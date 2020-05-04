РУС
Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовало бы 42,6% украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМІС.

Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные из колонки 1 таблицы 1):

- 27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 9,7% - за Петра Порошенко,
- 8% - за Юрия Бойко,
- 6,3% - за Юлию Тимошенко,
- 4,1% - за Игоря Смешко,
- 2,8% - за Анатолия Гриценко,
- 2,3% - за Олега Ляшко,
- 1,2% - за Святослава Вакарчука,
- 0,5% - за Александра Вилкула,
- других кандидатов - всего 2,4%,
- 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 20,1% - не определились, за кого голосовать,
- 2,7% - отказались отвечать на вопрос,

- 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получаются следующие результаты (рейтинг 3, данные с колонки 3 таблицы 1):

- 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 14,9% - за Петра Порошенко,
- 12,2% - за Юрия Бойко,
- 9,7% - за Юлию Тимошенко,
- 6,4% - за Игоря Смешко,
- 4,3% - за Анатолия Гриценко,
- 3,5% - за Олега Ляшко,
- 1,8% - за Святослава Вакарчука,
- 0,8% - за Александра Вилкула,
- других кандидатов - всего 3,7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов партий:% всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 17 по 25 апреля 2020 г.. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Напомним, по данным опроса КМИС в феврале 2020 г.  за действующего главу государства проголосовали бы 44,2% избирателей.

+101
Поддерживать Зебила могут только предатели малоросы или полицаи из дыры.
04.05.2020 12:53
+75
Того, которого им показывает телевизор.
Это мы тут грамотные, а население в общей массе продолжает кормиться из телевизора.

Читаю твитт одной твиттерянки:
"При встрече знакомая завела речь о политике. Я ей рассказываю о Ермаке и его брате, о Радуцком, распродавшем маски и т.д..
А она мне в ответ'Не ври. Если бы это было правдой, уже показали бы по телевизору.' "

Вот так и живем...
04.05.2020 13:03
+73
як казала моя бабця-така правда ,як вош кашляє.
04.05.2020 12:53
Прихильники Порошенка - прихильники України. І ми бачили небезпеку приходу до влади зеленського. Але дійсність виявилась набагато гіршою. Я не чекала такої тотальної деукраїнізації, такого ''свята'' брехні і маніпуляцій і такої слабкості народу.
05.05.2020 02:52
Прихильники Порошенка - зомбированная биомасса, которая не видит в какую жопу залезла Украина под предводительством этого бандюка. У них акценты смещены с темы восстановления и возрождения страны на обсырание и унижение оппонентов.
05.05.2020 12:54
Ця Сасада завжди була прихильниця пуйла -- пропагандося, і ненавиділа українців. Згинь, чучундра.
05.05.2020 05:43
Ольга, ты не светлая, а темная. Черноротая. Найди у меня хоть один пост, подтверждающий, что я прихильниця пуйла и ненавидела украинцев.
Все вы, порхботы, брехуны.
05.05.2020 09:31
Кортеж Зеленского составляет 41 машина сорпровождния и перекрытие улиц.Порошенко улицы никогда не перекорывали,машин сопровождения было всего три.Зеля сцыкун?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:34
Зелёная власть пусть занимается реформами украинского общества в государстве Украина, пора создавать первичные Общины и объединять их в Громады,украинцы должны определиться какое государство мы строем , куда нам идти и как украинцам самим рулить государством и своею землёй. Посмотрел в гугле статус еврейской общины,умно написано,такое впечатление ,что они всегда тесно связаны с украинским народом и это тянется со времён Крепостного права,когда они управляли украинскими крепостными,когда барин с семьёй прятались в Петербурге,еврей управляющий всегда бедно одевался и ловко управлял,что бы не раздражать своих крепостных. Разобщённым украинским народом легче управлять советскими и др
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2bb-7067-9009-bb14c4f7ce2b
05.05.2020 00:22
У страны которая готова отдать большинство за скомороха нет будущего, такой народ заслужил карантин, нищету и оборзевших чиновников. Выбрали хавайте!!!
04.05.2020 23:09
Уб-людок Ермак продает должности...ПреЗерватив - я не лох в 42 года....Гуманитаркой торгуют магазины Герег...ПреЗерватив - я не лох в 42 года...Рестораны афериста Тищенко работают..и ничего, когда весь бизнес других стоит...ПреЗерватив - я не лох в 42 года..Лучше бы ты стал лохом, но работал на благо Украины, а не вредил с зеленными навозными жуками, слугами Урода..
показать весь комментарий
Расстрельный список, кого нужно в первую очередь порешать
04.05.2020 23:36
Смешко, Гриценко это вообще смехопанорама.
04.05.2020 23:52
Народ успокоитесь, все это гоуно стоит друг друга, все они от системы которую чуть не разрушил Майдан, эти рыла из этого говнорейтинга даже не украинцы.....
05.05.2020 00:00
Пічаль і грусть в порохоботів - мародер-пристосуванець як вважався виборцями втричі гіршим за Зе під час минулих президентських виборів, таким і залишається - втричі гіршим, незважаючи на очевидні гальма Зе, який на разі не виправдовує тих, хто покладав на нього надії.

Повторю, бо повторєніє мать учєнія - Порошенко то бита карта вже в отвалі і звідти він не вилізе, ну як у грі в карти.

Був у нас правда не дуже давно один презик завгар, він же колишній гопник, який виліз з битої колоди завдяки, по-перше, презику-бджоляру, по друге, завдяки донбаській ваті, а по третє і мабудь головне завдяки чистоплюям-противсіхам які зі своєї надмИрної (ними уявленної) висоти не бачили різниці між Тимошенко і Яником.

Сьогодні ситуація інша. В сина завгара Порошенки є канєшно своя вата, а точніше вишивата, але її на щастя набагато менше, ніж було колись вати в Донбасі, Криму, Одесі, Харкові і далі скрізь, і чим далі тим менше.
А ще у сина завгара нема Бджоляра, який би з ним закрутив якийсь Універсал, а про противсіхів годі й говорити, бо їхня мізерна кількість, яка свого часу стала вирішальною, сьогодні є не більше як статистичною похибкою.

Окреме вітання тим, що посилаються на ОБС-Ньюс - Одна Баба Сказала-Новинарню, яка чула, що Зе ніхто не любить і то є істина. Амінь.
05.05.2020 00:00
05.05.2020 00:30
Хворіе суспільство....
05.05.2020 00:25
"В ходе опроса проведено 4024 интервью."

На основании этого абстрактного словосочетания я должен верить этому, типа, опросу? А какое количество т.н. "интервью" неучли или забраковали, статистики нет? Или у них все 4024 опроса прошли по фэншую (без ПНХ)? Это не рейтинг, а натягивание цифр на мозги теледаунам. Пропагандонская обработка масс.
05.05.2020 00:27
05.05.2020 00:27
странные какие-то опросы. получается после года ацкого п*здеца, который устроил Зеленский, его поддержка упала всего на 2,6% (62*73 - 42,6). ДА НУ НАХ ни верю и этого не может быть даже априори
показать весь комментарий
05.05.2020 00:30
05.05.2020 00:32
Надо понимать жулик, это Порошенко.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:01
Интересные статьи в тему
Часть 1 https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm

Часть 2 https://www.obozrevatel.com/politics/politicheskij-krizis-neizbezhen-no-otstavka-zelenskogo-nesvoevremennaya-intervyu-s-eks-diplomatom-chekalkinyim.htm
05.05.2020 02:32
единственный за кого можно голосовать это саакашвили
05.05.2020 03:05
в Грузии.
05.05.2020 04:41
По-моему, при виде как членограй у рояля приспускает штаны, рейтинг могут накрутить тока представители от ЛГБР.
05.05.2020 04:44
https://censor.net/user/321358

"Это(діяльність цілої армії платних порохоботів-ред.) целенаправленная политика всех против всех, стравливание, чтоб не было единства, чтоб люди не объединились не зависимо от взглядов и не снесли эту плесень, эту метастазу олигархата и криминала. Вот гниль целыми днями и льют грязь друг на друга, выпендриваясь от меценатства на украденных деньгах у народа, продолжая воровать, уничтожать государственность. Плюс рашисты это поощряют для них хаос в Украине от этих гнид только на руку, а Зе сейчас статист, даже не так - это желе. А какая разница? Человек без принципов и идей кроме одной - личного обогащения."
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2b2-729a-b4ac-3b84e505cfa7Ответить

__________________
Порохоботи працюють на Зеленського і проти України. Як і сам Петро. Нема між Пєцєю і Зєлєю розбіжностей. Вона уявна, постановочна. Вони обоє працюють проти України. Їх завдання - поділити суспільство на два ворогуючі табори, на "мародерів" і "зебілів". Але не існує ніяких мародерів і зебілів. Існує два російських шпигуни - Пєці і Зєля і ціла шобла шкідників, що вони привели у владу.
05.05.2020 04:49
Не жалієш ти себе,04:49,а ти все строчиш свої каракулі. Йулька заставляє працювать в 3 зміни своїх платних йулєботів .
05.05.2020 08:53
Де ти тут побачив щось про Юлю, продажний пєцяботе? Сьогодні я розкручую Олену Зєркаль, як єдину кандидатуру на дострокові президентські цього літа. А Зєркаль з орбіти не Тімошенко, а Порошенко. То хто тоді мені платить? Пєця, або Юля?
05.05.2020 09:06
Опять за старое-люблю одну,топлю за вторую,проголосую за идиотов? Ожидаемо
05.05.2020 10:05
Не топи за Зеркаль. Она не с орбиты Порошенко,она с орбиты умных патриотов Украины. Эта область вас не касается,от слова совсем.От такой тупой продажной тупой ш**хи как ты это не реклама а Скорее дисткредитация. Она в рекламе от лядей не нуждается. Вернись в вану.
05.05.2020 10:49
Давайте поговорим о мародёрах.
Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина.
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".
Viktor Shkuratovskyi:
Я вже писав. Барига - скупник краденого. Ломбарди - легальна скупка краденого. Висновок: власники ломбардів - бариги, скупники краденого - повинні відповідати перед законом.
Из комментариев на странице Игоря Бигдана:
- Планують грабувати найбідніших?
- Так это в массе своей избиратели Зе. "Зато поржем".
- Ну, в общем, да - среднестатистический порохобот не пользуется ломбардами и микрокредитами, так что своих же избирателей нахлобучат.
05.05.2020 09:08
Про "Дешеву готівку" самі порохоботи придумали, самі і повторюють. Нема Юлі серед власників цієї мережі і до ломбардів Юля не має ЖОДНОГО відношення. Чергова спецоперація про забрудненню найбільш чесного політика.
05.05.2020 09:28
Ну да,ну да. Это же на Порошенко только можно кадать какахами не заморачиваясь в доказательствах. Просто годами повторить полову с кацапских методичек. А про бахиню все вранье. Все
05.05.2020 09:40
К сожалению, честных политыкiв не существует в природе! Иногда встречаются личности, которые дотягивают до государственных деятелей типа Тэтчер, Пиночета, Франко, Гавела, которые вытаскивают свою страны из жопы. Наши же все только обещают нам все ту же жизнь все в той же жопе, но без дефолтных клизм и держать в узде чересчур прожорливых и агрессивных глистов... Как оно и было 28 лет!
05.05.2020 11:18
видать совсем погано во власти, если цифирь подключили... но это уже ничего не поменяет - началась и заканчивается весна, а посадок не было и нет... жаль, что зеленский стал очередным разочарованием страны...
05.05.2020 05:06
чем больше графиков и таблиц-тем меньше еды...
05.05.2020 06:27
шот ***** напоминает в последнее время...
05.05.2020 06:23
Процент долбодятлов снизился с мнимого 73% до 42%?
Ну ну,зебилы переобуваються в прыжке.
05.05.2020 07:04
Останні кілька виборів голосував за Гриценка. Тепер буду за націоналістів. Якщо патріоти не згуртуються, й не припинять лити лайно один на одного, то Україні точно хана. Тільки Порошенка я патріотом не вважаю.
05.05.2020 08:08
А я буду голосовать за инженера, который сможет начертить и построить гильотину!
05.05.2020 11:11
если бы мне позвонили не понятно кто, хрен знает как бы я ответил. Опрос не анонимный, поэтому кмис может смело с ним идти в дупу.
Сделайте сами опрос и никакой тупой выборки не надо
05.05.2020 08:14
05.05.2020 08:17
НЕ нужно всё судить по себе, если кому то не нравится Зеленский то это ВАША проблема, ПОСЛЕ Януковича жители Украины научились отделять МУХ от котлет, А проблема порохоботов в том, что их руководители и они сами, ВСЕХ кто не с ними сразу относят до российских агентов, А вот настоящих агентов кремля - мля как Медведчук, Бойко, Вилкулы, Рабинови и все остальные им подобные наверное для них друзья, КАК вовремя правления Порошенка, поэтому их при Порошенку не кого не посадили, А для этого были все основания - И ЭТО БОЛЬШАЯ ИХ ОШИБКА.
05.05.2020 08:19
Обосраться снова.
05.05.2020 10:36
ВІН ЗМАЖЕ , НЕХАЙ ЕРІКА СКАЖЕ....
05.05.2020 12:14
Соцопитування - масова маніпуляція примітивним електоратом. Прикрашена цифрами. Для того, щоб такого не було, пропоную наступне: Виборче право має бути платним. Право на місцеві вибори має той, хто заплатить ціну 10 пляшок горілки. Тобто, 1000 грн. На регіональні (обласні) - 15 пляшок. На всеукраїнські - 20 пляшок. Отримувачі соціальної допомоги виборчого права не мають. Виборче право затверджується електронною системою після тестування на політичну зрілість. Гарантовано відфільтрується біомаса, яка нездатна мислити. Депутати, обрані платними виборцями, формують Верхню палату, яка затверджує закони, і приймає рішення про недовіру владі. Напрацьовувати закони має нижня палата парламенту, обрана на базі загального виборчого права.
05.05.2020 08:28
Має ценз для права обирати регулюватись кількістю сплачених податків, а не разовою проплатою. Якщо протягом п'яти років сплатив податки розміром не меньше 20 тис на рік - шановно просимо на виборчу дільницю.
05.05.2020 09:12
можно еще запретить голосовать рыжим и хромым, мы их не любим.
05.05.2020 09:18
Главное дебилам запретить,как ты с ваней.
05.05.2020 09:52
Таким образом в сухом осадке. По сравнению с последними выборами, за год рейтинг Зеленского врос с 30,24% до 42%. Рейтинг Порошенко упал с 15,92% до 12,2% У Тимошенко снизился с 13,4% до 6,3% Так же потерял Бойко с 11,65% стало 8%.
Такого удачного правления не знал ни один президент Украины.
05.05.2020 08:35
Сухий залишок означає, що виборці неадекватні. Треба терміново змінювати державний устрій, і виборчу систему.
05.05.2020 08:45
05.05.2020 08:48
а лучше всего, Михалычъ ЕсссОф енд 51, не потреблять более 15 промиле, а свои электоральные соображения насчет змынюваты устрый ы выборчу систему, как и прочие порады украинским виборцям, типа "пропоную наступне: Виборче право має бути платним. Право на місцеві вибори має той, хто заплатить ціну 10 пляшок горілки. Тобто, 1000 грн. На регіональні (обласні) - 15 пляшок. На всеукраїнські - 20 пляшок. Отримувачі соціальної допомоги виборчого права не мають. Виборче право затверджується електронною системою після тестування на політичну зрілість. Гарантовано відфільтрується біомаса, яка нездатна мислити. Депутати, обрані платними и пр., и пр. и пр." - отправь лучше по более подходящему адресу:
Пиши, как А.П.Чехов советовал когда-то Ваньке: "на Рассию в деревню Кремль дедушке Путину"
05.05.2020 10:12
05.05.2020 08:46
Проплаченное дурачье радуется липовым опросам
05.05.2020 09:56
а умники со стандартной 00..шифровкой бесятся от досады.

Занялись бы лучше родиной-мать: там, по последним сообщениям, коронавирось только начинает гулять-шалить. Грят, на Москву собырается...!!
05.05.2020 10:30
Скорее с удивлением смотрят на идиотов,которые верят этим опросам. Причем посты на 100 процентов совпадают с темниками от зеленых соплей. Так что радость ваша невеселая,да и залихватватво выдавленное и наигранное. По поводу вашей родины-пох на твою московию. От слова совсем. Хоть все выздыхайте.
05.05.2020 10:41
Наверняка Зеленский благодарит всех порохоботов, за такой высокий рейтинг доверия. Особенно боты этого форума постарались.
05.05.2020 08:52
Рад ,что помагаю обсираться твоему клоуну каждый день.
05.05.2020 09:54
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010578281118&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=*******************************************************************************-&hc_ref=ARSq1MNb-RL28fJC4L0itWnHIuBM76pZadzHZRrTUUd-44DTbqyiqkwfRa8QtsXxsTs&fref=nf Alex Noinets
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50

Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.

Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
05.05.2020 09:03
А при эвакуации на Ростов..... море уже готово разойтись на ширину чемоданов со спизженным золотовалютным запасом страны с кортежем патриотически настроенных офицероф....
05.05.2020 12:28
Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко

42.6% ??? - Враньё! Это если опрашивать "Слуг народа" А среди людей 0.001%. Что касается 14.9%, то тюрьма по нем плачет!
05.05.2020 09:15
Перед последними выборами тоже орали - соцопросы вранье.
05.05.2020 09:17
Ви кажете,що украiнський народ плохий ,тому що проголосував за Зеленського та його партiю Слуга народа,але ви не берете до уваги , те за що вiн не проголосував.Украiнський народ не проголосував,в переважнiй своiй бiльшостi,за полiтичну систему,яка пропонуэ йому вибирати мiж партiями i ii лiдерами,якi представляють кланово-олiгархiчнi клани,наприклад,Порошенко,Ляшко(Ахметов).Украiнський народ не проголосував за корупцiю, в тому числi i полiтичну корупцiю:Порошенко,Бойко,Ляшко.Украинський народ не проголосував за старi полiтичнi елiти,тому що бажаэ омоложення, змiну полiтичноi елiти,вiн просто втомився вiд цеэi бездарноi та корумпованоi украiнськоi,але так i не ставшою нацiональною,елiти.А це ж позитив украiнського народу,це все добре ,що в нього э! Треба ж так не розумiти й не любити свiй власний народ!!!
05.05.2020 09:40
"Треба ж так не розумiти й не любити свiй власний народ!!!"
Та їм чужий наш народ і Україна! Тут що не "писарь" - то або фсбешно-"ольгинская" пробльдь, або місцева прокацапська (путинвозьми!путинвведи!), або доморощена "вишивата" - домашня хитрожопа утварь - глечики, горщики, кастрюлі, якій би щось урвать і висосать від тої "неньки" та скористатися Тризубом як вилкою в мисці..

"Украiнський народ не проголосував за корупцiю, в тому числi i полiтичну корупцiю:Порошенко,Бойко,Ляшко.Український народ не проголосував за старi полiтичнi елiти,тому що бажав омоложення, змiну полiтичноi елiти,вiн просто втомився вiд цієї бездарної та корумпованої (здавалося б, украiнської) "еліти",але так i не ставшої нацiональною елiтою.
Все вірно, дуже правдиво!
05.05.2020 11:17
деякі ЗеБіли вже прозріли на рахунок шмарклі, але не стали розумнішими...
але багато з них це хронічні дебіли і вже невиліковні

05.05.2020 10:44
Скорее наоборот. По сравнению с последними выборами, за год рейтинг Зеленского вырос с 30,24% до 42,6%. Рейтинг Порошенко упал с 15,92% до 12,2%
05.05.2020 10:58
Писец Бубе! Это токо первый год правления. А если все его оппоненты договорятся и выдвинут единого кандидата, который в силу своего ума не может никого кинуть, типа Кличко, с которым потом можно будет договариваться и который отлично выглядит в роли свадебного генерала и телохранителя Конституции то Бубочка может даже следующий круг не пробежать...
05.05.2020 11:09
Если рейтинг Зеленского будет так увеличиваться каждый год, по 10%, то к выборам у него не останется конкурентов вообще.
05.05.2020 11:17
Ну, ты плохо знаешь наших статистиков - они могут запросто и 150% нарисовать. Например каждый избиратель получить перед выборами промокод с бонусом 50% к его голосу... И реализует его потом на избирательном участке - украинский дижитальный стартап от талантливой молодежи...
05.05.2020 11:23
эти статисты абсолютно предсказали результат прошлых выборов.
05.05.2020 11:25
Они не предсказали - они его сформировали в среде, которая живет в фейсбуке и телеграмме...
О, всплыло в связи с 40-ка процентами продвинутых...
- Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. И заподозрила неладное, когда по экрану начали мигать сердечки...
05.05.2020 11:33 Ответить
главное что результат выборов ПОДТВЕРДИЛ соцопросы. Для этого их проводят.
05.05.2020 11:39
Новые рейтинги Зе.


Как только Вову тыкают мордой во что-то вонючее, он начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том, как его красивого любят 🙂 Чего ж ты вчера к этим людям не вышел ?
Они столики расставили у твоего ОПУ, угощали, а ты ка мышка забился куда-то?
после того как Бондаренко («… я не боюсь, ничего мне не будет..») послал и Вову и Авакова, Вова напечатал «рейтинги», а Аваков начал рассказывать что местные власти сами должны решать о том что когда смягчать на карантине … (!!?) Коленочки дрожат ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена 🙂 Он от него тебе привезет привет 🙂


хроники ***********https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html
05.05.2020 12:54
