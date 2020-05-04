Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил главнйы санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев (заболевания Covid-19. - Ред.) в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях", - рассказал он.

По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", - объяснил он.

Вместе с тем он считает, что внедренные меры позволяют не допустить неконтролированное развитие и поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

"Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600", - добавил Ляшко.

