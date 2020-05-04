Депутаты обсуждали назначение Цушко на должность главы таможни пока в шутливом характере, - "слуга народа" Янченко

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила, что депутаты обсуждали кандидатуру Василия Цушко на должность главы таможни, но пока в шутливом характере.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Обсуждение в отдельных группах депутатов было, но пока шуточного характера. Мне кажется, что во всем можно и нужно искать баланс. Баланс между опытом и незапятнанной репутацией. Убеждена, что есть такие люди. Реанимировать политических деятелей надо очень осторожно, осознавая последствия", - сказала Янченко.

Полную версию интервью читайте здесь.

Напомним, Василий Цушко ранее занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации (2005 - 2006). С 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел Украины. Министр экономики в правительстве Николая Азарова с 11 марта 2010 по 9 декабря 2010 г., с 16 декабря 2010 - председатель Антимонопольного комитета Украины. Четыре раза избирался депутатом Верховной рады Украины: в 1994 , 1998 , 2002 и 2006 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цушко назвал "провокацией" возможность своего назначения заместителем министра финансов