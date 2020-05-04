РУС
66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - опрос Центра Разумкова

66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - опрос Центра Разумкова

Большинство украинцев выражают недоверие к Верховной Раде, Кабмину, правоохранителям, Минздраву, а также НБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

Доверие к Президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 49% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

Оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к В. Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). Что касается других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие. Так, Д. Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%, С. Вакарчуку - соответственно 20% и 64%, Ю. Бойко - соответственно 19% и 66%, Ю.Тимошенко - соответственно 18,5% и 74%, П. Порошенко - соответственно 18% и 77%, А. Авакову - соответственно 16% и 69%, Д. Шмыгалю - соответственно 13% и 38%, А. Ермаку - соответственно 9% и 41,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Топ комментарии
+35
Петро вошёл в историю как бы вам не хотелось и с не плохой стороны. Но вот великие ждуны и нытики всё ещё доверяют клоуну в надежде на чудо. Смешно даже это писать, они ещё верят что царь хооош а бояре виноваты. Вы лохи.
04.05.2020 15:22 Ответить
+24
вопрос "доверяете ли вы президенту?" - явно манипулятивный)) до сих пор немалая часть зебилов доверяет и януковощу, а не только вислюку оманському)
04.05.2020 15:16 Ответить
+17
Народ не доверяет раде, не доверят правительству, не доверяет минздораву, а доверяет только бубочке. Кому вы эту лапшу вешаете?
Кто-то очень упорно хочет сделать из Украины рашку, где ***** всегда с высоким рейтингом, а плохие бояре
04.05.2020 15:17 Ответить
Friendly fire, буває, не розібрався Юрій Васильович.
04.05.2020 15:33 Ответить
Мабуть Юрій Васильович перший день на Цензорі!
04.05.2020 15:36 Ответить
та вже з рік...
04.05.2020 16:36 Ответить
Дивно! Мабуть він неуважний!
04.05.2020 16:41 Ответить
Шановний, ви зробили мій день- бот бота у ботярстві звинуватив!)))
Де вас таких тільки знаходять? Хоча знаю- Петро Олексійович заощадливий, вирішив трохи заощадити!)))
04.05.2020 15:56 Ответить
Я не особисто для вас писав та нікого не звинувачував. Але за образу і брехню вас у спам.
04.05.2020 16:00 Ответить
Піди посмокчи лоліпоп- не тобі писав. Йди- поскавчи погоничу своєї отари, може легше стане!))))))))) Казковий!)))))))))))
04.05.2020 16:04 Ответить
Правительству и Раде не доверяют. А клоуну доверяют. Это фильм тупой и ещё тупее. Бараны клоун и назначает правительство а в Раде большинство слуг. Им принять растаможку по 200 баксов раз плюнуть, но нет жрите суки что выбрали.
04.05.2020 15:18 Ответить
Ви давно почали коментувати на Цензорі?
04.05.2020 15:31 Ответить
То так рахують. Що уряду, що Раді і точно клоуну, уже ніхто не довіряє, навіть вони самі собі. Вони вже заплуталися і навіть не зрозуміли куда потрапили і як воно працює. Наступний уряд буде тільки із "регіоналів" і комуністів. Соціалісти відмовляться ступати в дірявий човен.
04.05.2020 15:58 Ответить
Немного перефразирую один местный пост и скажу, что не так страшно что Зеля непроходимый тупица, а страшно, что 57% жителей Украины считают его интеллектуалом. Это какая-то очень запущенная болезнь.
04.05.2020 15:18 Ответить
Так Зеленському дійсно довіряють.Мені це не подобається.Але це правда.
04.05.2020 15:20 Ответить
Я розмовляв дійсно з колишніми виборцями Зе. Тепер вони не довіряють!
04.05.2020 15:23 Ответить
У багатьох з них зараз когнітивний дисонанс.
04.05.2020 15:39 Ответить
У всіх виборців Зе це по різному цей когнітивний дисонанс. Одна говорить, що не голосувала за уряд Шмигаля. Я їй говорю, що вона голосувала за Зе і СН у ВР, тобто визначила олігархічний і корумпований уряд Шмигаля. У відповідь нерозуміння, але говорить, що більше за них не проголосує! Друга колишня прихильниця Зе вибачається, що проголосувала і говорить, що його швидше треба у відставку.... Оце і є справжнє опитування, а не те, що робить Разумков!
04.05.2020 15:52 Ответить
66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - опрос Центра Разумкова
04.05.2020 15:25 Ответить
Через рік в країні залишиться лише одна людина яка голосувала за ЗЕбіла.
Що цікаво вона не зможе сказати що не голосувала,
тому що показала прилюдно свій бюлетень.
04.05.2020 15:29 Ответить
Ты знаешь в этом часть проблемы нашей - тяжело признать свои ошибки , а ведь исправление начинается с признания ошибок .
04.05.2020 15:54 Ответить
Так одно тело сказало, что каждый имеет право на ошибку.
73% воспользовалось этим правом.
04.05.2020 16:03 Ответить
Я тебе так скажу я не вижу, может мне повылазило, ни одного правительства ,которое сделало для страны норм - усьо. Посему надо менять избирательный кодекс , что б избираемые лица прописывали план - конкретно, что когда сделают по числам. Не сделан 1 пункт вовремя - увольняем и + ответственность .
04.05.2020 19:13 Ответить
А решта будуть скиглити,що голосували виключно та тільки "проти Порошенко,а ні за Зеленського..
04.05.2020 17:19 Ответить
В недавній новині повідомляється що 32% піплу схвалюють божу росу в очі від ЗЄ-КО-манди, аж тут 66% не довіряють ВР, де засідає в більшості ця ЗЄ-КО-*****.
Виходить, що ВР довіряють ті самі 32% непритомних фанатів ЗЄ-наурмена.
04.05.2020 15:30 Ответить
Якщо прийняти за правду такі результати опитування, то можна констатувати, що ті, хто одночасно довіряє зекоманди та не довіряє ВР є шизофреніками!
04.05.2020 15:39 Ответить
30% доверяющих правительству - это так и есть практически в любой стране хоть в Швейцарии хоть в Нигерии
04.05.2020 15:40 Ответить
66% украинцев не доверяют Раде/ А как хорошо всё начиналось. 10.05.19 Досрочные выборы в ВР выгодны стране, - Коломойский.-Наша задача увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, ради этого не нужно идти в президенты, а просто оставить на самотек экономику", - сказал Коломойский./А оказалось что досрочные выборы выгодны Коломойскому .Он вернулся из Израиля чтобы новая ВР ему смародёрила украинскую землю. И преподнесла на блюдечке.С голубой каёмочкой.
04.05.2020 15:30 Ответить
Все может быть, все может статься, но чтоб правительство любить, в Украине никак не может быть.
04.05.2020 15:38 Ответить
Всі знають, що вже ніуому не довіряють. То як казав і робив найсвітліший? - " Я вас розпускаю!" Прийшов час по аналогію тої ради!
04.05.2020 16:01 Ответить
И опять таки хочу обратить внимание ( просто статистика) Рекорд по НЕДОВЕРИЮ именно у Порошенко -77% больше чем у кого то не было, это было ясно еще перед президентскими выборами, нет бы выдвигали от своей полит силы кого то другого более проходного ( хотя конечно и у ЕС с этим проблемы) но все таки.., да хоть туже Геращенко хотя бы. Так нет нужно было двигать себя "любимого", гарантированно проигрывая Зе с разгромным счетом, потянув после этого провала и партию вниз. ( правда эти аргументы не действуют на почитателей " святого апостола Пэти" но это уже совсем другая история, зациклились на его персоне и все.. а результат на лицо)
04.05.2020 16:25 Ответить
Рекорд по НЕДОВЕРИЮ именно у Порошенко -77%)) .От шо делает кацапская пропаганда с людьми .
04.05.2020 16:34 Ответить
Подводя итоги можно сказать: жизнь дерьмо, а люди козлы.
04.05.2020 16:38 Ответить
На гиляку нечість!
04.05.2020 16:44 Ответить
тут пишуть -пишуть за Порошенка, ціла армія ботанів, який він був хароший реформатор, а Олексійович все перемагає по рейтингу недовіри.
так нащо її оце тримати?
04.05.2020 17:10 Ответить
грошей дівати нікуди + його друг з кремля своїх ботів йому позичає ..
04.05.2020 18:54 Ответить
не думаю, що тут є рука Кремля.
04.05.2020 20:00 Ответить
Я не доверяю центру Разумкова,например.
04.05.2020 17:14 Ответить
Та ставте вже питання без викрутасів, прямо:
-Чи довіряєте ви українській мафії?
04.05.2020 17:31 Ответить
Опорос центра пучеглазого разумкова? БРЕХНЯ!
04.05.2020 17:35 Ответить
Итак, доверие Зе 58%, Раде 57%.
Потужный - чемпион недоверия.
04.05.2020 17:53 Ответить
То есть 73-м % не нравится дело их кривых мозгов и рук,выросших из ттого же места что и мозги?
04.05.2020 18:02 Ответить
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
04.05.2020 18:07 Ответить
Странно, что кто-то вообще доверяет.
"Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можно!"
04.05.2020 18:07 Ответить
а тебе, тем более нельзя!
04.05.2020 23:46 Ответить
Это же классика !!
На брудершафт с вами не пили.
05.05.2020 07:48 Ответить
Свобода - это верёвка, на которой Господь хочет, чтобы вы повесились.
04.05.2020 18:46 Ответить
ха-ха
Українці нікому не довіряють крім наівєлічнішого
це просто умора
розраховано на повних потомствєнних зебілів
04.05.2020 19:01 Ответить
ЗЕсторонники сконцентрировали свою любовь на ПРезиденте , чем гуще мрак -тем болезненнейший будет прояснение ( и для Вовки и для его уПРямых почитателей)
04.05.2020 19:05 Ответить
Доверие украинцев к украинцам 5% -95% Или 5% доверия, то я загнул?)
04.05.2020 19:20 Ответить
Большинство из вас голосовало за Зе-клоуна! Чего вы теперь возмущаетесь что живете в цирке? - "Да так Вам и надо"
Мнения / Общество 04-май, 05:389 3 475 0

Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают.

А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.

Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!!

Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране.

Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди.

Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.

Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком.

Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите?

Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость.

Кушайте видосики, вместо заработка.

Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы??

Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали.

Вот результат.

Здобули, вітання!

Наталья Юсупова
04.05.2020 19:36 Ответить
все равно холодильник победит телевизор.
если есть нечего, без работы и по коммуналке долги, то уже все равно на видосики президента и что там он хорошего пообещает.
04.05.2020 20:09 Ответить
долбанное население, кому ты доверяешь? все плохие)))
04.05.2020 20:16 Ответить
Мудрий український нарід змінив на переправі коня на віслюка бо на думку тих хто сидів на возі кінь надто повільно тягнув до протилежного берега, тепер на тім возі викрикають, махають батогами, а впертий віслюк стоїть на місці або тягне воза з броду вниз за течією на глибину.
04.05.2020 22:16 Ответить
До этого всего нужно доплюсовать как минимум 10%
04.05.2020 23:33 Ответить
Всё это ложь, п#здёшь и провокация!!!
04.05.2020 23:52 Ответить
Зебил реально тефлоновий, все гавно, а он весь в белом. Бабская слепая любовь, не иначе.
05.05.2020 09:59 Ответить
