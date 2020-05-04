РУС
6 909 11

Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк

Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подал позицию по настоянию на своих правках только один народный депутат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Госпожа Гриб относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", - говорится в сообщении.

Железняк напомнил, что голосование за спецпроцедуры состоялось в четверг, и каждая фракция/внефракционный депутат имели возможность подать свои правки, на которых настаивают в течение 2-х календарных дней.

"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок. От фракции "Голос" я свои правки не подавал, потому что они все учтены", - добавил нардеп.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский

Автор: 

банки (1944) ВР (29428) поправки (104) Железняк Ярослав (469)
+9
яку музику замовили-під таку й танці Лише один нардеп наполягає на своїх поправках до законопроєкту про банки, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1394
04.05.2020 15:56 Ответить
+6
Лишь один нардеп настаивает на своих поправках в законопроект о банках, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7761
04.05.2020 15:50 Ответить
+4
кало-мойские шавки поняв всю дальнейшую бесперспективность своих дебильных 16586 псевдо-правок, решили сменить стратегию и готовиться к отмене данного закона через Конституционный суд... если для этого будут выделено соответствующее финансирования г-на Кало-мойского....
04.05.2020 15:51 Ответить
04.05.2020 15:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JywmKNwASU4&t=1s Гордон - депутату "Слуги народа" Качуре: Вы скоро обосретесь
04.05.2020 15:52 Ответить
04.05.2020 15:56 Ответить
Да Ільічю, ....що писати, аби платили...
04.05.2020 16:14 Ответить
Матрос?
04.05.2020 15:50 Ответить
04.05.2020 15:51 Ответить
На нєго бабла нє хватіло??!!
Опоздавшєму поросьонку- сіська возлє #опи!!
)))
04.05.2020 15:57 Ответить
та ні, напевне, Ахметов наказав їй триматися до останнього
04.05.2020 16:10 Ответить
😁
04.05.2020 16:17 Ответить
Осталася только тётка Мотрона, на неё не хватило патрона.
04.05.2020 17:50 Ответить
Для чого було цю "бодягу" заварювати?
04.05.2020 17:48 Ответить
 
 