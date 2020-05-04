30 314 100
Кабмин принял постановление о продлении карантина до 22 мая со смягчениями с 11-го
Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.
Кабмин принял соответствующее постановление, но решил, что оно еще будет доработано в течение двух дней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Этим решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.
Согласно постановлению, с 11 мая смогут открываться:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.
В правительстве пообещали, что детальный список будет опубликован в течение двух дней.
Там напомнили также, что другие ограничения продолжают действовать до 22 мая.
Информация заместителя главы комитета ВР Украины по вопросам антикоррупционной политики.г-жи Янченко об активных процессуальных действиях в деле "пленок Леровса" не соответствует действительности. Никаких оформленных процессуальных действий по уголовному производству №4202000000000646 от 30.03.2020 г открытого САП ,. не зафиксировано.
За период с 30 апреля по 03 мая 2020 года в электронные реестры, базы данных, автоматические реестры налоговой службы внесено 6212 правок предыдущих записей. Непонятны причины и основания для такого масштабного изменения. Никаких технических отчетов о сбоях в компьютерной системе налоговой службы на этот период не регистрировалось.
Министерство здравоохранения сообщило 22 международными организациями, через которые Украина закупает за государственные средства лекарства для больных онкологией, ВИЧ, СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями об изменениях в правилах закупки данных препаратов. Теперь для этого нужно специальное разрешение Минздрава (добро пожаловать откатам!).
По состоянию на 02.04.2020 г. ни в одной области не было проведено доплат работающим с COVID-19. Более того, выделенная сумма медицинских субвенций на здравоохранение дошедшая до регионов уменьшилась и составляет 378.340 млн. гривен.
Дополнительные силы для патрулирования Черкасс направлялись из состава Национальной гвардии - 25-й бригады охраны общественного порядка (г. Киев) около 200 человек, черниговское подразделение 27-й бригады около 80 человек не считая полного задействования черкасского 25-о батальона Нацгвардии.
Вместо этого сажают всех на карантин. От падения экономики, зарплат, малого бизнеса и увольнений подохнет больше чем от вируса.
Будет забавно если у белорусов, под конец эпидемии смертность будет ниже,чем в Украине!
На короткотерміновому часовому горизонті (до одного тижня) найбільш ймовірним є продовження лінійного характеру поширення коронавірусу в Україні (перебування в стані «плато», на що вказало http://wdc.org.ua/uk/node/190016 перше дослідження київських політехніків з окремими «сплесками», як це спостерігалося 17, 23, 30 квітня та 2 травня 2020 року.
На середньостроковому часовому горизонті (до кінця серпня 2020 року) процес поширення коронавірусу в Україні може пройти такі фази.
До третьої декади травня 2020 року найбільш ймовірним буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні 1.5-3 рази вища ніж в країнах Європи), найнижчим в Європі відсотком проведених тестів на коронавірус (в 3,5-8 разів нижчим ніж в Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.
Протягом третьої декади травня найбільш ймовірним може бути пік пандемії.
Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров'я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення.
Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії.
Для ответа на этот вопрос нам следует узнать, при каких обстоятельствах объявляется пандемия. Как сейчас знают все, пандемией «руководит» Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ, WHO). Открываем страницу ВОЗ и читаем: «Пандемия - это эпидемия, распространившаяся на всю планету». И пояснение: «Решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом». Все просто. Заболевание, возникшее в одной стране, охватывает массы и заражает не только своих граждан, но и соседних. С этим все ясно. Но теперь возникает следующий вопрос: сколько граждан должны заболеть, чтобы была объявлена эпидемия.
Читаем далее (там же, страница ВОЗ): «Эпидемия - стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру называют эпидемическим порогом». Так каков же порог заболеваемости коронавирусом, чтобы опасность его распространения стала настолько высокой, чтобы можно было объявить эпидемию и принять соответствующие меры?
Ответ: эпидемию можно объявить, если число заболевших достигает порог в 5% жителей страны. Есть оговорка о том, что эпидемия может охватить не всю страну, а один регион или даже город.
Считаем. В китайском Ухане проживают 11,2 миллиона жителей. В провинции Хубэй, на территории которой находится этот город, - 58,5 миллионов человек. За все время от первого официально зафиксированного заболевшего и до апреля 2020 года (когда уже карантинные меры сняты и нет прироста умерших) переболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Ухане насчитывается 83 135 граждан. А это 0,14% от числа жителей провинции. Повторяю: не 5%, даже не 1%, а десятая часть от одного процента. Но ладно. Возьмем сам Ухань. ВОЗ же оговаривается, что эпидемия может возникнуть в одном отдельном городе. Считаем и получаем, что в Ухане заболевших за весь период 0,74%. Выше, чем по провинции в целом, но все еще не дотягивает даже до одного процента! То есть даже в Китае ситуация не тянула на звание «эпидемии». Это так, если прочитать страницу ВОЗ и посчитать заболевших в Ухане. Но несмотря на это, пандемию все-таки ВОЗ объявила и СМИ подхватили. Ни читать то, что там пишут сами возовцы в своих формулярах, ни считать проценты заболевших… никто не захотел.
1 марта ВОЗ объявляет пандемию (эпидемия, охватившая много стран). В своем заявлении ВОЗ сообщает: «Всего в мире зарегистрировано почти 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом. У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме, у многих вообще без симптомов». То есть из 90 тысяч 86 были заболевшие в Китае. Во всем остальном мире (на момент объявления пандемии) оставшиеся 4 тысячи! Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус на пресс-конференции, озвучив эти цифры и подчеркнув, что вирус НЕ опасен… тем не менее объявляет пандемию (!), при том что, соответственно положению самого ВОЗ, нет и эпидемии. ВОЗ считает возможным это сделать на основании того, что вирус из Китая перекинулся в Италию и Францию. Этого достаточно, чтобы бить в колокола и кричать о надвигающейся всемирной катастрофе. То есть, иными словами, выполнен ОДИН пункт, позволяющий объявить пандемию (вирус появился в разных странах). Но нет главной составляющей: нигде, даже в Китае, не достигнут 5%-ный порог заболевших, а значит, нет оснований говорить об эпидемии. Нет эпидемии, нет и пандемии. Сплошной диссонанс.
То куди Кличку відміняти обмеження?
жить. От таких керивныкив что угодно ждать можно.Бацька помнит и принял правильное решение в Беларуси.
Заодно и еще это на всякий случай посмотрел
Согласно докладу, по состоянию на 2015 год в США около 30,3 миллиона людей (9,4 процента населения страны) имеют сахарный диабет
По возрасту 55-75 лет: 27 858 000, 75 лет и старше: 1 258 000
Это ни о чем не говорит?
У самих в країні жопа, +10тис нових кожного дня та +100 мерців.
То намагаються те ж саме тут створити
Обычный грипп, заболеваемость ниже, а смертность как от обычного гриппа.
Но такая удачная возможность всё шо спишшено и все свои косяки списать на "ужасный" коронавирус, а заодно под этот движняк ещё и денех от мвэфа поиметь.
Поэтому пока мвф денех не даст будет у нас карантин. Ну или жопа)
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу? (с)
Треба ж виправляти ситуацію, а то як так Україна проходить епідемію краще за Бєларусь та мордовію?
Так і населення почне задавати питання а нащо їм їхні керманичі коли практично без них сусіди почуваються в рази краще
Більш того я за нього агітував з самого початку.
Проте не треба ставити знак тотожності між наівєлічнєшим і карантином.
Карантину - так. Наівєлічнєшєму - ні.
Україна 7 на 1млн. населення - з карантином
США 233 на 1 млн. населення - зараз світовий "лідер"
Не важко підрахувати, що в нас летальних випадків в 1,6 рази менше ніє у Беларусі.
Якщо https://censor.net/covid на Цензорі, то з 17 квітня в нас немає суттєвого росту по динамиці зараженнь. До тогож зараження ще ні про що не каже ані про перебіг хвороби ані про її форму.
Звісно, що заражуються і хворіють. Грипом в нас кожен рік заражуются і хворіють. Летальних випадків від ускладненнь не менше ніж від корони. Та щось ніхто не поспішає карантини запроваджувати.
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
Что такое ВОЗ?
Мало кто задумался, почему ВОЗ на своей странице декларирует одно, а в жизнь проводит совсем другое. По их же утверждениям и четким правилам, нигде нет 5%-го порога заболевания, но ВОЗ тем не менее объявляет пандемию, на основании чего перекрываются границы во всем мире. Так кто же эти люди, которые, противореча самим себе, устраивают «всемирный потоп», апокалипсис, конец света?
Набираем в Гугле «ВОЗ». Оказывается, «сотрудников ВОЗ давно хватали за руку, пытаясь разоблачить тех в коррупции и сговоре с гигантами фармацевтической индустрии («Novartis, Hofmann La Roche», «Baxter Vaccines», «MedImmune», «GlaxoSmithKline» и «Sanofi pasteur»)». «Около 20 лет правозащитники и религиозные организации обвиняют ВОЗ в спланированных кампаниях по стерилизации населения отдельных стран с помощью вакцинации от разных заболеваний». В 1993 году ученые из Инсбрукского Института биомедицинских исследований Академии наук Австрии провели исследование и доказали причастность ВОЗ к разработкам вакцины для контроля за рождаемостью. И это все она - ВОЗ. Интернет выплевывает массу текстов про ВОЗ, которые начинаются словами «Коррупционный скандал…»
Не буду перечислять все те махинации ВОЗ, которые известны широкой публике (кому неизвестны, советую открыть Интернет). Слишком длинный список инкриминируемого, чтобы перечислять все. Остановлюсь на одном из самых больших и последних…: «Скандал вокруг возможного сговора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и крупного бизнеса набирает обороты. Датские журналисты обвинили ВОЗ в том, что под давлением связанных с фармацевтическими компаниями экспертов она сознательно завысила степень угрозы (вируса) и объявила пандемию. На днях выяснилось, что рекомендованные ВОЗ лекарства <…>, на закупку которых одно только правительство Великобритании потратило более 800 миллионов долларов, вовсе не так действенны, как считалось. Авторы исследования из влиятельной международной некоммерческой организации «Кокрановское Сотрудничество», которая проводит независимый анализ эффективности медикаментов, заявляют: (медикаменты) практически не защищают от осложнений при гриппе, в том числе и пневмонии. Результаты этого исследования, опубликованного в уважаемом британском медицинском журнале BMJ, вновь заставили заговорить если не о бескорыстности, то о компетентности руководства Всемирной организации здравоохранения.
Возглавлявший группу исследователей британский эпидемиолог Том Джефферсон (Tom Jefferson) в интервью BFM.ru подтвердил: ВОЗ насквозь коррумпирована. У ВОЗ очень тесные связи с фармацевтической промышленностью, а вакцины и противовирусные препараты - вообще навязчивая идея для этой организации. «С октября 2005 года я говорю, что грипп превратился в индустрию, а научные доказательства эффективности противовирусных препаратов и вакцин, мягко говоря, малы. Иногда складывается ощущение, что целая индустрия только и делает, что ждет начала пандемии. В эту историю вовлечены большие деньги и целые институты».
Вы думаете, это опубликовано сейчас, когда ВОЗ объявила пандемию коронавируса? Нет, этот скандал разразился в 2009 году по поводу попытки ВОЗ напугать мир пандемией свиного гриппа! В статье обсуждается всё то же, что происходит сейчас. О коррумпированности ВОЗ, об интересах фармацевтических кампаний, о раздувании страхов населения, о дефиците масок и перчаток. Я читала и ужасалась - все как под копирку. Включая прогнозы второй волны. Но тогда не получилось раздуть всемирный пожар. Сейчас удалось.
Тогда, десять лет назад, на основании критики Совета Европы началось расследование инициатив ВОЗ, при Европарламенте была создана группа, состоящая из эпидемиологов разных стран. На обвинения со стороны этой группы чиновник ВОЗ (Кеджи Фукуда) в своей речи сообщил, что заболевших, может, и не много, и заболевание, может, и не трагично, и смертей не так много, но… все еще впереди, ждите, мы обещаем. Ну точно как происходит сейчас, не так ли? «Новая волна инфекции ожидается в Северном полушарии в конце зимы или начале весны 2010 года», - сказал чиновник ВОЗ в январе 2010 года. Однако объяснения и оправдания не произвели должного впечатления на мировую общественность. И к весне 2010 года, когда ВОЗ грозилась новой вспышкой… про свиной грипп и вовсе забыли. Хотя «пандемия», объявленная ВОЗ, продолжалась.
4 июня 2010 года Британский медицинский журнал (англ. BMJ) и Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы распространили заявление, что эпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов, в частности, миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия имела «ограниченный масштаб». На бренде «свиной грипп» фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов. Скандал скандалом, но денежки тю-тю.
ВОЗ быстро объявила, что пандемия закончена (в то время как по их же оценкам вот-вот должна была наступить вторая волна). В структуре ВОЗ решили отступиться и замять дело, произошли передвижения и замена кадров. Но… как мы видим, ВОЗ и ныне там, где был 10 лет назад. По-прежнему коррумпирован. Работает в связке с фармацевтическими компаниями. И снова мечтает «освоить» миллиарды на разработке вакцины. Как мы видим, на этот раз ему (или ей?) это удается.
Возможно, вы скажете, что таки да, тогда, в 2010 году, ВОЗ поймали за руку, эпидемии не было, но сейчас иначе. Я бы тоже, может быть, задумалась о том, что в ВОЗ пришли новые и честные сотрудники. Но почему-то мне лично так не кажется. Знаете ли, жизненный опыт научил не доверять честности подобных организаций. Тем более когда прецеденты коррупционности происходят на протяжении многих лет.
3. Кто стоит за ВОЗ в Германии?
В заключение темы «кто есть кто» необходимо остановиться и на персоналиях немецкой стороны, которая поддерживает ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Это официальные власти и специалисты-вирусологи, сторонники идеи пандемии, заразности и опасности вируса, что активно доносится до граждан Германии с помощью государственных СМИ. Эти организации и люди на сегодня главные официальные советники кабинета канцлера Меркель:
1. Глава Кох-Института (при Минздраве Германии) Prof. Dr. Lothar H. Wieler (по образованию ветеринар, специализировался на инфекционных заболеваниях животных (Fach: Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), до 2013 года издатель ветеринарного журнала, с 2018-го член ВОЗ (!!!).
2. Jens Spahn (министр здравоохранения, член ЦДУ, окончил обучение по специальности работник банка (absolvierte eine duale Berufsausbildung zum Bankkaufmann), с юных лет был политически ангажированным, типичный партийный функцинер, в 2008 году защитил бакалавриат, а в 2017-м получил диплом Master of Arts, обучаясь заочно 14 лет. С 2015 по 2018-го господин Шпан был статсекретарем по финансам (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen). С 2018 года министр здравоохранения.
3. Вирусолог Christian Drosten, до 2017 года профессор университета в Бонне, после чего перешел на преподавательскую работу институтским директором при больнице в Берлине (Institutsdirektor an der Charité in Berlin).
Комментарии излишни или нет? Во главе поддержки ВОЗ и главными советниками канцлера стоят ветеринар, член ВОЗ и бывший министр финансов, окончивший курсы работников банка. Есть и вирусолог, который является лабораторным исследователем вируса, теоретиком, не имеющим практики работы с инфицированными больными.
