Ограничительные меры в Украине продлятся до 11 мая, уже на этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина, - Зеленский
Кабинет Министров Украины готовит решение, которое поможет предпринимателям и потребителям подготовиться к безопасному выходу из карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей - самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей - мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - отметил президент Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.
Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе.
Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила глобальное чрезвычайное положение.
Гюльчатай, открой личико, и скажи всё народу лично.
Второе место, по заражённым, после США.
Это конец света, по понятиям сцыкуна Зели.
Но вот уже с 2 мая в Испании ослабили карантин.
Вот как вчера выглядела Испания.
Барселона.
То есть испанцы - тупые, по мнению шмыгаля, раз уже массово гуляют по улицам)
Анатолий Бондаренко.
Мэр Черкасс стреляет в глаз
