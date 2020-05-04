Зарплату за апрель не получат 60 нардепов из-за непосещения Рады, - ОПОРА

Заработную плату за апрель не получат 60 народных депутатов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анализ гражданской сети ОПОРА.

Сообщается, что в апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Согласно принятым в октябре 2019 изменениям посещаемость измеряется участием нардепов в голосованиях. Тем, кто пропускает более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

По данным ОПОРЫ, все голосования в апреле пропустили 16 депутатов, в частности Андрей Кожемякин (Батькивщина), Андрей Холодов (Слуга народа), Анжелика Лабунская (Батькивщина), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерий Дубиль (Батькивщина), Виктор Балога (За будущее), Виталий Данилов (Батькивщина), Григорий Немыря (Батькивщина), Мустафа Джемилев (Европейская солидарность), Олег Макаров (Голос), Александра Устинова (Голос), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко ( Батькивщина), Сергей Рудык (внефракционный), Сергей Тарута (Батькивщина).

