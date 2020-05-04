За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков. ВИДЕО

Полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина, за что будет ответственность.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как он сообщил, за последнее время полиция составила 10 тыс. 330 протоколов о нарушении карантинных норм.

"В том числе, мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов по "Эпицентру", 140 протоколов по объектам питания", - рассказал он.

В частности, в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.

"Поэтому здесь будет ответственность", - заявил Аваков.

"За последнее время полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм", - сообщил министр, пишет Интерфакс-Украина.

"В целом проверка установила почти в каждой области нарушения. У нас в лидерах, как ни странно, Ривненская область",- сказал глава МВД, уточнив, что речь идет о нарушениях торговых точек общественного питания.

Также, по словам главы МВД, нарушения были выявлены в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

Аваков отметил, что в список нарушителей карантинных ограничений вошли и рестораны Киева. "Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус", - все эти ресторан нарушили условия карантина, имеют место административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом", - подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что в настоящее время все эти заведения закрыты.

"Еще раз повторяю: избранных нет, принципы равенства действуют для всех. Если есть нарушения, будь то "Эпицентр" или любое другое название строительного супермаркета или ресторанного заведения - все в равных условиях. Нарушают, значит несут ответственность согласно действующему законодательству", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я поддерживаю поэтапное снятие ограничений и частичный выход из карантина с 11 мая", - сказал Аваков.

Вместе с тем, он подчеркнул необходимость "грамотно и аккуратно снимать карантинные ограничения".

По словам министра, на следующей неделе всем необходимо подготовиться к смягчению карантина, "а не с бухты-барахты открывать салоны красоты и магазины".

Аваков отметил необходимость нормировать каждое действие по ослаблению карантина, чтобы это было безопасно.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.