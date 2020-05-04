Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк

Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подал позицию по настоянию на своих правках только один народный депутат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Госпожа Гриб относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", - говорится в сообщении.

Железняк напомнил, что голосование за спецпроцедуры состоялось в четверг, и каждая фракция/внефракционный депутат имели возможность подать свои правки, на которых настаивают в течение 2-х календарных дней.

"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок. От фракции "Голос" я свои правки не подавал, потому что они все учтены", - добавил нардеп.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский