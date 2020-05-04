РУС
Новости
Зарплату за апрель не получат 60 нардепов из-за непосещения Рады, - ОПОРА

Зарплату за апрель не получат 60 нардепов из-за непосещения Рады, - ОПОРА

Заработную плату за апрель не получат 60 народных депутатов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анализ гражданской сети ОПОРА.

Сообщается, что в апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Согласно принятым в октябре 2019 изменениям посещаемость измеряется участием нардепов в голосованиях. Тем, кто пропускает более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

По данным ОПОРЫ, все голосования в апреле пропустили 16 депутатов, в частности Андрей Кожемякин (Батькивщина), Андрей Холодов (Слуга народа), Анжелика Лабунская (Батькивщина), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерий Дубиль (Батькивщина), Виктор Балога (За будущее), Виталий Данилов (Батькивщина), Григорий Немыря (Батькивщина), Мустафа Джемилев (Европейская солидарность), Олег Макаров (Голос), Александра Устинова (Голос), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко ( Батькивщина), Сергей Рудык (внефракционный), Сергей Тарута (Батькивщина).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко - Кабмину: Работать надо быстрее

ВР (29428) депутат (3345) ОПОРА (247) заработная плата (2400)
+7
При чём тут лишить зарплаты? Выгнать на хер.
04.05.2020 13:13 Ответить
+3
И как же они теперь харчеваться будут? Неужели придётся скидываться?
04.05.2020 13:12 Ответить
+3
Интересно что в Трудовом Законодательстве Украины четко указано что за три прогула работник автоматически должен быть уволен,а здесь месяцами на работу не ходят,что на них законы Украины не распространяются?
04.05.2020 13:18 Ответить
и как им теперь жить ?))))
04.05.2020 13:12 Ответить
И как же они теперь харчеваться будут? Неужели придётся скидываться?
04.05.2020 13:12 Ответить
Этим депутатам деньги не нужны ибо накрались миллионами, поэтому и добровольно не ходят на работу в Раду...
А вот как быть тем всем людям, которые вынужденно сидят без работы из за карантина?
Они уже два месяца сидят без зарплаты.
04.05.2020 13:13 Ответить
При чём тут лишить зарплаты? Выгнать на хер.
04.05.2020 13:13 Ответить
Это ж бюджет треснет.Куда деньги девать будем?
Это ж бюджет треснет.Куда деньги девать будем?
04.05.2020 13:17 Ответить
і шо нас з того?
04.05.2020 13:17 Ответить
А за что им зарплату платить?Люди без зп с марта сидят,а эти за апрель не получат..
04.05.2020 13:18 Ответить
Интересно что в Трудовом Законодательстве Украины четко указано что за три прогула работник автоматически должен быть уволен,а здесь месяцами на работу не ходят,что на них законы Украины не распространяются?
04.05.2020 13:18 Ответить
Интересно, что из ЕС - только один, да и тот Мустафа Джемилев. Впрочем, кому это интересно?..
04.05.2020 13:19 Ответить
Чув на Прямому, що дідусю колеги по фракції сказали, щоб оформив лікарняний, і щоб на період карантину з дому не виходив.
04.05.2020 13:29 Ответить
Ну и правильно, если так.
04.05.2020 13:34 Ответить
А вона їм потрібна? Вони за одне натискання зеленої кнопки отримують стільки, що нам і не снилось.
04.05.2020 13:21 Ответить
Наскільки я вловив, Новінський з Шаховим, з Рудиком валялись в лікарні з коронавірусом; а Джемільов - вдома хворів, ніби з тиском; тобто в них повинні були лікарняні. Значить, зарплату мають отримати...
Оля Айвазовська... Раніше в неї таких проколів не було...
04.05.2020 13:27 Ответить
если ту что в конвертах то это серьёзно.
04.05.2020 13:28 Ответить
Новость изложена противоречиво. Сначала сообщили, что депутаты не получат зарплату, а потом написали, что им не будут возмещены расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий (командировочные, оплата жилья и т. п. - эти расходы значительно меньшие, чем зарплата).
04.05.2020 13:33 Ответить
Поржав... ) вони ще й зарплатню отримають ?) і це біля корита ?!) та ну нах !)
04.05.2020 13:34 Ответить
а работягу за один прогул увольняют с работы..
04.05.2020 13:35 Ответить
Зарплата , - А вычислить за несбывшиеся Ожидания Избирателей, затраты на содержание одного Депутата, за пустое место которое Он занимает .Общитать Оплатить и Вышвырнуть с кресла , а то жалуются. Та если не ходят на роботу , есть же закон , а не пускать Слюни.
04.05.2020 13:52 Ответить
Все життя спостерегаю дивну трансформацію. Спочатку з'являється закон,а потім чомусь він перетворюється в Д И Ш Л О! Дивина! Чому так?
04.05.2020 14:17 Ответить
Все життя спостерегаю дивну трансформацію. Спочатку з'являється закон,а потім чомусь він перетворюється в Д И Ш Л О! Дивина! Чому так?
04.05.2020 14:21 Ответить
Тому , що уже при початкової стадії Закон Заточений під Дишло.Яке йшло , таке й Здибало.
04.05.2020 14:58 Ответить
Все просто:
В нашій членограйщині - п%дарські подачки плебсу
про "невиплату ЗП прогульщикам-мільярдерам"
превалюють над "Кодексом Законів Про Працю" України.

Казка про рєпку, або х%лі нє ясно...
04.05.2020 14:25 Ответить
ни когда такого не произойдёт!!!
04.05.2020 15:33 Ответить
Більшість - з ''Батьківщини''.
04.05.2020 19:56 Ответить
 
 