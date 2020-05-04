Тимошенко о 148 млн грн компенсации за политрепрессии: Это еще одно доказательство того, что тюрьма была политической расправой надо мной
Юлия Тимошенко не стала раскрывать детали полученной ей "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями", сославшись на юридические ограничения в деле.
Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной. Так же я смогу вскоре установить справедливость для каждого украинца в нашей стране, если наконец-то смогу на это по-настоящему влиять. Ни одно преступление или несправедливость против каждого человека не имеют права оставаться некомпенсированными и безнаказанными! Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-законодательного регулирования в США из-за юридических ограничений по делу", - рассказала Тимошенко.
Ранее Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.
Напомним, 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована в рамках производства по делу о заключении газового контракта с Россией. В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании "Нафтогаз". В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным. 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.
Юлия Владимировна получила почти 150 миллионов гривен в качестве "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Получила от некой компании Reid Collins & Tsai LLP.
Также Сергей Власенко, народный депутат от партии «Батьківщина» и соратник Юлии Тимошенко, 22 января 2020 года получил иностранный доход - от все той же Reid Collins & Tsai LLP - в размере 8,9 млн гривен.
То есть американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Мы думали, что платить за это могла бы только Украина. По решению своего суда или по решению, может быть, ЕСПЧ.
Разберемся вместе с вами в этой мутной истории. Названная юридическая фирма была создана в ноябре 2009 года в Остине девятью юристами, которые ранее работали в Latham & Watkins. Latham & Watkins несколько раз фигурировала в Украине.
Например, Евгений Корнийчук (депутат 5, 6 созывов от "Блока Юлии Тимошенко") совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins в 2004 году представлял интересы заемщика (Укрзализниця) и гаранта (Минфина) в сделке по привлечению кредитных средств на сумму 700 млн. долларов США от Deutsche Bank AG для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.
Также Корнийчук возглавлял финансовую практику известной юридической фирмы "Магистр & Партнеры", которая вместе с Latham & Watkins выступила юридическим советником "Альфа-банк" по вопросам размещения бумаг в 2007 году на сумму $200 миллионов.
Также услугами этой фирмы воспользовался Павел Петренко (экс-министр юстиции Украины, также был нардепом от "Батькивщины" и одним из замов Тимошенко), когда был на должности главы Минюста. В то время, Министерство заключило с «Latham & Watkins Llp» соглашений по делу примерно на 2,38 млн.
Речь шла о представительстве Украины фирмой в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Это был эпизод 2017 года.
Также известно, что дебютный выпуск еврооблигаций Kernel Holding S.A. сопровождался фирмой Latham & Watkins. Андрей Веревский, совладелец компании, был также депутатом от..."Батькивщина".
Как много точек пересечения, заметили? Можно предположить, что Reid Collins & Tsai LLP и Тимошенко связаны давними узами "партнерства", через фирму Latham & Watkins.
Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.
То есть 99%, что Ю.В, очень намутила с целью легализации левых доходов, причем намутила на территории США. У амеров к этим невинным, по нашим меркам, шалостям толерантность нулевая (именно за такое они посадили Лазаренко, кстати). Поэтому возможно продолжение этой веселой истории
Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени.
Как вам новость о переходе Тимошенко в статус долларовых "миллионеров"?
- Да ты чего! Откуда у народа такие деньги?
Создала через подставных лиц резидента в США,который (через междусобойчик называемый "досудебным урегулированием" --в Украине эта схема часто используется) легализовал бабе жульке ею же наворованные бабки. Т.к. сложно стало объяснять лохторату как ей удается жить на полвареника, а одеваться, питаться, отдыхать, делать косметические процедуры и пр. на миллионы баксов.
Жрите лапшу дальше!
