Киев возместит расходы на похороны умерших от COVID-19 по обращению родственников, - КГГА

Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".

"Мы понимаем, что во многих семьях, которые постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - отметил он.

Замглавы КГГА также прояснил ситуацию с частными предприятиями, оказывающими ритуальные услуги и транспортирующими в городской крематорий.

"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил Пантелеев.

