Карантин в Украине продлится до 22 мая, но со смягчениями, - Шмыгаль. ВИДЕО

В Украине продлят карантин до 22 мая, несмотря на ослабления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По словам премьер-министра, что далее украинская власть отследивать ситуацию с коронавирусом в мире.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире... ", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об ослаблении карантина: С 11 мая планируем открыть парки, зоны отдыха, объекты индустрии красоты и часть магазинов

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая.

Как известно, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

Сообщалось, что после завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране может быть введен так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

+30
Готовите Голодомор Чуваки?
+27
Карантин в Украине будет продлен до 22 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1202
+26
Пам'ятай, та не переплутай - COVID чатує усюди - на ріці, у лісі, в парку і на дачі! Єдине безпечне місце - це натовп в Епіцентрі та в АТБ. Туди уряд його не впустив!
Готовите Голодомор Чуваки?
Карантин в Украине будет продлен до 22 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1202
жодних "смягчєній", поки не запущено громадські транспортні потоки
Кто козлов стригет?
Чоколадних?
Баранов зебильных в правительсте. Если не дошло до зебила.
бараны-то как раз мы, а зелёное "правительство" стрижёт бабосики
Это и так ясно, хотя я чисто про стрижку волос)
Работорговцу шмыгалю понравилось гнобить граждан, поэтому и продлевает кайф от издевательства над людьми
Ахметов приказал Шмыгаль границы на замке держать,что бы бесплатные рабы не разбирались
Tы вообще откуда взялся ? Разве ты участвовал в выборах ? От какой партии ?
да вы задолбали. скоро будут парикмахерские и кафешки штурмом брать
Стригу на дому.Тайну гарантирую. Расчёт через закладки. Зебилам тройной тариф. В подарок маска. Клиентам с тату - "ЗЕ!", в подарок настойка бояры.
Походу, шест, на котором висит морковка, для ослов, раздвижной...
по научному - телескопический )))))
https://censor.net/user/371210 У меня МД на таком Написал попроще и понятнее.
Та вводите уже пожизненный, че постоянно мусолить эту тему.
Аааа-ха-ха-ха-ха!!! потерпите ещё немного. года 4. (с) Минздрав
ну всё мля ...вышел на работу
Карантин в Украине будет продлен до 22 мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6712
Зебилы таки устроят голодомор, в этот раз без помощи их козломордых братушек.
С 16 марта по 22 мая??? Больше 2-х месяцев? Вы серьезно? А основания?????
чем вам не основание?
Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7101
На каштане вешать не удобно
ну.... 40 000 000 трупов нет? значит этих людей спас дурантин. буИтИ возражать?
Звідки таке позитивне мислення? Не переболів часом?
это не моё. это реконструкция "логики" дурантинщиков. убедительно?
Нет никаких оснований.Это незаконные юридически и антиконституционные действия зелёного каганата.
https://censor.net/user/467358 Так серйозно.Карантин не знімуть 22 травня.Він так чи інакше,буде до кінця літа.
Ну а там и осенняя пандемия-2
Вже казали про два роки. Якщо хтось доживе.
Звісно продовжать,Епіцентр мусить розпродати всі захисні маски , костюми і т.д. все, що МРІЯ привезла, бо послуги експедитора зеленського мабуть не дешеві.
осенью объявят вторую волну и то, что не продали сейчас, уйдёт на ура осенью. так шо, они в убытке не останутся. не для того фрахтовали такой дорогущий самолёт.)
А чем тебе самолет то не нравится? Десяток других для того же груза обойдутся раз в пять дороже!
А кто те маски сейчас покупает? Вон недавно в Новой линии с супругой были. Возле прилавков с масками, респираторами и дезинфекторами ажиотажа не наблюдалось. Ни одного человека.
А хіба шобла це розуміє? Їм треба навар і будуть карантинити скільки заманеться.
"велика подяка" сталінському патріархату та його їпанутим пріхожанам
"Э нет! Торопиться не надо,торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с)
Пам'ятай, та не переплутай - COVID чатує усюди - на ріці, у лісі, в парку і на дачі! Єдине безпечне місце - це натовп в Епіцентрі та в АТБ. Туди уряд його не впустив!
и церкви мацковского патриархата, тоже
а еще тошниловка тищенко ))) там тоже безопасно и совсем не дорого ))))
///

Из мясных блюд:
Цена филе "Рибай" - 710 гривен за 100 граммов,Филе "Миньон" - 970 гривен за 100 граммов. Котлеты на пару из индейки - 137 гривен за маленькую порцию и 267 гривен за большую.
Самое дорогое блюдо "Велюра""Утка по-пекински" - ее стоимость составляет 3 тысячи 787 гривен (правда, утки немало - 1,3 килограмма).
Салат из омара с - 3 тысячи 757 гривен,Тартар из омара - 3 тысячи 775 гривен,Филе чилийского сибаса - 3 тысячи 188 гривен, Икра белуги за 4 тысячи 998 гривен.
Но можно заказать и демократичную пиццу - из морепродуктов за 2 тысячи 190 гривен.
И цены на блюда украинской кухни - Деруны за 356 грн, Вареники с вишнями за 352 грн, Шкварки с луком за 174 грн, Борщи (постные) от 160 до 210 грн, Сало с чесноком (60 грамм) - 97 грн.

и конечно... ЧАЙ (с лимоном за 595 грн)))))
Ковід всегда живой, Ковід всегда с тобой -- в горе, надежде і радости
Ковід в твоей мечте, в каждом счастливом дне. Ковід в тебе і во мне!
Потім ще будуть продовжувати.
Чего разорались, большую часть ограничительных мер снимут уже 11 мая, вам что так трудно до 22 походить в маске и соблюдать дистанцию.
а там, пару месячишек и можно объявлять "вторую волну", которая продлится до следующего лета. гениально!
Всі терміново емігрують у Черкаси!)
Шмыгля ведет страну к массовым протестам.
Это так он "заботится" о здоровье людей, что держит народ без зарплаты, в социальном вакууме "сидите дома". Учеба побоку. Люди некоторые сидят дома уже без копейки и одолжить не у кого - они первыми будут магазины и склады штурмовать.
Психбольницы закрыли, туберкулезные тоже не финансируют. Ждет социального взрыва? Он его получит.
на то и расчёт. хаос, обнищание и дефолт, это просто палочка-выручалочка для них.
правильно.
А вот с какого ляду надо выпустить впереди себя зеидиота с 11маем? У меня стойкое впечатление, что какая то зараза прямо издевается над нами с помощью бубочки, причем во всем...
"Пом"якшення не означає повне зняття". Отже, все-таки пом"якшують.
А що цього року дати "пабєдобєсія" і "коронабєсія" не співпадають?
Когда начинали вводить карантин ( 12 марта) я как то сразу для себя определил дату ( минимальную) выхода это 12 июня . Т.е. три месяца ( кстати это не только по медицинским понятиям, но и экономическим и морально - психологическим. Больше трех месяцев страна и люди карантин не выдержат. )Ну а дальше приспосабливаться к жизни без карантина ( жесткого) но все равно к новой форме жизни ( постоянный масочный режим, дистанция 1,5 м, дезинфекция и отсутствие массовых мероприятий., самоконтроль) до появления вакцины или самоослабления самого вируса и это года на два. Кто то думает по другому ( каждый волен в своих суждениях) я только высказываю свое, чисто субъективное мнение. Как говорится поживем ( доживем ) увидим. Еще правда остается опасность что с началом осени , ( сентябрь ) и до мая 2021 может вирус пойти в наступление №2,, вот этого бы страшно не хотелось бы.. но он нас не спросит. А тогда вновь карантин... Не хотелось бы.
Да всем пихой,как начали гулять в парках, так и будут.Сами будут открываться и болт ложили на вислюуов оманских.Сегодня уже видел в маркете людей без масок.
///
Легендарная группа Queen и певец Адам Ламберт выпустили клип на кавер песни We Are The Champions, он посвящен всем медикам мира, которые борются с пандемией COVID-19.
В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале группы Queen, показаны улицы и площади опустевших городов мира, среди которых и Майдан Незалежности в Киеве.
В текст песни музыканты внесли небольшие изменения - она превратилась из We Are The Champions в You Are the Champions (Вы чемпионы). ///
https://youtu.be/7LcLqIHzNkY
Карантин буде до кінця літа.Ви це побачите самі.Його просто послаблять.
А потом до следующей весны?
Польща убивает карантин разрешениями на работу,шмыгали убивают нищенские крохи украинских зарплат продлением карантина...
поэтому и продлевают, что бы с заробитчан состричь откупные - дать им уехать на заработки, но не бесплатно, когда большя часть уедет тогда можно будет и границы открыть.
бандиты и морадеры
Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9479 https://censor.net/user/441732 Все логично: после продажи земли, как и было предсказано, не единожды, начинается продажа крепостных.
Так ваш пєтро 5 не голосував за ринки землі?
Чи далі " ми бєлиє і пушистиє?"
Рваншистам "залізний занавіс", як безпечна маска.
ЄСануті, ви не бачите які заходи були в цілому по Європі і до чого може привести цей вірус?
Чи вам хіба би обсирати всіх і вся?
Сидіть на карантині і радійте що живі-здорові!
П.с. вивчайте томос, вчіть мову і вірте..
За це пєтюня дасть вам цюкерочку))
дивись "квартал в масці " вдома ,як Європа,Америка і весь світ починає працювати,співай "зелені оди і мантри " в мікрофон з балкону, аж до Нового пришестя Ісуса ,за це від "зе" отримаєш нагороду "не -лох" але без "не" Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6386До чого привів вірус Польщу,Швецію,Францію,Німеччину,Китай,і т,д ? Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6386
Європа та світ тільки сьогодні, легенько починають та щось і запускати..і карантин у них був більш жорсткішим , а не "шашлик на пріродє"..
І смертей в тисячі раз більше..
То погано карантин чи ні?
Вам " лохам" без приставки " нє" спати ще не набридло?
Не буде пєтюнівже, не буде..навіть через 5 років виберуть іншого "не лоза" а не вашого злопамятного баригу.
Порошкоподібні гавкають, а караван іде
.
український "шашлик на пріродє".. і смертей значно менше , як в Європі без "шашлика на пріродє"
І карантин у них був більш жорсткішим і смертей в тисячі раз більше..-ну ось бачиш яку дурню несеш?.Життя не в Петюнях ,порошках, лозах і т,д ,а в мозгах , лише тоді і український караван піде ,коли почне іти разом із світовим караваном,котрий починає іти...
Интересно значит если люди умрут от голода потому что деньги кончились и занять не у кого а на работу нечем добраться так как пригородний транспорт не ходит это лучше?А насчет заразиться если соблюдать меры предосторожности то не факт что заболеешь а вот без средств существования загнешься точно это правильно по вашему?
Цікаво, чи ті 23 % порошкоподібних так пищали би за "кавою і фаст-фудом" при своєму " п'ятому і лєгітімному"?
Звичайно що ні. Тому що за таке пєтро 5 ( разом з тим же аваковим) гроші би не давали..
Утырки, украинцы прут через минский аэропорт, скоро и кишиневский откроют. Продолжаем поддерживать транспорт соседних государств... Давайте уже добьем нашу страну окончательно.
Якось же треба рятувати Україну, хоча б тих адекватних 25%.
Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9401
Хватит Шмыгать, -

Бесовская тяга ограничивать и разрешать.

а главное, отсутствие плана
- может быть в первых числах....
так первые числа уже отпраздновали
"Чловєк планує, а Бог керує", говорять поляки.
Неужели будет уже с вазелином?
Почему у Шмыгаля все время маска перекошена?
Просто интересно. Все как-то стараются одеть ее аккуратно, а у этого никак не получается.
Я так понял, что если еще какой-то мэр выступит за смягчение карантина, то продлят до 32 мая.
