Кличко представил план по выходу столицы из карантина: кофе "навынос", открытие салонов красоты и непродовольственных магазинов
Киевская городская государственная администрация планирует разрешить продажу кофе на вынос в рамках смягчения карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе навынос - это один из шагов первого этапа послаблений, которые столица обнародовала ранее. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничениях. Поэтому и кофе навынос мы уже можем позволить", - написал он.
По словам мэра, завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе. И тогда они смогут уже работать на вынос, однако с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.
"Полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам воплотить эти планы", - отметил Кличко.
На первом этапе, который планируется воплощать с 12 мая, в Киеве откроют:
- Непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют
- Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцеванием) рабочего места после каждого клиента
- Кофейни и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день
- Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.
- Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте
- Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): с соблюдением требования не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2.
- Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10м2 площади помещения.
- Автокинотеатр
Также Кличко сообщил, что во всех учреждениях и на предприятиях должна быть обязательная термометрия сотрудников и посетителей, обязательные правила безопасности, а если клиент без маски, то его либо не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).
Вместе с тем, мэр Киева подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся:
- школы
- детские сады
- детские площадки
- спортивные площадки
- прибрежные зоны отдыха.
Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.
Метро в столице откроется по решению правительства, а работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь.
В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.
