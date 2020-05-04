Киев возместит расходы на похороны умерших от COVID-19 по обращению родственников, - КГГА
Киев возьмет на себя возмещение затрат на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба".
"Мы понимаем, что во многих семьях, которые постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - отметил он.
Замглавы КГГА также прояснил ситуацию с частными предприятиями, оказывающими ритуальные услуги и транспортирующими в городской крематорий.
"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил Пантелеев.
как и от прочих болезней.
А этим за что такие преференции???
Почему такая дискриминация? А возместят расходы тем, кто умер подавившись пирожком?