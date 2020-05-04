49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова
29% украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, а 49% - противоположного мнения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.
Так, 29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% - что события развиваются в неправильном направлении.
Отмечается, что 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, что не способна преодолеть - 14,5%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
Зеленский в ступоре: Ко и Кремль ставят на Портнова, а моника зелох и Ко - устали...
Кстати, как это относится с рейтингом Зели?
Ведь судя по караманным соцопросам, рейтинг Зели чуть ли не растёт, а тут сразу же половина считает, что положение стране ухудшается...
Уверен, что количество недовольных ситуацией в Украине больше чем 80%, а реальный рейтинг Зели - не более 15-20%