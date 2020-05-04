Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовало бы 42,6% украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМІС.

Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные из колонки 1 таблицы 1):

- 27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

- 9,7% - за Петра Порошенко,

- 8% - за Юрия Бойко,

- 6,3% - за Юлию Тимошенко,

- 4,1% - за Игоря Смешко,

- 2,8% - за Анатолия Гриценко,

- 2,3% - за Олега Ляшко,

- 1,2% - за Святослава Вакарчука,

- 0,5% - за Александра Вилкула,

- других кандидатов - всего 2,4%,

- 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

- 20,1% - не определились, за кого голосовать,

- 2,7% - отказались отвечать на вопрос,

- 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получаются следующие результаты (рейтинг 3, данные с колонки 3 таблицы 1):

- 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

- 14,9% - за Петра Порошенко,

- 12,2% - за Юрия Бойко,

- 9,7% - за Юлию Тимошенко,

- 6,4% - за Игоря Смешко,

- 4,3% - за Анатолия Гриценко,

- 3,5% - за Олега Ляшко,

- 1,8% - за Святослава Вакарчука,

- 0,8% - за Александра Вилкула,

- других кандидатов - всего 3,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов партий:% всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.





Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 17 по 25 апреля 2020 г.. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Напомним, по данным опроса КМИС в феврале 2020 г. за действующего главу государства проголосовали бы 44,2% избирателей.