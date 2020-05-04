РУС
В трех "областях-лидерах" по заболеваемости COVID-19 после 11 мая карантин может быть жестче, чем в целом по Украине, - Шмыгаль

Этим механизмом будут пользоваться в течение года в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в разных регоинах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В зависимости от ситуации по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах принять решение по внедрению отдельных карантинных ограничений для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом по стране", - отметил премьер.

По его словам, это так называемый адаптивный механизм карантина, которым будут пользоваться в течение этого года в зависимости от того, как будет колебаться ситуация в разных городах и регионах.

+11
гниды вошли во вкус
показать весь комментарий
04.05.2020 13:55 Ответить
+7
Что бы ты сдох - мразь ахметовкая.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:57 Ответить
+6
та хто приховуэ? ти що клоун? покажи мені де лікарня хоч одна заповненанаприклад! влада навпаки зацікавлена в накручуванні! вони ще 60 млрд виділених на барановірус не встигли освоїти!
показать весь комментарий
04.05.2020 14:19 Ответить
гниды вошли во вкус
показать весь комментарий
04.05.2020 13:55 Ответить
Насправді безумовний лідер Київська область разом з містом Київ! Але про це забувають наші політики, маючи на увазі тільки три області Чернівецьку, Івано-Франківську та Тернопільську! Альо, гараж, Київська область з Києвом має на сьогодні 2388 зафіксованих хворих на коронавірус - а Кличко якісь послаблення готує?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:22 Ответить
Что бы ты сдох - мразь ахметовкая.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:57 Ответить
В трех "областях-лидерах"...
А поконкретнее.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:58 Ответить
незяяяяя, это будет сюрприз
показать весь комментарий
04.05.2020 14:04 Ответить
Киев, Черновицкая и Ивано-Франковская области
показать весь комментарий
04.05.2020 14:07 Ответить
зачєм???
показать весь комментарий
04.05.2020 14:15 Ответить
Єто спойлер на маленькую машинку?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:38 Ответить
Значит,начнется именно с этих трех областей.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:58 Ответить
Если не будет Карантина , то , что вы будите Делать ???.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:59 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 14:03 Ответить
Карантин ніхто не мав знімати 11 травня.22 другого також не знімуть.От подивитесь.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:03 Ответить
Шмыгаль, включи тумблер терпения.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:04 Ответить
йа тут раскінул колоду, карти показалі на Чєркащину
показать весь комментарий
04.05.2020 14:06 Ответить
і маятнік над Чєркащіной завіс
показать весь комментарий
04.05.2020 14:07 Ответить
кофєйная гуща нарісовала мапу Чєркащіни
показать весь комментарий
04.05.2020 14:09 Ответить
Слышалзаявления делает без остановки,не успеваем за ним записывать
показать весь комментарий
04.05.2020 14:11 Ответить
хорошо. верно.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:13 Ответить
Інкубаційний період у відвідувачів церков на Великдень мав би вже закінчитися. Про спалах - ані звуку. Одне з двох: або владі й надалі вдається приховувати реальний масштаб захворюваності, або... тут варіанти і закінчилися...
показать весь комментарий
04.05.2020 14:16 Ответить
та хто приховуэ? ти що клоун? покажи мені де лікарня хоч одна заповненанаприклад! влада навпаки зацікавлена в накручуванні! вони ще 60 млрд виділених на барановірус не встигли освоїти!
показать весь комментарий
04.05.2020 14:19 Ответить
Не журіться: з хапальним рефлексом у пана кРадуцького все гаразд . Все уже давно освоїли і забули. Ще хотять. Освоювати.
...А клованів, друже, шукайте у владі. Хоч у чинній, хоч у будь-якій із попередніх. Їх там, як тарганів у старому гуртожитку.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:41 Ответить
 
 