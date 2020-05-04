Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков

РУС
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым предоставить полномочия и возложить ответственность на местную власть в порядке выполнения решений по смягчению карантинных ограничений с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

"Отдельно хочу сказать о темпах открытия и порядке функционирования и контроля объектов на местах, что в значительной мере, на мой взгляд, мы должны делегировать местной власти", - сказал Аваков на заседании Кабмина в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По убеждению министра, "все решения в деталях, считаю, должны приниматься с учетом развития эпидемии в конкретном регионе страны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина. ВИДЕО

"Поэтому в каждом случае главы районных администраций или областных, мэры городов должны иметь свое решение и свою ответственность. Это крайне важно",- подытожил министр.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Аваков Арсен (3445) карантин (16729) местное самоуправление (263) мэр (1653) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+20
А два дня назад, Аваков кричал, проклинал и угрожал мэру Черкасс Бондаренко, за то, что тот предложил в Черкассах ослабить карантин.
Семь пятниц на неделе у авакова.
04.05.2020 14:32 Ответить
+15
Аваков знает кто будет следующим президентом вместо бубачки
04.05.2020 14:32 Ответить
+14
авакян переобулся в прыжке.
04.05.2020 14:36 Ответить
Аваков знает кто будет следующим президентом вместо бубачки
04.05.2020 14:32 Ответить
Мэр Черкасс?
04.05.2020 14:40 Ответить
А два дня назад, Аваков кричал, проклинал и угрожал мэру Черкасс Бондаренко, за то, что тот предложил в Черкассах ослабить карантин.
Семь пятниц на неделе у авакова.
04.05.2020 14:32 Ответить
Так это когда на месте решает мэр, а ответственность за последствия таких решений несет центральная власть.
Теперь надо делать так, что за решения мэра будет нести ответственность лично он, и если вдруг после послабления карантина в каком-то городе пойдет всплеск заболевания - мэр этого города сядет. Все просто.
04.05.2020 14:35 Ответить
А Шмыгаль, будет нести ответственность после того, как снимут карантин?! Думаю что нет! А всплеск будет!
04.05.2020 14:41 Ответить
по какой статье сядет?
04.05.2020 14:45 Ответить
А разве это не "перекладывание ответственности" называется?
04.05.2020 14:50 Ответить
Нифига себе выфинтикультипнулся! Во даёт! Вилочкой в ложечке не поймаешь
04.05.2020 16:43 Ответить
Так а хто ж тогда будет жостко карать Черкассы?
04.05.2020 14:33 Ответить
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 6
04.05.2020 14:34 Ответить
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 1558
04.05.2020 14:45 Ответить
мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков або по другому це називаєтся " вмити руки"
04.05.2020 14:35 Ответить
авакян переобулся в прыжке.
04.05.2020 14:36 Ответить
а как же пламенный привет и клетчатое одеяло?
04.05.2020 14:37 Ответить
Аваков заднюю дал , что есть верно .
04.05.2020 14:37 Ответить
" Молодцы" переложить ответственность это у нас мастера. Но забыли что все мы из" одного дома СССР", и для наших людей ( как и для граждан других бывших республик) главными во всем останутся верховная власть - президент, премьер, кабмин и Рада. Так что ничего не получится.. Да и не ля этого вас выбирали, что бы пытались "умыть руки". Деляги.
04.05.2020 14:39 Ответить
Аваков шакал, чорт.
04.05.2020 14:39 Ответить
Ыыыы!! Сдулся дядя... а как щёки надувал.
04.05.2020 14:39 Ответить
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 6685
04.05.2020 14:39 Ответить
Во перевертыш ! А недавно совсем другое пел и мэру Черкасс угрожал
Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков - Цензор.НЕТ 5729
04.05.2020 14:41 Ответить
А шо такоє?
04.05.2020 14:44 Ответить
Яка вишокувана політична гра! Куди тепер Янелох мусить запхати свій «пламєнний прєвєд»?
04.05.2020 14:44 Ответить
так)), доволі вишуканий пердимонокль від авакова..
04.05.2020 14:58 Ответить
Читай: Бондаренко, ослабляя карантин в Черновцах, был не только неправ, но и прав.
04.05.2020 14:55 Ответить
В Черкасах.
04.05.2020 18:05 Ответить
тю, авакян обісрався? )))
04.05.2020 14:57 Ответить
Хулиганы! Перед лицом всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами...
04.05.2020 17:17 Ответить
слухай, ти вопирожнився під кожним коментом на сторінці. Лікар ще не приходив то в тебе є вільний час?
06.05.2020 11:18 Ответить
Оба-на, на лету переобулся и упал на все четыре лапы! Классный акробатический трюк!
04.05.2020 15:00 Ответить
Мер Черкасс Винтик , а если посмотреть кто у его Шляпка , то и не удивительно
04.05.2020 15:06 Ответить
Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует.
04.05.2020 17:13 Ответить
Вот и Продолжим , - Если зубы не выпали и Привкус На месте , то и Ладненько .
04.05.2020 18:30 Ответить
это "другой табак"
04.05.2020 15:12 Ответить
А может Авоков хотя бы ответит за пожары и бруштын? И вообще его ни кто не избирал.
04.05.2020 15:18 Ответить
Вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили ?
04.05.2020 17:22 Ответить
А по теме?.
В Велюре заходи.
04.05.2020 18:13 Ответить
Флюгер
04.05.2020 16:19 Ответить
очнулся наконец?
04.05.2020 16:39 Ответить
Как дела?
04.05.2020 17:18 Ответить
вообще-то мой вопрос был скорее к авакову. а ваш?
06.05.2020 23:00 Ответить
тримає ніс за вітром...
04.05.2020 16:39 Ответить
Всем спасибо за взаимопонимание. Здоровья и вдохновения.
04.05.2020 16:46 Ответить
Какого полка?
04.05.2020 17:14 Ответить
Запамятовал. Может поручик подскажет.
04.05.2020 18:13 Ответить
Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился.
04.05.2020 17:16 Ответить
Он як заспівав гражданін макаков! А зранку так щоки надував, що аж-аж!
Стидаюся спитати: а що так кардинально змінило його точку зору?
04.05.2020 18:03 Ответить
У нас в стране население делиться на 2 категории-
одни моют руки,другие моют деньги.
04.05.2020 21:08 Ответить
 
 