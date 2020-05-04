Кабмин с 11 мая разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы разрешим работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, которые размещены под открытым небом в учреждениях, которые зарегистрированы как операторы мощности", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.

С 11 мая также планируется ослабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с передерживанием ряда условий противоэпидемиологической ситуации.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, библиотек, стоматология, нотариусы, аудиторы, адвокаты и сервисы бытовых услуг.

