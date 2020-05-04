РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5782 посетителя онлайн
Новости
2 879 27

Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко

Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что депутаты обсуждали кандидатуру Василия Цушко на должность главы таможни, но пока в шутливом характере.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Обсуждение в отдельных группах депутатов было, но пока шуточного характера. Мне кажется, что во всем можно и нужно искать баланс. Баланс между опытом и незапятнанной репутацией. Убеждена, что есть такие люди. Реанимировать политических деятелей надо очень осторожно, осознавая последствия", - сказала Янченко.

Полную версию интервью читайте здесь.

Напомним, Василий Цушко ранее занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации (2005 - 2006). С 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел Украины. Министр экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 г., с 16 декабря 2010 - председатель Антимонопольного комитета Украины. Четыре раза избирался депутатом Верховной рады Украины: в 1994 , 1998 , 2002 и 2006 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов

Автор: 

Цушко Василий (473) Янченко Галина (72) Государственная таможенная служба (176)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
да не мелочитесь - бейте уже челом киле азирову
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
+9
Ну, прям как принято в шапито 95.
А они когда-то что-то всерьез обсуждают?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
+8
Чем серьезней тупые дегенераты крутят свои хари, тем смешней выглядят.
"Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."

Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 942
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да не мелочитесь - бейте уже челом киле азирову
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
Не челом, а членом. Не киле азирову, а по клавишам. А в остальном все правильно.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Ну, прям как принято в шапито 95.
А они когда-то что-то всерьез обсуждают?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
О да...
Було би дивно, якби ті кловуни і не жартували.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
Возьмите Юлию Марушевскую. Какой Цушко? Даже шутить о нем грешно в таком ключе
показать весь комментарий
04.05.2020 12:50 Ответить
" ... ПОКА в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко". І взагалі- то, в "шутливой форме", та у вас пліснявих, свої словосполучення
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
Чем серьезней тупые дегенераты крутят свои хари, тем смешней выглядят.
"Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."

Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 942
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
Квартал-95 рулить.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:56 Ответить
шуткует- веселится обезъянник Коломойского: депутат Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, Кива, мастурбировавший в зале Рады, Яременко во время заседания Верховной Рады договаривавшийся с проституткой : « Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов».
показать весь комментарий
04.05.2020 12:58 Ответить
***, они даже шутить не умеют
показать весь комментарий
04.05.2020 13:02 Ответить
депутаты обсуждали кандидатуру Василия Цушко на должность главы таможни, но пока в шутливом характере Источник: https://censor.net/n3193168

===
будет тупо..но смешно..
показать весь комментарий
04.05.2020 13:10 Ответить
Дебила на таможню,не смешно !
показать весь комментарий
04.05.2020 13:10 Ответить
Какие шутки, это почерк работы блазня, у него уже два шуточных правительства и куча шуточных креатур у власти, да и он сам шуточный.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:14 Ответить
Интересно, а "слуги народа" хоть что-нибудь обсуждают в другом характере? Или хотя бы не не под дурью?
показать весь комментарий
04.05.2020 13:21 Ответить
Жартувати треба, обідаючи в ресторані "Велюр". а не в Раді. Вибирали депутатів не для того, щоб вони жартували на робочому місці. Он дві молодиці "пожартували" з президента і отримали кримінальну справу за погрози.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:23 Ответить
Нема спокою їбон#утим...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:28 Ответить
С вашими *********** "в шутливом характере" можем Украину потерять
показать весь комментарий
04.05.2020 13:29 Ответить
А Царева случайно на главу налоговой не обговаривали шутники?
показать весь комментарий
04.05.2020 13:30 Ответить
Царев возглавит партию Слуг
Они друг другу подходят
показать весь комментарий
04.05.2020 13:49 Ответить
зачем лишние хода?
Калетника назначайте
Большего спеца по контрабасу не найти
показать весь комментарий
04.05.2020 13:48 Ответить
обсуждение о назначении, указывало не на власть Украины, а на избранных шутов Украины
показать весь комментарий
04.05.2020 13:55 Ответить
Что это безграмотное чмо из одесской области может???.Сначала Цушко вместе с скориком и вором Кисе и другими дебилами из партии регионов разворовали и развалили сначала Одессу, а потом и всю одесскую область, затем МВД украины, а вместе с бездарным геодезистом Азаровым Цушко развалили экономику Украины, а теперь опять хочет купить себе тёплое местечко в Киеве.и снова, что крупное развалить?? Интересно, что??? .По моему Зеленский уже и так всё развалил, что только можно!!. дальше одна пустота и нищета, для украинского народа, на оставшиеся четыре года, правда если Зеленского раньше не скинут!!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 13:59 Ответить
Так зразу Калєтніка ставте, х%лі мєлочітся! А Авакяна примєром!
показать весь комментарий
04.05.2020 14:54 Ответить
Депутати обговорювали призначення Цушка на посаду голови митниці поки в жартівливому характері, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8734
показать весь комментарий
04.05.2020 16:06 Ответить
Это тот,который штурмовал прокуратуру, выбивая там двери?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:25 Ответить
Да вы гляньте на эту ушлую хитрую ужратую харю! Да она же вот вот треснет! Цушко... глава таможни! мда. Волка в сторожи баранам.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:30 Ответить
 
 