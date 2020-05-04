РУС
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что "ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений".

"И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию", - подчеркнул Кличко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мэр отметил, что Киев первый этап такого плана обнародовал. И, исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая.

Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов

По словам мэра столицы, власть сегодня должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения, ради безопасности и жизни людей, ради экономики и развития городов и государства.

"В последние дни много дискуссий и эмоций по поводу срочной и почти тотальной отмены ограничений. … Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые, ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть" - сказал Кличко.

карантин (16729) Киев (26143) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
Киев..!!

Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко
04.05.2020 12:44 Ответить
+1
Барселона.
+1
Малага
Барселона.
Малага
Кадис
Кадис
04.05.2020 12:43 Ответить
Какой ужас, все без намордников. Сейчас же "мор", по теории нашего МОЗ, начнется.
04.05.2020 14:57 Ответить
Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко
И ведь не поспоришь.
04.05.2020 12:57 Ответить
Сцыкун, это точно. А как бы петики вопили, если бы было, как в Испании!
04.05.2020 13:21 Ответить
И не говори. Вопели бы "ШМАРКЛЕЙ УБИЛО УКРАИНЦЕВ!!!" А то, что мародёр из закрытого Козина хрюкал о "необходимости отменить карантин и запустить метро"- не в счет.
04.05.2020 15:47 Ответить
Разместишь картинку, как там будет через недельку-две. Особенно интересуют фоточки из больниц. А так- бараны вырвались "на волю" и решили, что "вируса нет". "Ты его не видишь, а он есть" (с) У нас тоже таких баранов- тьма тьмущая. Тех, что постоянно блеют об "усчимлении прав" и "отмене карантина". Стадо безмозглое.
04.05.2020 15:44 Ответить
Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко - Цензор.НЕТ 9483
04.05.2020 18:07 Ответить
 
 