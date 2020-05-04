РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 814 7

Киев возместит расходы на похороны умерших от COVID-19 по обращению родственников, - КГГА

Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева,  услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".

"Мы понимаем, что во многих семьях, которые постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - отметил он.

Замглавы КГГА также прояснил ситуацию с частными предприятиями, оказывающими ритуальные услуги и транспортирующими в городской крематорий.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил Пантелеев.

Читайте также: Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА

карантин (16729) КГГА (3008) Киев (26143) похороны (1543) Пантелеев Петр (73) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
можно подумать, у других людей сильно прибавилось денег на дурантине... пиар... такой пиар... не за свой счёт как обычно....
04.05.2020 14:14 Ответить
Правильно.
04.05.2020 14:15 Ответить
Врачам зарплату уже повысили?
04.05.2020 14:19 Ответить
Теперь зажжживьом! Уррря!!
04.05.2020 14:20 Ответить
Родственникам умерших от гриппа помощь не положена,
как и от прочих болезней.
А этим за что такие преференции???
04.05.2020 14:47 Ответить
Киев возместит расходы на похороны умерших от COVID-19..

Почему такая дискриминация? А возместят расходы тем, кто умер подавившись пирожком?
04.05.2020 15:22 Ответить
 
 