66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - опрос Центра Разумкова

Большинство украинцев выражают недоверие к Верховной Раде, Кабмину, правоохранителям, Минздраву, а также НБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

Доверие к Президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%).

Оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к В. Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). Что касается других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие. Так, Д. Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%, С. Вакарчуку - соответственно 20% и 64%, Ю. Бойко - соответственно 19% и 66%, Ю.Тимошенко - соответственно 18,5% и 74%, П. Порошенко - соответственно 18% и 77%, А. Авакову - соответственно 16% и 69%, Д. Шмыгалю - соответственно 13% и 38%, А. Ермаку - соответственно 9% и 41,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.