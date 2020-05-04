Участники ВНО, проживающие в другой области, могут сменить место его прохождения, - Минобразования

Министерство образования и науки разрешило некоторым участникам внешнего независимого оценивания изменить место его прохождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его прохождения. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга", - говорится в сообщении.

Новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников.

Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав место и время прохождения сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

