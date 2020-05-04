Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС
Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовало бы 42,6% украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМІС.
Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения (рейтинг 1, данные из колонки 1 таблицы 1):
- 27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 9,7% - за Петра Порошенко,
- 8% - за Юрия Бойко,
- 6,3% - за Юлию Тимошенко,
- 4,1% - за Игоря Смешко,
- 2,8% - за Анатолия Гриценко,
- 2,3% - за Олега Ляшко,
- 1,2% - за Святослава Вакарчука,
- 0,5% - за Александра Вилкула,
- других кандидатов - всего 2,4%,
- 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 20,1% - не определились, за кого голосовать,
- 2,7% - отказались отвечать на вопрос,
- 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получаются следующие результаты (рейтинг 3, данные с колонки 3 таблицы 1):
- 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,
- 14,9% - за Петра Порошенко,
- 12,2% - за Юрия Бойко,
- 9,7% - за Юлию Тимошенко,
- 6,4% - за Игоря Смешко,
- 4,3% - за Анатолия Гриценко,
- 3,5% - за Олега Ляшко,
- 1,8% - за Святослава Вакарчука,
- 0,8% - за Александра Вилкула,
- других кандидатов - всего 3,7%.
Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, в таблице 1 приводятся три варианта рейтингов партий:% всех респондентов; % Среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % Среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.
Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 17 по 25 апреля 2020 г.. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.
Напомним, по данным опроса КМИС в феврале 2020 г. за действующего главу государства проголосовали бы 44,2% избирателей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все вы, порхботы, брехуны.
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2bb-7067-9009-bb14c4f7ce2b
Повторю, бо повторєніє мать учєнія - Порошенко то бита карта вже в отвалі і звідти він не вилізе, ну як у грі в карти.
Був у нас правда не дуже давно один презик завгар, він же колишній гопник, який виліз з битої колоди завдяки, по-перше, презику-бджоляру, по друге, завдяки донбаській ваті, а по третє і мабудь головне завдяки чистоплюям-противсіхам які зі своєї надмИрної (ними уявленної) висоти не бачили різниці між Тимошенко і Яником.
Сьогодні ситуація інша. В сина завгара Порошенки є канєшно своя вата, а точніше вишивата, але її на щастя набагато менше, ніж було колись вати в Донбасі, Криму, Одесі, Харкові і далі скрізь, і чим далі тим менше.
А ще у сина завгара нема Бджоляра, який би з ним закрутив якийсь Універсал, а про противсіхів годі й говорити, бо їхня мізерна кількість, яка свого часу стала вирішальною, сьогодні є не більше як статистичною похибкою.
Окреме вітання тим, що посилаються на ОБС-Ньюс - Одна Баба Сказала-Новинарню, яка чула, що Зе ніхто не любить і то є істина. Амінь.
На основании этого абстрактного словосочетания я должен верить этому, типа, опросу? А какое количество т.н. "интервью" неучли или забраковали, статистики нет? Или у них все 4024 опроса прошли по фэншую (без ПНХ)? Это не рейтинг, а натягивание цифр на мозги теледаунам. Пропагандонская обработка масс.
Часть 1 https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Часть 2 https://www.obozrevatel.com/politics/politicheskij-krizis-neizbezhen-no-otstavka-zelenskogo-nesvoevremennaya-intervyu-s-eks-diplomatom-chekalkinyim.htm
"Это(діяльність цілої армії платних порохоботів-ред.) целенаправленная политика всех против всех, стравливание, чтоб не было единства, чтоб люди не объединились не зависимо от взглядов и не снесли эту плесень, эту метастазу олигархата и криминала. Вот гниль целыми днями и льют грязь друг на друга, выпендриваясь от меценатства на украденных деньгах у народа, продолжая воровать, уничтожать государственность. Плюс рашисты это поощряют для них хаос в Украине от этих гнид только на руку, а Зе сейчас статист, даже не так - это желе. А какая разница? Человек без принципов и идей кроме одной - личного обогащения."
https://censor.net/comments/locate/3193169/019214f6-a2b2-729a-b4ac-3b84e505cfa7Ответить
__________________
Порохоботи працюють на Зеленського і проти України. Як і сам Петро. Нема між Пєцєю і Зєлєю розбіжностей. Вона уявна, постановочна. Вони обоє працюють проти України. Їх завдання - поділити суспільство на два ворогуючі табори, на "мародерів" і "зебілів". Але не існує ніяких мародерів і зебілів. Існує два російських шпигуни - Пєці і Зєля і ціла шобла шкідників, що вони привели у владу.
Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина.
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов "Дешева готівка", а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов "Про100Кредит".
Viktor Shkuratovskyi:
Я вже писав. Барига - скупник краденого. Ломбарди - легальна скупка краденого. Висновок: власники ломбардів - бариги, скупники краденого - повинні відповідати перед законом.
Из комментариев на странице Игоря Бигдана:
- Планують грабувати найбідніших?
- Так это в массе своей избиратели Зе. "Зато поржем".
- Ну, в общем, да - среднестатистический порохобот не пользуется ломбардами и микрокредитами, так что своих же избирателей нахлобучат.
Ну ну,зебилы переобуваються в прыжке.
Сделайте сами опрос и никакой тупой выборки не надо
Такого удачного правления не знал ни один президент Украины.
Пиши, как А.П.Чехов советовал когда-то Ваньке: "на Рассию в деревню Кремль дедушке Путину"
Занялись бы лучше родиной-мать: там, по последним сообщениям, коронавирось только начинает гулять-шалить. Грят, на Москву собырается...!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
42.6% ??? - Враньё! Это если опрашивать "Слуг народа" А среди людей 0.001%. Что касается 14.9%, то тюрьма по нем плачет!
Та їм чужий наш народ і Україна! Тут що не "писарь" - то або фсбешно-"ольгинская" пробльдь, або місцева прокацапська (путинвозьми!путинвведи!), або доморощена "вишивата" - домашня хитрожопа утварь - глечики, горщики, кастрюлі, якій би щось урвать і висосать від тої "неньки" та скористатися Тризубом як вилкою в мисці..
"Украiнський народ не проголосував за корупцiю, в тому числi i полiтичну корупцiю:Порошенко,Бойко,Ляшко.Український народ не проголосував за старi полiтичнi елiти,тому що бажав омоложення, змiну полiтичноi елiти,вiн просто втомився вiд цієї бездарної та корумпованої (здавалося б, украiнської) "еліти",але так i не ставшої нацiональною елiтою.
Все вірно, дуже правдиво!
але багато з них це хронічні дебіли і вже невиліковні
О, всплыло в связи с 40-ка процентами продвинутых...
- Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. И заподозрила неладное, когда по экрану начали мигать сердечки...
Как только Вову тыкают мордой во что-то вонючее, он начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том, как его красивого любят 🙂 Чего ж ты вчера к этим людям не вышел ?
Они столики расставили у твоего ОПУ, угощали, а ты ка мышка забился куда-то?
после того как Бондаренко («… я не боюсь, ничего мне не будет..») послал и Вову и Авакова, Вова напечатал «рейтинги», а Аваков начал рассказывать что местные власти сами должны решать о том что когда смягчать на карантине … (!!?) Коленочки дрожат ?
Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена 🙂 Он от него тебе привезет привет 🙂
хроники ***********https://www.ponomaroleg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-04-03-20-3.html