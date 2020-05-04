Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым предоставить полномочия и возложить ответственность на местную власть в порядке выполнения решений по смягчению карантинных ограничений с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
"Отдельно хочу сказать о темпах открытия и порядке функционирования и контроля объектов на местах, что в значительной мере, на мой взгляд, мы должны делегировать местной власти", - сказал Аваков на заседании Кабмина в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По убеждению министра, "все решения в деталях, считаю, должны приниматься с учетом развития эпидемии в конкретном регионе страны".
"Поэтому в каждом случае главы районных администраций или областных, мэры городов должны иметь свое решение и свою ответственность. Это крайне важно",- подытожил министр.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
А два дня назад, Аваков кричал, проклинал и угрожал мэру Черкасс Бондаренко, за то, что тот предложил в Черкассах ослабить карантин.
Семь пятниц на неделе у авакова.
Теперь надо делать так, что за решения мэра будет нести ответственность лично он, и если вдруг после послабления карантина в каком-то городе пойдет всплеск заболевания - мэр этого города сядет. Все просто.
В Велюре заходи.
Стидаюся спитати: а що так кардинально змінило його точку зору?
одни моют руки,другие моют деньги.