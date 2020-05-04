РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5782 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 464 25

Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский

Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский

Кабинет Министров Украины готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - отметил президент Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.

Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила глобальное чрезвычайное положение.

Также читайте: Гончарук об отношениях с Зеленским после увольнения: Не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты"

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2862) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
открой глаза, уже все забили на тебя и твои приказы. фактически карантин уже кончился, а ты все ещё тормозишь
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
+11
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4416
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
+8
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8605
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
открой глаза, уже все забили на тебя и твои приказы. фактически карантин уже кончился, а ты все ещё тормозишь
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам.https://censor.net/v3193047

В Украине за сутки Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4572 418 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 12 331, умерли 15 человек https://censor.net/n3193109
показать весь комментарий
04.05.2020 13:09 Ответить
9-го ватаны будут толпами бегать "дедывоевали", после 11-го возможен всплеск
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
всплеск полюбому будет если станут больше собираться, пока все не переболеют. так что карантин это была отсрочка чтобы подготовиться, посмотрим что наготовили...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
..."Благая весть пришла в Россию после праздничных гробков: простой русский православный послушник Димитрий изобрел и показал патриотической общественности канонически безупречный способ победить злосчастный коронавирус, смертью жизнь поправ и за родину красиво воздымихося", - пише Василь Рибніков у своєму блозі, передають Патріоти України, та продовжує:"С губительным поветрием пришло в Россию время удивительных телевизионных историй о многочисленных подвигах русских батюшек, взнуздавших бесчисленное количество смертельных хворей, кои веками насылали на святую Русь поганые заморские круциатусы. Прыщавые пионеры-герои великой отечественной войны курят в сторонке георгиевскую ленту: все их приключения - унылое кадило по сравнению с профессиональными и умелыми действиями легендарных патриархов и митрополитов среднего звена, издревле рвавших эпидемии чумы, холеры и хламидиоза, как Тузик псалтырь. Архимандрит Сталинидий в разгар чумного мора собрал в храме сто тыщ человек, все умерли, а он даже глазом не моргнул и всех отпел хорошей песнею «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета»; .....
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
Давайте, проводите меры. Иначе придется проводить меры по дезактивации помещений Рады и кабинета министров под новый состав.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
по дератизации...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:54 Ответить
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4416
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Опять "со ссылкой на пресс-службу" ...

Гюльчатай, открой личико, и скажи всё народу лично.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Вилізло чмо.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8605
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
Испании с начала эпидемии заболели более 216 тысяч человек, умерло более 25 тысяч.
Второе место, по заражённым, после США.
Это конец света, по понятиям сцыкуна Зели.
Но вот уже с 2 мая в Испании ослабили карантин.
Вот как вчера выглядела Испания.
Барселона.

Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3781
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
А это город Малага.
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7653
показать весь комментарий
04.05.2020 12:51 Ответить
Но наш у.бок Шмыгаль величайше разрешил открыть аж парки и скверы, где нельзя собираться больше двоих...
То есть испанцы - тупые, по мнению шмыгаля, раз уже массово гуляют по улицам)
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
Алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами? Это "Эпицентра" что ли? Сбросьте кто-нибудь на шмыгаля пианино. Пусть проснётся.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5106
показать весь комментарий
04.05.2020 12:54 Ответить
Статуй неизвестной бубочки.
Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9418
показать весь комментарий
04.05.2020 13:03 Ответить
Раз самое главное для правительства здоровье людей- запретите продавать алкоголь и сигареты! Нет? Кишка тонка? Или все же здоровье людей для вас не самое главное?
показать весь комментарий
04.05.2020 13:15 Ответить
С 12-го числа все здоровы! Можете быть свободны...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:16 Ответить
Очевидно весь мир понял, что коронавирус это очередная шляпа и экстренно смягчает карантинные ограничения, хотя казалось бы эпидемия в разгаре! Конечно, никто в этом не признается, иначе суммы исков будут исчисляться десятками млрд usd.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:27 Ответить
Первое и главное в подготовке выхода с карантина - слугам народа собрать чемоданы и определиться куда бежать.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:28 Ответить
там выше Шмыга с тобой не согласен. разберитесь там между собой, дятлы зелёные.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:36 Ответить
Ну прямо аж кричи: "Ура! Наша мама целка!"
показать весь комментарий
04.05.2020 13:38 Ответить
Человека за которого я голосовал ,или подменили или заворожили.

Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно нужно.

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
показать весь комментарий
04.05.2020 14:21 Ответить
 
 