Карантин в Украине продлится до 22 мая, но со смягчениями, - Шмыгаль. ВИДЕО

В Украине продлят карантин до 22 мая, несмотря на ослабления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По словам премьер-министра, что далее украинская власть отследивать ситуацию с коронавирусом в мире.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире... ", - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчение карантина с 11 мая.

Как известно, что 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

Сообщалось, что после завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране может быть введен так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.