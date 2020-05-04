Президентские выборы в Польше планируем на 17 или 23 мая, - заместитель премьер-министра

Власти Польши сейчас рассматривает вариант переноса президентских выборов с 10 мая на 17 или 24. Согласно Конституции страны, выборы должны состояться в мае.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши, член правящей партии страны "Право и справедливость" Яцек Сасин в интервью радиостанции Zet, передает Цензор.НЕТ.

"10 мая - сложная дата. Мы рассматриваем две даты: 17 или 23 мая", - заявил Сасин.

По его словам, что согласно Конституции страны, выборы должны состояться в мае. Впрочем, 10 числа, на которое они были ранее запланированы, они вряд ли состоятся, заявил Сасин.

"За неделю до выборов поляки не знают, когда они состоятся. За это ответственны оппозиция и Сенат (там большинство у оппозиционных "ПиС" партий - Ред.)", - сказал он.

Как пишет hromadske, в течение этой недели должно состояться голосование по выборам в польском парламенте. До 7 мая Сенат (верхняя палата) должен поддержать или отклонить закон, который разрешит голосование по почте. Правительство выдвинуло такую инициативу, чтобы можно было провести выборы в условиях карантина, введенного из-за коронавируса. Если Сенат отклонит закон, он вернется в нижнюю палату - Сейм, где вето Сената можно преодолеть двумя третями голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж