7 796 37

Кабмин с 11 мая разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы разрешим работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, которые размещены под открытым небом в учреждениях, которые зарегистрированы как операторы мощности", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.

С 11 мая также планируется ослабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с передерживанием ряда условий противоэпидемиологической ситуации.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, библиотек, стоматология, нотариусы, аудиторы, адвокаты и сервисы бытовых услуг.

Автор: 

+4
Ну наконец то дошло до дибила, что вечный карантин это пропасть для страны.
Ешё и парикхмакерские откройте, что бы мужики могли подстричься и быть похожими на людей.
И транспорт понемногу запускайте, хотя бы для начала пригородный и городской.
04.05.2020 13:45 Ответить
+3
сдулся карантин, бабки кончились, и трудно делать вид что на тебя не забили
04.05.2020 13:44 Ответить
+3
Да ничего не дошло,испугались просто,власть дебилов,глупость сделают,потом не знают как исправить
04.05.2020 13:50 Ответить
сдулся карантин, бабки кончились, и трудно делать вид что на тебя не забили
04.05.2020 13:44 Ответить
Ну наконец то дошло до дибила, что вечный карантин это пропасть для страны.
Ешё и парикхмакерские откройте, что бы мужики могли подстричься и быть похожими на людей.
И транспорт понемногу запускайте, хотя бы для начала пригородный и городской.
04.05.2020 13:45 Ответить
Ничего не дошло. Судя по тому. что за окном, карантин де-факто уже тю-тю. Осталось только оформить это де-юре.
04.05.2020 13:49 Ответить
Да ничего не дошло,испугались просто,власть дебилов,глупость сделают,потом не знают как исправить
04.05.2020 13:50 Ответить
соглашусь с вами
04.05.2020 13:52 Ответить
в чём? в том, что карантин - это "глупость"?
04.05.2020 14:07 Ответить
это даже не глупость, это преступление власти
04.05.2020 14:09 Ответить
дебил
04.05.2020 14:10 Ответить
у тебя жена стричь не умеет?
04.05.2020 14:04 Ответить
а женщина по определению стричь уметь должна?
или из чего вопрос следует?
04.05.2020 14:06 Ответить
А мужик должен жениться на безрукой бабе, из чего ваше утверждение следует?
04.05.2020 14:08 Ответить
А ты на такой дуре женился? Вижу как твой пукан горит..
04.05.2020 14:19 Ответить
Ну под ноль себя оболванить ты и сам можешь если машинка есть. Только не все такие прически носят. И, кстати, у тебя жена сама себя тоже стрижет? Или у мужика тоже под машинку руки заточены должны быть?
04.05.2020 15:57 Ответить
Ты женщина, потерпишь.
04.05.2020 16:16 Ответить
О как. Какой благородный мужик однако. Сам терпеть не хочет, а женщина потерпит. Мда...
04.05.2020 16:33 Ответить
А ты под мальчика стрижена? Ну и зря.
04.05.2020 19:21 Ответить
Ну как бы логично мужику 55-ти лет стричься под мальчика. Точнее носить мужскую прическу. Или у тя мужская прическа это под 0 побриться?
04.05.2020 19:34 Ответить
И моя супруга носит каре-боб. Хотя о чем это я. Тебе наверное этого не понять. Ну да ты у супруги спроси.
04.05.2020 19:35 Ответить
ничего с вашим каре не случится если пару месяцев потерпеть.
04.05.2020 19:36 Ответить
Ты берега потеряла? Речь о женщинах.
04.05.2020 19:35 Ответить
Вот после этой фразы только обратил внимание на Ваш ник. Вопросы отпали сами собой.
04.05.2020 19:48 Ответить
Рад, что у вас всё наконец отпало. Значит мой метод лечения правильный.
04.05.2020 19:54 Ответить
Так уже, и вас не спрашивали

04.05.2020 13:48 Ответить
Ура Шмыгаль разрешил рабам из дома выходить пока что недалеко ЧС что бы не поразбигались
04.05.2020 13:48 Ответить
А вот, когда мэр Черкасс Бондаренко заявил то же самое, то на него накинулась вся дибильная зеленская власть...
Просто, по понятиям, конченной шоблы царька Зеленского, негоже мелким холопам лезть впереди хозяина и раньше царька послаблять карантин.
Ведь на это же он и царь - самодержец, только ему позволено даровать холопам вольницу, а не всяким мелким князьям )
04.05.2020 13:50 Ответить
04.05.2020 13:51 Ответить
транспорт пустите, дебилы!
04.05.2020 13:52 Ответить
А посетители этих кафе в масках будут пить-есть?) А в парикмахерских КАК: без маски стремно, а в маске - КАК, скотчем клеить?)
04.05.2020 13:53 Ответить
Хобот треба примандюрити а смоктати..))
04.05.2020 13:58 Ответить
..та..))
04.05.2020 13:58 Ответить
30(!!!) років терпіли а тут всралися!!
🤣
04.05.2020 13:56 Ответить
В парк , ліс та берег не можна..але в ломбард-будьласка!!
Цак ..тьфу..маску почепіть і в клітку, та радійте!
Чого вам ще, блд, не вистачає!!)))
04.05.2020 14:07 Ответить
Зрада! Зрада! )))
04.05.2020 14:13 Ответить
04.05.2020 14:15 Ответить
обрыгаловки будут гуде круче наливаек
04.05.2020 17:25 Ответить
схожу сначала в библиотеку под открытом небом в музее,стржет и .... жена,довольно сносна)
07.05.2020 22:00 Ответить
 
 