что в другую страну. Даже к родителям. Все сидят по домам. Границы закрыты
Какие пароходы ?? 🤯
показать весь комментарий
04.05.2020 13:17 Ответить
Ой нимагу,ты когда в Германии был?Откуда информация по наличию передавали? С 19 апреля работают магазины и людей в масках я вообще не видел,только за руку на здороваются другие с другом,вот и весь карантин,все работают
показать весь комментарий
04.05.2020 13:20 Ответить
Работают только магазины до 800кв.м. И то недавно. Все остальное: кафе , парикмахерские, спортзалы, больницы и тыды ЗАКРЫТО. Никто никуда не ездит
показать весь комментарий
04.05.2020 13:26 Ответить
Все ездят без проблем,если не был в Германии посмотри вебкамерв в городах полно людей,магазины открыты до 800 м их 90%, ещё повторю,в масках никого не видел
показать весь комментарий
04.05.2020 13:30 Ответить
Точно - в Германии, Великобритании, Испании, Италии, Австрии, Чехии, Польше и тд проголосовали по приколу.
Хочешь сойти за умного - просто ничего не пиши, а то как обычно - выходит тупой треш.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
Хочешь сойти за умного - просто ничего не пиши, а то как обычно - выходит тупой треш.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
Именно так, повторяй это себе каждый раз, когда есть желание накалякать чушь про "по приколу", которую ты намарал выше.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:51 Ответить
я понимаю, что кацапский младенец с переполненными подгузниками головку гордо держит...
тебя даже обсирать не надо чтоб идиотом выставить: ты всё сам делаешь.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:57 Ответить
Выкручиваться и стрелки переводить ты любишь, но мозгов нет, ибо в постах все видно - ты обвинил больше половины Европы в том что они голосовали "по приколу" - потому у них и карантин. А все по тому, что ты недоумок.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:05 Ответить
продолжай. мне добавить нечего: ты сам себя...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:07 Ответить
Ессно нечего - ты уже облажался и тебя макнули в это мордочкой. Выйти из этой ситуации достойно можно только признав, что написал лажу. Но это про "достойно", а не про тебя.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:17 Ответить
продолжай. мне добавить нечего: ты сам себя...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:19 Ответить
Что ты такое,что бы мне указывать что делать? В ДТП в Украине гибнет в 10 раз больше людей,чем от этого грипп,можешь закрыться дома на самоизоляция пожизненно на одного барана на улице меньше будет
показать весь комментарий
04.05.2020 12:39 Ответить
Почитай как адекватные страны ввели карантин. Та же Варшава
https://the-warsaw.com/14199/mozhno-li-zharit-shashlyk-a-zagorat-bez-maski-otvety-na-samye-chastye-voprosy/ А ЗАГОРАТЬ БЕЗ МАСКИ? ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
показать весь комментарий
04.05.2020 12:45 Ответить
Вот и почитай - в Италии, Испании, Австрии и тд ты для того, чтобы из дома выйти обязан был заполнить заявление, обосновав цель выхода.
Что бы ты вопил на такие меры, проживая в Австрии, интересно?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:54 Ответить
Проживая в Австрии я бы не вопил
показать весь комментарий
04.05.2020 13:20 Ответить
Польша уже посчитала убытки и попросила украинских рабочих вернуться
показать весь комментарий
04.05.2020 13:18 Ответить
А что они такое в парках антикарантинное вытворяли, что аж парки пришлось закрыть ?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:55 Ответить
Парки наверное были разносчиками вируса,дблы блть
показать весь комментарий
04.05.2020 13:22 Ответить
Дышали на одинокие троечки мусоров и нацгвардецев!
показать весь комментарий
04.05.2020 13:22 Ответить
Университеты тоже открывайте. Не забудьте транспорт,
показать весь комментарий
04.05.2020 12:32 Ответить
что уже самим страшно на своих жен смотреть что решили объекты индустрии красоты открыть.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:32 Ответить
Там скорее ботоксофабрики.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:34 Ответить
За..ав!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:32 Ответить
Что означает ,,часть,,?Иными словами кто власти лижет жопу того откроют а ********** открываться запретят.Вон ресторан нардепа работал при запрете весь карантин и никто его даже на символичную сумму не оштрафовал.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:33 Ответить
Удивительно. По всей планете называют одну и ту же дату.
А ещё говорят что никакого "мирового правительства не существует". Ха.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:33 Ответить
Вчера Зеленского кремировали.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:35 Ответить
Я категорически против внесудебных расправ. Должен быть суд.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:38 Ответить
Кремировали посмертно.
Ты был прав....
показать весь комментарий
04.05.2020 12:40 Ответить
Жаль. Он мог бы рассказать много интересного на допросе.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:42 Ответить
Что там он мог рассказать? - марионетка!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
Кто передавал приказы, от кого и какие.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
Не нужно ничего открывать.А то коронавирус по всей стране разнесут.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:37 Ответить
Да так и будет. Пока 80% не переболеет, пока не обзаведемся иммунитетом, пока не придумают вакцину... и т.д.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
Вы уже ничего не планируете, пан Шмыгаль. Вы просто оформляете свершившееся.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:40 Ответить
а они не закрывались вместе с яжмамками тугосерями обоссаным алкашами опухшими парками и наливайками..
показать весь комментарий
04.05.2020 12:40 Ответить
До речі, ви не вкурсі скільки бомжів та алкашів померло від ковід? Я щось не спостерігаю їх зменшення.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:44 Ответить
В Запорожье такое кол-во вылезло, как никогда. Сидят на каждой остановке. Где они берутся - непонятно!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
врядли. ..разве от боярки фуфыриков сифелиса и дезентерии а еще поза вчера тащили металл))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:52 Ответить
Рівень захворюваності треба підтримувати на рівні можливостей лікарень. Друга хвиля заражень почнеться з послабленням карантину. І так доки все населення не набуде стадний імунітет. Після чого вірус відійде сам через недостачу нових жертв.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:43 Ответить
https://focus.ua/ukraine/454768-koronavirus_opasnee_grippa_oseniu_mozhet_byt_vtoraia_volna__vrach_aleksandrovskoi_bolnitsy Коронавирус опаснее гриппа, осенью может быть вторая волна, - врач Александровской больницы
показать весь комментарий
04.05.2020 12:57 Ответить
Краще би стоматології відкрили....
Яка різниця - це салон чи стоматкабінет ?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
В Запорожье стоматологии некоторые работают.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів - Цензор.НЕТ 7482
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів - Цензор.НЕТ 5298
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів - Цензор.НЕТ 6348
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів - Цензор.НЕТ 6837
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
Шмигаль про ослаблення карантину: З 11 травня плануємо відкрити парки, зони відпочинку, об'єкти індустрії краси та частину магазинів - Цензор.НЕТ 9156
показать весь комментарий
04.05.2020 12:56 Ответить
Котейке скоро кушать нечего будет, вот и беспокоится))))
показать весь комментарий
04.05.2020 12:59 Ответить
Парикмахерские я б пока не открывала, там очень близкий контакт с мастером. Все остальное нужно открывать. Парки и скверы- не имеют отношения к бизнесу. Они и так открыты.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:08 Ответить
Об'єкти індустрії краси ще рано відкривати. Манікюр, педікюр та фарбування волосся можна самим робити. У цій сфері послуг дистанція взагалі неможлива.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:12 Ответить
А міжміські сполучення? В мене дача під Чугуєвом,в цьому році ще не їздив. садити треба...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:40 Ответить
та пагаді...глянь що уже на ринках робиться (не треба ні пасхи. ні гробків. ні першомая. ні дня пабєди) ...до середини літа ковіднутих півмільона буде...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:48 Ответить
 
 