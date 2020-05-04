66% украинцев не доверяют Раде, 57% - правительству и 63% - Минздраву, - опрос Центра Разумкова
Большинство украинцев выражают недоверие к Верховной Раде, Кабмину, правоохранителям, Минздраву, а также НБУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.
Доверие к Президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%).
Оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к В. Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). Что касается других политиков недоверие выражается чаще, чем доверие. Так, Д. Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%, С. Вакарчуку - соответственно 20% и 64%, Ю. Бойко - соответственно 19% и 66%, Ю.Тимошенко - соответственно 18,5% и 74%, П. Порошенко - соответственно 18% и 77%, А. Авакову - соответственно 16% и 69%, Д. Шмыгалю - соответственно 13% и 38%, А. Ермаку - соответственно 9% и 41,5%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
Де вас таких тільки знаходять? Хоча знаю- Петро Олексійович заощадливий, вирішив трохи заощадити!)))
Що цікаво вона не зможе сказати що не голосувала,
тому що показала прилюдно свій бюлетень.
73% воспользовалось этим правом.
Виходить, що ВР довіряють ті самі 32% непритомних фанатів ЗЄ-наурмена.
так нащо її оце тримати?
-Чи довіряєте ви українській мафії?
Потужный - чемпион недоверия.
"Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можно!"
На брудершафт с вами не пили.
Українці нікому не довіряють крім наівєлічнішого
це просто умора
розраховано на повних потомствєнних зебілів
Мнения / Общество 04-май, 05:389 3 475 0
Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают.
А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.
Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!!
Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране.
Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди.
Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.
Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком.
Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите?
Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость.
Кушайте видосики, вместо заработка.
Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы??
Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали.
Вот результат.
Здобули, вітання!
Наталья Юсупова
если есть нечего, без работы и по коммуналке долги, то уже все равно на видосики президента и что там он хорошего пообещает.