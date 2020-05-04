РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3870 посетителей онлайн
Новости
4 692 46

49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

29% украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, а 49% - противоположного мнения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

Так, 29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% - что события развиваются в неправильном направлении.

Отмечается, что 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, что не способна преодолеть - 14,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова 01

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

опрос (2926) Центр Разумкова (229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8210
показать весь комментарий
04.05.2020 14:54 Ответить
+17
Вислюк решил проплатить пару заказных опросов дабы отвлечь народ на пустозвонство, в то время, как уже наступил момент подвесить его за яйца.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:53 Ответить
+17
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1363
показать весь комментарий
04.05.2020 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розумков малює))Гарно мати власну контору "роги та копита" яка малює рейтинги))
показать весь комментарий
04.05.2020 14:52 Ответить
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8210
показать весь комментарий
04.05.2020 14:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=myhj0XQ-Qa8

Зеленский в ступоре: Ко и Кремль ставят на Портнова, а моника зелох и Ко - устали...
показать весь комментарий
04.05.2020 14:54 Ответить
Москва постоянно ставит на каких-нибудь совершенно отмороженных персонажей с уголовным прошлым или, как минимум, с уголовным складом психики. Янук был мало то что бандит, да ещё и косноязычен; двух слов на публике связать не мог. Портнов - вообще, психически ненормален. Он постоянно угрожает убийствами всем кто с ним не согласен.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:02 Ответить
Якби тільки вбивствами! Він постійно хоче зґвалтувати якогось чоловіка.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:08 Ответить
Так он в нём постоянно, подумаешь новость.Бывает ешё и в стопоре.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:21 Ответить
Новый символ последнего времени -- Когда дела у бубочки идут ниже плинтуса, то появляется очередной заказной "правдивый" опрос.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:57 Ответить
49% взрослого населения считает, что играть на пианино нужно руками, 51% считает что писюном
показать весь комментарий
04.05.2020 15:08 Ответить
Та навіть якщо домалював, то 49% - суттєва цифра. Скільки ж тоді без домальованого вважає, що рухаємося не туди??
показать весь комментарий
04.05.2020 15:11 Ответить
порявняно з КМІСом - тут 49% незадоволених, це ще терпима фальсифікація... Там -в 2 рази менше...
показать весь комментарий
04.05.2020 16:54 Ответить
Вислюк решил проплатить пару заказных опросов дабы отвлечь народ на пустозвонство, в то время, как уже наступил момент подвесить его за яйца.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:53 Ответить
Как это не правильно? Акститесь ЗЕбилы! Зачем же вы тогда скоромоха Президентом выбрали?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:54 Ответить
49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1363
показать весь комментарий
04.05.2020 14:58 Ответить
половина населения - всё таки вменяемы люди...
Кстати, как это относится с рейтингом Зели?
Ведь судя по караманным соцопросам, рейтинг Зели чуть ли не растёт, а тут сразу же половина считает, что положение стране ухудшается...
Уверен, что количество недовольных ситуацией в Украине больше чем 80%, а реальный рейтинг Зели - не более 15-20%
показать весь комментарий
04.05.2020 14:54 Ответить
Страна развивается в направлении, за которое проголосовали 73% пришедших к избирательным урнам граждан. Им говорили: "Не надо"! Но они туда захотели - в ж..пу. Бедная, бедная Украина.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:55 Ответить
звідки взялося ще 24% до тих 25%, що не голосували за клована?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:55 Ответить
Приколы закончились...
показать весь комментарий
04.05.2020 14:56 Ответить
Це ті, хто не прийшов на вибори ("какая разница"). А таких понад 40% виборців...
показать весь комментарий
04.05.2020 19:37 Ответить
Хтось може пояснити - лише 29% вважають, що все відбувається правильно, але ж, пілять, 42% підтримують Зеленського. А то як таке може бути?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:57 Ответить
Читай вниамательно. Есть еще Важко відповісти - 22,4%.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:03 Ответить
А у 22,4% когнітивний дисонанс? То може їх лікувати потрібно, а не соцопитування з ними проводити? Хоча, де ж їх тепер лікувати, бубочка всі дурдоми вирішив знищити, щоб прихильників собі підігнати.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:12 Ответить
Жодног дисонансу, бо Даунінг-Крюгер...
показать весь комментарий
04.05.2020 19:40 Ответить
рейтинги "с потолка", вот как.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:03 Ответить
Вони вважають, що бубочка хароша, і вона невінаватая, що в неї не получаєцця.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:18 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 14:59 Ответить
Последние лет тридцать , как минимум ...
показать весь комментарий
04.05.2020 14:59 Ответить
Голосование , по Приколу , и жизнь по Приколу , а как же иначе , а иначе и не Бывает
показать весь комментарий
04.05.2020 15:03 Ответить
но чувака который этот пиндец организовывает поддерживают 42.7% населения
показать весь комментарий
04.05.2020 15:03 Ответить
В України маса розумнх чесних професійних людей. Таких вприклад які за копійчаний бюджет створюють протикорабельну ракету. в кожній галузі є, але як їм пробитись коли весь ефір в олігархату. лише через кулемет.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:05 Ответить
А як бути з цим опитуванням???

49% українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5648
показать весь комментарий
04.05.2020 15:05 Ответить
11% ще шукають інший шлях, куди послати - на Місяць чи на Марс.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:29 Ответить
Кого-кого? разумкова,пля? Не смішіть мої капці....
показать весь комментарий
04.05.2020 15:08 Ответить
Хм, и за Зебила 40%? Оригинально
показать весь комментарий
04.05.2020 15:09 Ответить
Тяжело терять илюзии. Но придется.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:11 Ответить
я вот щас не понял, а что конкретно имелось ввиду под "правильным" направлением? ЕС или *********? реформы или совок?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:10 Ответить
а что думает сам Разумков
показать весь комментарий
04.05.2020 15:14 Ответить
Реально знаю только одного человека, который всё еще считает, что страна идёт правильным путём... И сотни полторы, которые считают наоборот... Где они нашли 30 процентов?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:18 Ответить
А які цифри ви б хотіли побачити від Разумкова?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:27 Ответить
Как по мне, то весь мир идет не в том направлении. Причем, давно. За крайне малым исключением в лице некоторых скандинавов и азиатов. А все постсовковое стадо, которое никогда не отличалось умом, собразительностью и пассионарностью, привыкшее все делать исключительно из-под палки (примером тому даже октябрьский переворот), всего лишь традиционно пасет задних. Абсолютно толерантное отношение большинства общества к самым гнусным поступкам его индивидуумов всегда ведет к разрушению общества. То ли еще будет.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:28 Ответить
Хайп - агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:28 Ответить
В стране 50% избирателей - идиоты.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:33 Ответить
І винен у цьому той, хто вже рік не президент.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:35 Ответить
Народ прозріває
показать весь комментарий
04.05.2020 16:08 Ответить
А все остальные 51 % просто в оху... от покращєнь ?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:08 Ответить
Якісь чудні ці українці. Аж 50% кажуть, що країну ведуть не в тому напрямку. І тільки 29% - в тому. Тільки як воно виходить, що 42% підтримує поводиря, який веде в неправильному напрямку? А може центр разумкова дебілами вважає всі 100% українців? Ну ніяк не може підтримка поводиря набагато перевищувати оті 29%.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:15 Ответить
 
 