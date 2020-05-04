РУС
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко

Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил главнйы санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев (заболевания Covid-19. - Ред.) в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях", - рассказал он.

По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", - объяснил он.

Вместе с тем он считает, что внедренные меры позволяют не допустить неконтролированное развитие и поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

"Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600", - добавил Ляшко.

+14
Хватит дурить народ.Тестов не делаете,через эпицентр проходят тысячи ежедневно,ломбарды работают.А вы без тестов о какой-то ситуации говорите.
04.05.2020 14:35 Ответить
+12
Ненужный Ляшко со своей СЭЗ, так же как и министр МОЗ Степанов будут до последнего бороться за карантин, что бы как можно дольше разворовывать деньги, выделенные на борьбу с короновирусом и оседающие в их карманах...
Люди, посидите ещё немного на карантине, Ляшко и Степанов ещё не успевают доворовывать.
04.05.2020 14:35 Ответить
+8
Ага, 100%... Не кажучи вже про то, шо у німців (як і в Італії, Іспанії чи США) навіть на піку епідемії ніхто не додумався до такого ідіотизму, як зупинка метро!
04.05.2020 14:48 Ответить
04.05.2020 14:33 Ответить
Ляшко , у вас есть биоматериалы, и вы где угодно и в любых объемах вспышки создавать будете, лишь бы нажиться. Дурантин - это выгодное дело, мы тоже это видим.
04.05.2020 14:40 Ответить
Они как раз нормальные.Эпицентр стал эпицентром передачи короновируса.Но,видно,владельцы хорошо дружат с властью.
04.05.2020 14:41 Ответить
А что делать 73% которые уже еле выживают после реформ зебилоидов?
04.05.2020 14:33 Ответить
04.05.2020 14:35 Ответить
Придетца соєвым шакаладками делитца..
Кармильцами станете..)))
04.05.2020 14:37 Ответить
Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко - Цензор.НЕТ 527
04.05.2020 14:51 Ответить
я так понимаю, что "шакаладки" вы не едите принципиально.
04.05.2020 14:55 Ответить
-Порохоботику, що ти їси?
-ШаКАЛадку!!
-А чого так смердить?!
-Другий раз їм!!
))
04.05.2020 15:00 Ответить
мультик наглядно иллюстрирует кто и что ест.
04.05.2020 15:04 Ответить
🤣
04.05.2020 15:10 Ответить
ызыди
04.05.2020 14:34 Ответить
а через 2 недели полегчает... что изменится?
04.05.2020 14:34 Ответить
Да ничего собственно не изменится. Если конечно статистику не подтасуют. Все течет своим чередом вне зависимости от действий влады. Пока большая часть населения не получит иммунитет вирус никуда не денется. Ну а иммунитет в данном случае получается единственно возмодным на текущий момент образом - переболев.
04.05.2020 16:36 Ответить
тести на IQ
04.05.2020 14:36 Ответить
04.05.2020 14:37 Ответить
Вважаю, ранувато ще карантин відміняти.
Темпи зараження можуть значно пожвавитись.
04.05.2020 14:35 Ответить
чому так вважаєте? як вважаєте, чому Білорусь справляється без карантину? чи Японія, Південна Корея? чому в Україні карантин більше 2 місяців? чому якщо це така небезпечна хвороба Білоруси не падають штабелями??
04.05.2020 14:38 Ответить
В Білорусі значно вищий рівень захворюваності. Не можу вважати це успіхом.
04.05.2020 14:40 Ответить
Намного больший, особенно учитывая, что населения меньше в 4 с гаком раза и низкая плотность расселения по стране.
04.05.2020 14:42 Ответить
Вже краще карантин, ніж раптовий колапс медицини від напливу хворих за повної імпотенції влади.
04.05.2020 14:45 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/4/28/374561/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375231/
04.05.2020 14:52 Ответить
Звідки буде наплив? Не вигадуйте казки. Напливу як не було так і не буде.
04.05.2020 15:17 Ответить
Захворюваність - це пневмонії, вірусні, ковідні в нашому випадку. А шмарклі з втратою нюху, проноси і ще багато чого зі списку симптомів, або зовсім без них навіть з позитивними тестами - це брєд, як і твій карантин з людьми без роботи і без грошей.
04.05.2020 14:57 Ответить
Падают штабелями. И в Белоруси и в Раше. Смертность оформляют от "внебольничной пневмонии".
04.05.2020 14:40 Ответить
звідки така інформація? з телеграм каналів? за дезінформацію треба нах посилати
04.05.2020 14:43 Ответить
От родственников в Минске и Москве. Среди них есть врачи. Батька официально запросил помощи ЕС и ВОЗ. Но признал что у него просто нет денег на карантин.
04.05.2020 14:45 Ответить
04.05.2020 15:50 Ответить
Это ты о себе? Лечись тогда.
04.05.2020 16:23 Ответить
Да фиг пойми что конкретно происходит, но реально больные есть даже среди знакомых близкого круга знакомых. особенно угнетают статьи о том, какими хорошими были люди, которых убил вирус. от таких статей реально становится страшновато. Но в том же пишут, что в Витебске: «Больницы по одной будут выводить из оказания медпомощи»
Читать полностью: https://news.tut.by/society/683010.html
04.05.2020 16:02 Ответить
Поражает количество "перепрофилированных" на коронавирус больниц. И больницы забиты.. Даже по официальной статистике, которой не верят сами врачи, в Белоруси 17500 больных на 9 млн. населения. Гродно, Витебск, Барановичи, Светлогорск, Мозырь, Ушачи..... новости, как сводка военных действий.
04.05.2020 16:31 Ответить
Власти Японии продлили режима ЧС до 31 мая
04.05.2020 14:48 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375231/
04.05.2020 14:53 Ответить
Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса
Президент Беларуси призвал заболевших не опускать руки, а деревенских жителей не носить защитные маски, и пообещал пойти на Пасху в церковь.
04.05.2020 14:59 Ответить
Умирают от пневмонии на сорок человек в месяц больше чем обычно.Даже если это последствия коронавируса стоит ли в десятимиллионной стране ложить напрочь производство и усугублять и так нищеское состояние людей?
04.05.2020 15:12 Ответить
Исполнительный директор ВОЗ Петер Салама и его зам Паттерсон - "умерли", отказавшиеся объявлять пандемию короновируса.

На Украине СМИ разгоняют волну ужаса: мол, пандемия "пробила психологическую отметку" в... 200 умерших. За 2 месяца. Это примерно 30% от стандартной суточной смертности в этой стране - 600-700 человек. То есть, за 2 месяца чудовищной эпидемии умерло столько же, сколько в стране в обычное время умирает за 8 часов. Всего за 2 месяца бесчеловечный вирус выявили у порядка 8000 человек. Это в 35-40-миллионном государстве. Чтобы лучше оценить размах маразма: в январе от пневмонии и гриппа на Украине умерло в 3 раза больше, чем за 2 месяца от ковидлы - более 600 человек (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/1/7246084/ ). А в январе 2019 года - более 900. Где были все эти "свидетели ужасной эпидемии"? Почему не сидели по домам? Почему гуляли без масок? Почему работали парикмахерские, рестораны и гостиницы?
04.05.2020 15:53 Ответить
извиняюсь "В Украине"
04.05.2020 16:23 Ответить
Максимум могли бы старичков под принудительный карантин посадить, и выделить для них особую программу для обеспечения продуктами и прочим.
Вместо этого сажают всех на карантин. От падения экономики, зарплат, малого бизнеса и увольнений подохнет больше чем от вируса.
Будет забавно если у белорусов, под конец эпидемии смертность будет ниже,чем в Украине!
04.05.2020 15:59 Ответить
Карантин нужно было вводить по другому. С применением мозгов. Тогда бы у нищих людей не было такой задницы с деньгами. И правила должны быть одни для всех, а не так, как было.
04.05.2020 14:39 Ответить
Не угрожай , сыпануть вируса вы мастаки, лишь бы карантинили дальше.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:42 Ответить
04.05.2020 14:46 Ответить
04.05.2020 14:35 Ответить
04.05.2020 14:49 Ответить
А Путін, по твоєму дурень, бо ввів у Росії карантин?!
04.05.2020 14:57 Ответить
Причину массового ввода карантина в мире еще будут расследовать.
04.05.2020 15:15 Ответить
Голодомор v.2.0
04.05.2020 14:37 Ответить
Що значить напружена ситуація? В НІмеччині за останню добу 700 нових хворих, у нас - 400... І у Німеччині набагато більші послаблення карантину!
04.05.2020 14:45 Ответить
словоблудие-
По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.
"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению- и тут же- Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев,,,
04.05.2020 14:46 Ответить
Ну тогда кто-то сильно врет или он или цензор. Достаточно https://censor.net/covid динамики заражения вирусом здесь на цензоре, чтобы понять что с 17 апреля у нас ситуация более чем стабильна.
04.05.2020 16:45 Ответить
В Италии тоже поначалу все хихикали, мол что нам тот коронавирус, на карнавал побежали гулять....Китай далеко, до нас не дойдет...
04.05.2020 14:51 Ответить
В НІмеччині за останню добу 700 нових хворих, у нас - 400... І там уже активно послаблюють карантин!
04.05.2020 14:55 Ответить
Ты кем работаешь паразитируешь, осторожный ты наш? А ты в курсе, что некоторым людям чтобы жрать самим и кормить государственных паразитов вроде тебя приходится работать?
На вот, слушай:
https://www.youtube.com/watch?v=cuUDvqRGm04 Судя по новым цифрам, в США заражены 60 миллионов... и наш шанс умереть составляет менее 0.01%
04.05.2020 15:00 Ответить
Смысл в том, шо не в данный момент заражены одновременно, а за последние несколько месяцев, пока дохлые вирусы из организма не уйдут.
04.05.2020 15:02 Ответить
А вот Вы все-таки послушайте от начала до конца. Ведь интересно же.
04.05.2020 15:05 Ответить
Здесь Аквариус об этом же почти слово слово - с самого начала. Мож, это он? Ты шо, не видел?
04.05.2020 15:21 Ответить
Почитываю республиканцев - все так и есть. Хотя я не в восторге от Трампа с самого начала.
04.05.2020 15:25 Ответить
Лакові гроби з Італії давай, вони свіжіші, всього трохи більше 15-ти років.
04.05.2020 15:00 Ответить
Знаете, мне подобные фото напоминают картинки на современных сигаретных пачках. Это чистой воды гиперреализм.Ничего общего с реальностью не имеющий. Только внушения страха от увиденного.
04.05.2020 15:06 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
04.05.2020 23:09 Ответить
 
 