Кабмин с 11 мая разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы разрешим работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, которые размещены под открытым небом в учреждениях, которые зарегистрированы как операторы мощности", - отметил Шмыгаль.
По его словам, это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.
С 11 мая также планируется ослабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с передерживанием ряда условий противоэпидемиологической ситуации.
Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, библиотек, стоматология, нотариусы, аудиторы, адвокаты и сервисы бытовых услуг.
Ешё и парикхмакерские откройте, что бы мужики могли подстричься и быть похожими на людей.
И транспорт понемногу запускайте, хотя бы для начала пригородный и городской.
или из чего вопрос следует?
Просто, по понятиям, конченной шоблы царька Зеленского, негоже мелким холопам лезть впереди хозяина и раньше царька послаблять карантин.
Ведь на это же он и царь - самодержец, только ему позволено даровать холопам вольницу, а не всяким мелким князьям )
🤣
Цак ..тьфу..маску почепіть і в клітку, та радійте!
Чого вам ще, блд, не вистачає!!)))