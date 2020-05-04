РУС
На табачном рынке будут внедрены дополнительные меры по борьбе с недобросовестными контрагентами, - пресс-центр СБУ

За последние 3 года (2017-2019 гг.) Государственный бюджет недополучил почти 30 миллиардов гривен.

Это обусловлено в первую очередь недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5% акцизу и убытками от нелегальной торговли сигаретами, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году.

Об этом шла речь на координационном совещании под председательством Ивана Баканова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме внедрения дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами участники совещания обсудили вопрос недопущения налоговых потерь государственного бюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.

Председатель СБУ Иван Баканов призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении. За последние месяцы СБУ провела ряд важных операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской области изъяла контрафактные сигареты - 6 млн пачек стоимостью более 100 млн гривен.

"Уверяю - мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям", - добавил глава СБУ.

Сообщается, что присутствующие поддержали позицию главы СБУ. В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильного бизнес-сообщества.

Короче в связи с короновирусом и всеми делами,цена на а сигареты будет больше в два раза,отнеситесь с пониманием😊
04.05.2020 13:34 Ответить
Театр абсурда! СБУ занимается сигаретами! А впрочем, какая уже разница
04.05.2020 13:36 Ответить
а вы дебилы еще дороже сделайте , их вообще никто покупать не будет ( на зло Лукашенко чей контрабас сейчас процветает )
04.05.2020 13:52 Ответить
И что, даже Холодова прищучат?
04.05.2020 13:33 Ответить
я думал аббревиатура "сбу" расшифровуется, как служба безопасности Украины!
а, оказывается, это антимонопольный комитет?
04.05.2020 13:38 Ответить
Пока такие люди в Слуге народа есть , ждать изменений не стоит . Это , что волка запустить в кошару . А Баканов больше похож на баклана . Просто треп .
04.05.2020 19:51 Ответить
Каков поп - таков приход. Каков Зеля - такие и слуги.
04.05.2020 19:55 Ответить
Опять, значит, поднимут цены на курятину.
04.05.2020 13:33 Ответить
Холодову свое имение на Кипре не за что содержать. Нужно подсобить сиротке.
04.05.2020 13:37 Ответить
Кхе кхе,а вы думали кто карантин оплатит?Шмыгаль?Зеленский?Баба Нюра?Неее,вы и оплатите из своих карманов,карантинщики креновы😊Бесплатных караетинов не бывет
04.05.2020 13:41 Ответить
Слуги сначала перекроили рынок по тупому под своих, а теперь пытаетесь разрулить наделанное.
04.05.2020 13:35 Ответить
Тю, а шо, а хто ж кроме них будет наполнением бюджета заниматься?
Кабмин не може, налоговую оказуется вор возглавлял, одни избушники працюють.
04.05.2020 13:41 Ответить
Самосадик я садила,сама буду поливать.Трубки будут в моде и кисеты.
04.05.2020 13:36 Ответить
Простая поправка в законодательстве о запрете выращивания табака для личных целей лишит тебя удовольствия побаловаться поливалкой на огороде.
04.05.2020 13:40 Ответить
Шоб ви всрались.
04.05.2020 13:39 Ответить
А СБУ дійсно має займатися нелегальним куривом? Може б Єрмаків щось запитали, нє.
04.05.2020 13:39 Ответить
Ну в теории сигаретами должны заниматься налоговые мусора, а наркотиками и проститутками - обычные мусора.
А на практике вони всі так рішуче реформовані, шо вместо них этим теперь нереформоване сбу занимается.
04.05.2020 13:44 Ответить
может ты ещё гатролера Саакашвили пригласишь реформировать?А вдруг он сможет,где же все эти СБУ и МВД денюшку зарабатывать будут?Да ты агент Курчегко
04.05.2020 13:46 Ответить
Не знаю шо будет реформировать Саакашвили.
МВД уже и так чудово реформоване, а СБУ вообще не надо реформировать, бо оно чудово і ефективно виконує не тіки функції реформованого МВД, а і функції податкової поліції, а відсьогодні ше й кабміну.
Бюджет вон наполняет.
Та у Трампа, тоже по-любому совещания по поступлениям в бюджет акцизных налогов проходят под руководством директора либо ФБР, либо ЦРУ.
04.05.2020 13:58 Ответить
В Испании проституция легализована с 1995 года Сейчас испанские власти доплачивают проституткам из-за вынужденного простоя и потери клиентуры!
04.05.2020 14:08 Ответить
Говоря по простому:
БУДЕМ ПОВЫШАТЬ АКЦИЗ!... опять и снова.
04.05.2020 13:44 Ответить
Что там с Мегаполисом?
04.05.2020 13:49 Ответить
Яка ганьба! Замість зосередитись на російських шпигунах і диверсантах вони займаються дрібними, і не дуже, шахраями. Віддайте тютюн іншим. Російська ФСБ аплодує?
04.05.2020 13:50 Ответить
ФСБ це канєшно харашо, але і рейндж-ровер сам себе не заправить.
04.05.2020 14:00 Ответить
З антисептиком все зрозуміло, тепер треба частку в тютюновому бізнесі підтягнути. Співробітники відділу "К" державі не зраджують, їм і в Україні непогано підносять. Державна зрада, це прерогатива жебраків-контррозвідникив.
04.05.2020 13:57 Ответить
И ни слова про путинского монополиста тедис,похоже поздравляльщик цуркисов жирно обилечен.
04.05.2020 14:03 Ответить
Следовало бы Сказать , -На табачном рынке Внедрено и уже есть результат , в Бюджет Украины Внесено 30 миллиард , а то будут , когда и где результат , одна Показуха.
04.05.2020 14:03 Ответить
Снизьте акциз, и получите намного больше, потому что торговля станет белой. А что касается контрабанды в Европу, то пусть европейские пограничники уже начинают бороться. А то только наши жилы рвут.
04.05.2020 14:29 Ответить
Я вот не пойму они борются за наше здоровье или пытаются бюджет наполнить Вы там наверху определитесь со своими хотелками
04.05.2020 14:43 Ответить
СБУ більше зайнятись нема чим? Ворогів всіх викрили?Сєпарів переловили? "П"яту колону" зруйнували?
04.05.2020 14:44 Ответить
Ми вже бачили боротьбу з контрафактом і безакцизами на тютюнових фабриках в м. Винниках і Жовтих водах. Чорт Баканов побрив власників на касу, а справа закінчилась пшиком!!!
04.05.2020 14:46 Ответить
C вашего депутата Холодова начните! Подсчитайте, во что обошлась бюджету Украины его поправка/ему в угоду, и накажите.
04.05.2020 14:52 Ответить
Это замкнутый круг..поднимая цену сигарет только увеличивается отток и колличества потребителей или альтернативы легальной табачки..у людей ГРОШЭЙ НЭМА ! ..лишніх..
04.05.2020 17:01 Ответить
 
 