На табачном рынке будут внедрены дополнительные меры по борьбе с недобросовестными контрагентами, - пресс-центр СБУ
За последние 3 года (2017-2019 гг.) Государственный бюджет недополучил почти 30 миллиардов гривен.
Это обусловлено в первую очередь недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5% акцизу и убытками от нелегальной торговли сигаретами, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году.
Об этом шла речь на координационном совещании под председательством Ивана Баканова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Кроме внедрения дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами участники совещания обсудили вопрос недопущения налоговых потерь государственного бюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.
Председатель СБУ Иван Баканов призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении. За последние месяцы СБУ провела ряд важных операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской области изъяла контрафактные сигареты - 6 млн пачек стоимостью более 100 млн гривен.
"Уверяю - мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям", - добавил глава СБУ.
Сообщается, что присутствующие поддержали позицию главы СБУ. В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильного бизнес-сообщества.
а, оказывается, это антимонопольный комитет?
Кабмин не може, налоговую оказуется вор возглавлял, одни избушники працюють.
А на практике вони всі так рішуче реформовані, шо вместо них этим теперь нереформоване сбу занимается.
МВД уже и так чудово реформоване, а СБУ вообще не надо реформировать, бо оно чудово і ефективно виконує не тіки функції реформованого МВД, а і функції податкової поліції, а відсьогодні ше й кабміну.
Бюджет вон наполняет.
Та у Трампа, тоже по-любому совещания по поступлениям в бюджет акцизных налогов проходят под руководством директора либо ФБР, либо ЦРУ.
БУДЕМ ПОВЫШАТЬ АКЦИЗ!... опять и снова.