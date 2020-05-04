Президентские выборы в Беларуси пройдут до конца лета, перенести их нет возможности, - Лукашенко

В Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"У нас нет оснований здесь их (выборы. - Ред.)переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - отметил глава Беларуси.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

