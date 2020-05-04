РУС
Новости Коронавирус и карантин
За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков. ВИДЕО

Полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина, за что будет ответственность.

 Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как он сообщил, за последнее время полиция составила 10 тыс. 330 протоколов о нарушении карантинных норм.

"В том числе, мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов по "Эпицентру", 140 протоколов по объектам питания", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет"

В частности, в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.

"Поэтому здесь будет ответственность", - заявил Аваков.

"За последнее время полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм", - сообщил министр, пишет Интерфакс-Украина.

"В целом проверка установила почти в каждой области нарушения. У нас в лидерах, как ни странно, Ривненская область",- сказал глава МВД, уточнив, что речь идет о нарушениях торговых точек общественного питания.

Также, по словам главы МВД, нарушения были выявлены в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

Аваков отметил, что в список нарушителей карантинных ограничений вошли и рестораны Киева. "Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус", - все эти ресторан нарушили условия карантина, имеют место административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом", - подчеркнул глава МВД.

Он добавил, что в настоящее время все эти заведения закрыты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

"Еще раз повторяю: избранных нет, принципы равенства действуют для всех. Если есть нарушения, будь то "Эпицентр" или любое другое название строительного супермаркета или ресторанного заведения - все в равных условиях. Нарушают, значит несут ответственность согласно действующему законодательству", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я поддерживаю поэтапное снятие ограничений и частичный выход из карантина с 11 мая", - сказал Аваков.

Вместе с тем, он подчеркнул необходимость "грамотно и аккуратно снимать карантинные ограничения".

По словам министра, на следующей неделе всем необходимо подготовиться к смягчению карантина, "а не с бухты-барахты открывать салоны красоты и магазины".

Аваков отметил необходимость нормировать каждое действие по ослаблению карантина, чтобы это было безопасно.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) карантин (16729) нарушения (954) рестораны (279) Эпицентр (38) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+16
Аваков дал заднюю, держит нос по ветру.
Когда пару дней назад мэр Черкасс заявил, что ********* карантин в городе, то Аваков накинулся на Бондаренко с проклятиями и угрозами.
А, как сегодня уже зеленская власть заявила о послаблении карантина, то Аваков сразу стал защитником всех обездоленных мелких бизнесменов и начал гнать на крупные торговые сети, в том числе на Эпицентр...
Типа видите, мы те прессуем мелкий бизнесс, мы как бы за вас... а прессуем только крупных барыг ))
04.05.2020 13:56 Ответить
+13
29 - по "Эпицентру"???

Скажіть Авакову, що Шмигаль особистим підписом дозволив їм працювати.
04.05.2020 13:51 Ответить
+13
За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 6518
04.05.2020 13:53 Ответить
29 - по "Эпицентру"???

Скажіть Авакову, що Шмигаль особистим підписом дозволив їм працювати.
04.05.2020 13:51 Ответить
Зелю посадят сидеть возле параши? Если не посадят то нужно уволнять нах Авакова
04.05.2020 13:53 Ответить
За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 5416
04.05.2020 13:54 Ответить
а з цим Антимонопольний нехай розбирається, якщо без тиску розслідування проведуть, то дешевше буде закритись чим далі працювати
04.05.2020 18:06 Ответить
Эпицентр как работал так и продолжает
04.05.2020 19:05 Ответить
Ага. И по Привозу тоже составили? И по "Велюру"? И по остальным своим?
04.05.2020 13:51 Ответить
по велюру составили. там пять или шесть ресторанов киевских зацепили
04.05.2020 13:54 Ответить
То есть табуретку и калькулятор продавать нельзя, а двери и дрель можно?
04.05.2020 13:52 Ответить
И не только

За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 5487
04.05.2020 13:54 Ответить
нє, то якийсь нінастоясчій там членограя нема.
04.05.2020 18:07 Ответить
За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 6518
04.05.2020 13:53 Ответить
ЯБВДЛ...
ты скрыл чуть ли не главное... слей нмного воду, опусти уровень...
04.05.2020 14:11 Ответить
04.05.2020 14:36 Ответить
Чого це її так мордує? Невже короновліз?
04.05.2020 16:55 Ответить
Эпицентр навприл мило она,а Аваков оштрафует на 17 тыщ,во как принцип равенства,на кого рассчитана эта разводка?
04.05.2020 13:53 Ответить
чудо! полтора месяца и наконец - прозрел!
04.05.2020 13:53 Ответить
Ну все, эпицентр банкрот
04.05.2020 13:54 Ответить
не цы , Гаргона выживет
04.05.2020 13:57 Ответить
треба ще Антимонопольний натравити, тоді не виживе
показать весь комментарий
04.05.2020 18:09 Ответить
Та прям там... бубочка знленский за красивые кадры со встречи Мрии гергам по-взрослому торчит... кто ж их штрафовать будет??? Рюкзаков может бровь ломать в угрозе, сколько вздумается...
04.05.2020 14:14 Ответить
Ага... Они шо, зря Бубочку на должность менеджера логистики приняли?
04.05.2020 18:21 Ответить
Та Они наварили Миллиард , а заплатили Сотню , - Ну не надо , так примитивно Оправбываться и за Велюр и по Черкассах .
04.05.2020 13:55 Ответить
ФУЙАССЕ !!!
Што это было, хто в курсе ???
04.05.2020 13:55 Ответить
А МП?
04.05.2020 13:55 Ответить
ой не смешите ежика голой сракой , для них ваши штрафы в 3 копейки это смех , а на большее вы не способны , партнеры не поймут
04.05.2020 13:55 Ответить
Аваков дал заднюю, держит нос по ветру.
Когда пару дней назад мэр Черкасс заявил, что ********* карантин в городе, то Аваков накинулся на Бондаренко с проклятиями и угрозами.
А, как сегодня уже зеленская власть заявила о послаблении карантина, то Аваков сразу стал защитником всех обездоленных мелких бизнесменов и начал гнать на крупные торговые сети, в том числе на Эпицентр...
Типа видите, мы те прессуем мелкий бизнесс, мы как бы за вас... а прессуем только крупных барыг ))
04.05.2020 13:56 Ответить
а твоя должность Главмусора имеет такие полномочия поддерживать или нет..?
По законам ты должен руку к фуражке и бегом выполнять распоряжения премьер-министра или президента...
трахает Зелю и совсем на этой почве попутал берега....

"Я поддерживаю поэтапное снятие ограничений и частичный выход из карантина с 11 мая", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net/n3193184
04.05.2020 13:58 Ответить
Епицентр полтора месяца монопольно торговал стройматериалами и об етом Аваков даже не знал или не хотел знать
04.05.2020 14:00 Ответить
"29 - по "Эпицентру" х 17000 грн = 493000 грн в бюджет.
Как раз хватит Янелоху на очередной кортеж в Борисполь для встречи груза лапши из Китая на уши лохам.
04.05.2020 14:06 Ответить
та це їх прибуток за 30 хв або й менше роботи по Україні
04.05.2020 18:10 Ответить
Макарохи подвезли
04.05.2020 14:07 Ответить
Судя по видосам с открытых рынков их уже вчера можно было бы все закрыть. следуя требованиям установленным Кабмином.
04.05.2020 14:11 Ответить
а кабмин уполномочен что-то требовать?
04.05.2020 14:43 Ответить
правильно.
04.05.2020 14:14 Ответить
Партизаны?
04.05.2020 14:17 Ответить
для эпицентра штраф в 17 тыс даже меньше чем для меня 17 копеек
04.05.2020 14:25 Ответить
протокол за нарушение не означает автоматически штраф . таки уверен . что и эти копейки не будут платить
04.05.2020 14:46 Ответить
ваши протоколы неконституционные отменят в судах, если конечно Эпицентр заработавший миллионы долларов за этот карантин, просто захочет этим заниматься, а не просто с усмешкой бросит вам штраф)))
04.05.2020 14:42 Ответить
а сколько аваков на откате заработал ...
04.05.2020 14:47 Ответить
ні, принципово найме адвокатів, яким заплатить більше, але не в бюджет.
04.05.2020 18:11 Ответить
А скільки рішень судів по тих протоколах Аваков не сказав?
04.05.2020 14:57 Ответить
Когда полиция "нагрянула" в "Велюр", оказалось, что посетителей там нет. Персонал, который стряпает/подает/убирает, там есть, а посетителей нет. Арсен Борисович, вам не стыдно уподобляться Зеленскому (косить под дурачка)?
04.05.2020 15:00 Ответить
Авакову не треба косити під дурня, бо ситий голодному не вірить. 140 протоколів на об'єкти харчування! А якщо люди приїжджі або без харчових запасів, то їм ні супу, ні чаю не бачити?
04.05.2020 16:23 Ответить
вчера как раз был в запорожском Эпике... все поменялось, теперь торгуют через интернет-накладные! рюкзакову понадобилось 1,5 месяца, чтобы увидеть нарушение ))))) какая оперативная работа!!!!!
04.05.2020 15:35 Ответить
показуха! театр лицедеев!!!!
04.05.2020 15:37 Ответить
Епіцентр закрили ? Ні ? Не здивована.
04.05.2020 15:42 Ответить
Сабаков Чорт
04.05.2020 15:53 Ответить
Герега намутил на масках из Китая миллионы, так уж и быть заплатить 17 тыс гривен штрафа
Опять разыграли представление для зебилья
04.05.2020 15:57 Ответить
Та ти шо! А герега сяде? Я хочу на це подивитися.. Мене ще з 14 року дивує коли виставляють тему яка просто ну у сраку реально...Ну для чого обсмоктувати оце лайно - що сказало оцей злодійський смердячий хач імені беркута ? Це щоб було видно що ця тупа худоба бреше? Може хто не знає що за лайно рюкзакоу ? Навіщо людям грати на нервах? Щоб плювалися та ще більше озлоблювалися? Чи пореготати? Як що для сміху то й повати требя як для сміху а не обісрати штани перед цією сраною мавпою..та подавати як якусь важливу новину...
04.05.2020 16:25 Ответить
Спасибо мэрии Черкасс - исключительно их заслуга, что жирные коты начали шевелиться...так ещё поди и мышей начнут ловить )
04.05.2020 18:00 Ответить
Авокян, а ты что, уже президент что-ли, раз уж так раскомандовался??? Твоё дело выполнять приказы президента, а не сунуть свой сопливый нос туда, куда тебя не просят.
04.05.2020 20:23 Ответить
Бедняжка.....
05.05.2020 02:02 Ответить
 
 