На табачном рынке будут внедрены дополнительные меры по борьбе с недобросовестными контрагентами, - пресс-центр СБУ

За последние 3 года (2017-2019 гг.) Государственный бюджет недополучил почти 30 миллиардов гривен.

Это обусловлено в первую очередь недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5% акцизу и убытками от нелегальной торговли сигаретами, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году.

Об этом шла речь на координационном совещании под председательством Ивана Баканова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме внедрения дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами участники совещания обсудили вопрос недопущения налоговых потерь государственного бюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.

Председатель СБУ Иван Баканов призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении. За последние месяцы СБУ провела ряд важных операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской области изъяла контрафактные сигареты - 6 млн пачек стоимостью более 100 млн гривен.

"Уверяю - мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям", - добавил глава СБУ.

Сообщается, что присутствующие поддержали позицию главы СБУ. В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильного бизнес-сообщества.