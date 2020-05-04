Тимошенко о 148 млн грн компенсации за политрепрессии: Это еще одно доказательство того, что тюрьма была политической расправой надо мной

Юлия Тимошенко не стала раскрывать детали полученной ей "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями", сославшись на юридические ограничения в деле.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной. Так же я смогу вскоре установить справедливость для каждого украинца в нашей стране, если наконец-то смогу на это по-настоящему влиять. Ни одно преступление или несправедливость против каждого человека не имеют права оставаться некомпенсированными и безнаказанными! Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-законодательного регулирования в США из-за юридических ограничений по делу", - рассказала Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии

Ранее Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.

Напомним, 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована в рамках производства по делу о заключении газового контракта с Россией. В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании "Нафтогаз". В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным. 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.