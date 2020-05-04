За нарушения карантина составлены 94 протокола по супермаркетам, 29 - по "Эпицентру", 140 - по объектам питания: здесь будет ответственность, - Аваков. ВИДЕО
Полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина, за что будет ответственность.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как он сообщил, за последнее время полиция составила 10 тыс. 330 протоколов о нарушении карантинных норм.
"В том числе, мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола по супермаркетам, 29 протоколов по "Эпицентру", 140 протоколов по объектам питания", - рассказал он.
В частности, в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.
"Поэтому здесь будет ответственность", - заявил Аваков.
"За последнее время полиция составила 10 тыс. 303 протокола о нарушении карантинных норм", - сообщил министр, пишет Интерфакс-Украина.
"В целом проверка установила почти в каждой области нарушения. У нас в лидерах, как ни странно, Ривненская область",- сказал глава МВД, уточнив, что речь идет о нарушениях торговых точек общественного питания.
Также, по словам главы МВД, нарушения были выявлены в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.
Аваков отметил, что в список нарушителей карантинных ограничений вошли и рестораны Киева. "Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр", "Фабиус", - все эти ресторан нарушили условия карантина, имеют место административные протоколы, считаю, что суды нас поддержат в этом", - подчеркнул глава МВД.
Он добавил, что в настоящее время все эти заведения закрыты.
"Еще раз повторяю: избранных нет, принципы равенства действуют для всех. Если есть нарушения, будь то "Эпицентр" или любое другое название строительного супермаркета или ресторанного заведения - все в равных условиях. Нарушают, значит несут ответственность согласно действующему законодательству", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Я поддерживаю поэтапное снятие ограничений и частичный выход из карантина с 11 мая", - сказал Аваков.
Вместе с тем, он подчеркнул необходимость "грамотно и аккуратно снимать карантинные ограничения".
По словам министра, на следующей неделе всем необходимо подготовиться к смягчению карантина, "а не с бухты-барахты открывать салоны красоты и магазины".
Аваков отметил необходимость нормировать каждое действие по ослаблению карантина, чтобы это было безопасно.
Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скажіть Авакову, що Шмигаль особистим підписом дозволив їм працювати.
ты скрыл чуть ли не главное... слей нмного воду, опусти уровень...
Што это было, хто в курсе ???
Когда пару дней назад мэр Черкасс заявил, что ********* карантин в городе, то Аваков накинулся на Бондаренко с проклятиями и угрозами.
А, как сегодня уже зеленская власть заявила о послаблении карантина, то Аваков сразу стал защитником всех обездоленных мелких бизнесменов и начал гнать на крупные торговые сети, в том числе на Эпицентр...
Типа видите, мы те прессуем мелкий бизнесс, мы как бы за вас... а прессуем только крупных барыг ))
По законам ты должен руку к фуражке и бегом выполнять распоряжения премьер-министра или президента...
трахает Зелю и совсем на этой почве попутал берега....
"Я поддерживаю поэтапное снятие ограничений и частичный выход из карантина с 11 мая", - сказал Аваков.Источник: https://censor.net/n3193184
Как раз хватит Янелоху на очередной кортеж в Борисполь для встречи груза лапши из Китая на уши лохам.
Опять разыграли представление для зебилья