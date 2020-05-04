Тимошенко о 148 млн грн компенсации за политрепрессии: Это еще одно доказательство того, что тюрьма была политической расправой надо мной

РУС
Юлия Тимошенко не стала раскрывать детали полученной ей "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями", сославшись на юридические ограничения в деле.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной. Так же я смогу вскоре установить справедливость для каждого украинца в нашей стране, если наконец-то смогу на это по-настоящему влиять. Ни одно преступление или несправедливость против каждого человека не имеют права оставаться некомпенсированными и безнаказанными! Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-законодательного регулирования в США из-за юридических ограничений по делу", - рассказала Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии

Ранее Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.

Напомним, 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована в рамках производства по делу о заключении газового контракта с Россией. В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании "Нафтогаз". В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным. 22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.

+35
Вона ж сказала- ;від резидента США;.
А її давній подільник Павло Лазаренко зараз саме резидент США.
04.05.2020 14:59 Ответить
+29
А Газовий контракт Тимошенко на умовах ***** - це розправа над українцями?
04.05.2020 14:56 Ответить
+23
Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною - Цензор.НЕТ 8314
04.05.2020 15:14 Ответить
Не с твоего кармана деньги уплачены,дубина ты стоеросовая,а с кармана американца Манафорта,который занимался её медиа-киллерством.
04.05.2020 18:40 Ответить
https://hromadske.ua/posts/manafort-davav-ukazivky-shchodo-peresliduvannia-tymoshenko-avtor-rozsliduvannia-pro-radnyka-yanukovycha Манафорт давав указівки щодо переслідування Тимошенко - автор розслідування про радника Януковича

https://uainfo.org/blognews/1524008533-vsya-negativnaya-informatsiya-v-otnoshenii-yulii-timoshenko-okazalas.html Вся негативная информация в отношении Юлии Тимошенко оказалась банальным обманом, - The Guardian
04.05.2020 18:44 Ответить
учись. портнов...проти юльки ти ще синок...
04.05.2020 18:45 Ответить
( ответ-5649грв. за каждый её час, отсидки) -Хорошая цена ,и всем пиндосам на зависть! Юлька и тут на коне!
04.05.2020 18:46 Ответить
Нормальна компенсація за ідеальну симуляцію
04.05.2020 18:49 Ответить
А ти не хотів би посидіть? отримав би і ти компенсацію, якби ще клепки хватило доказати, що невинний.
04.05.2020 19:11 Ответить
І пішло бидло обсмоктувать кістки юльчині. Зеботи, порохоботи і вся нечисть, яка ненавидить розумних людей.
04.05.2020 19:13 Ответить
А іншого фото не найшли, продажні журнашлюхи?
04.05.2020 19:15 Ответить
Здається, чутки про почуття між Юлькою і Медведчуком таки не вигадки...
Тимошенко про 148 млн грн компенсації за політрепресії: Це ще один доказ того, що в'язниця була політичною розправою наді мною - Цензор.НЕТ 2554
04.05.2020 19:45 Ответить
хіба це він ?
04.05.2020 19:59 Ответить
А хто?
04.05.2020 20:06 Ответить
зовсім не схожий.
04.05.2020 20:00 Ответить
Красава Юля, раздела рыговскую шоблу на компенсацию.
04.05.2020 20:07 Ответить
Американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.


Юлия Владимировна получила почти 150 миллионов гривен в качестве "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Получила от некой компании Reid Collins & Tsai LLP.
Также Сергей Власенко, народный депутат от партии «Батьківщина» и соратник Юлии Тимошенко, 22 января 2020 года получил иностранный доход - от все той же Reid Collins & Tsai LLP - в размере 8,9 млн гривен.
То есть американская фирма из Техаса заплатила Тимошенко за то, что ее якобы репрессировали в Украине? Странно. Мы думали, что платить за это могла бы только Украина. По решению своего суда или по решению, может быть, ЕСПЧ.
Разберемся вместе с вами в этой мутной истории. Названная юридическая фирма была создана в ноябре 2009 года в Остине девятью юристами, которые ранее работали в Latham & Watkins. Latham & Watkins несколько раз фигурировала в Украине.
Например, Евгений Корнийчук (депутат 5, 6 созывов от "Блока Юлии Тимошенко") совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins в 2004 году представлял интересы заемщика (Укрзализниця) и гаранта (Минфина) в сделке по привлечению кредитных средств на сумму 700 млн. долларов США от Deutsche Bank AG для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Также Корнийчук возглавлял финансовую практику известной юридической фирмы "Магистр & Партнеры", которая вместе с Latham & Watkins выступила юридическим советником "Альфа-банк" по вопросам размещения бумаг в 2007 году на сумму $200 миллионов.

Также услугами этой фирмы воспользовался Павел Петренко (экс-министр юстиции Украины, также был нардепом от "Батькивщины" и одним из замов Тимошенко), когда был на должности главы Минюста. В то время, Министерство заключило с «Latham & Watkins Llp» соглашений по делу примерно на 2,38 млн.

Речь шла о представительстве Украины фирмой в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу №SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО «Укрнафта» - кипрских компаний «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited», связанных с группой «Приват». Это был эпизод 2017 года.

Также известно, что дебютный выпуск еврооблигаций Kernel Holding S.A. сопровождался фирмой Latham & Watkins. Андрей Веревский, совладелец компании, был также депутатом от..."Батькивщина".

Как много точек пересечения, заметили? Можно предположить, что Reid Collins & Tsai LLP и Тимошенко связаны давними узами "партнерства", через фирму Latham & Watkins.

Сама по себе эта история "миллионы за репрессии" - прекрасна. А если принять во внимание всю эту круговую поруку с юридическими фирмами - так схема и вовсе гениальна.
04.05.2020 20:52 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko
То есть 99%, что Ю.В, очень намутила с целью легализации левых доходов, причем намутила на территории США. У амеров к этим невинным, по нашим меркам, шалостям толерантность нулевая (именно за такое они посадили Лазаренко, кстати). Поэтому возможно продолжение этой веселой истории
04.05.2020 22:59 Ответить
О какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках найти информацию не удалось. В поисковике google на момент этой публикации не находит сообщений в связке слов "Reid, Collins, Tsai LLP" и "Украина" или фамилии "Тимошенко".
Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени.

Как вам новость о переходе Тимошенко в статус долларовых "миллионеров"?
https://t.me/s/LeshchenkoS
04.05.2020 20:56 Ответить
Она не сказала, ни кто выплатил ей эту "компенсацию" через фирму Reid, Collins, Tsai LLP, ни куда были поданы иски, ни почему депутат Сергей Власенко получил почти такую же сумму от этой же компании? Если это был иск, то его следы должны быть в открытой базе PACER. Покажите их, Юлия Владимировна!
04.05.2020 21:00 Ответить
- Вот у тебя два дома, пять квартир, восемь авто, яхта, самолёт,... это всё - народные деньги...
- Да ты чего! Откуда у народа такие деньги?
04.05.2020 21:19 Ответить
Чистая отмывка и легализация наворованного)))
Создала через подставных лиц резидента в США,который (через междусобойчик называемый "досудебным урегулированием" --в Украине эта схема часто используется) легализовал бабе жульке ею же наворованные бабки. Т.к. сложно стало объяснять лохторату как ей удается жить на полвареника, а одеваться, питаться, отдыхать, делать косметические процедуры и пр. на миллионы баксов.
Жрите лапшу дальше!
04.05.2020 22:42 Ответить
Американский резидент по просьбе Януковича занимался посадкой Юли?
Ему Портнова не хватало?
06.05.2020 11:41 Ответить
