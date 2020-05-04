7 960 21
В трех "областях-лидерах" по заболеваемости COVID-19 после 11 мая карантин может быть жестче, чем в целом по Украине, - Шмыгаль
Этим механизмом будут пользоваться в течение года в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в разных регоинах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В зависимости от ситуации по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах принять решение по внедрению отдельных карантинных ограничений для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом по стране", - отметил премьер.
По его словам, это так называемый адаптивный механизм карантина, которым будут пользоваться в течение этого года в зависимости от того, как будет колебаться ситуация в разных городах и регионах.
