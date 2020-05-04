Кабмин принял постановление о продлении карантина до 22 мая со смягчениями с 11-го

Кабинет министров решил отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Кабмин принял соответствующее постановление, но решил, что оно еще будет доработано в течение двух дней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Этим решением правительство также продлило действие карантина в Украине до 22 мая 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос темпа смягчения карантина нужно делегировать местным властям: мэры должны иметь свое решение и ответственность, - Аваков

Согласно постановлению, с 11 мая смогут открываться:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервис бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.

В правительстве пообещали, что детальный список будет опубликован в течение двух дней.

Там напомнили также, что другие ограничения продолжают действовать до 22 мая.