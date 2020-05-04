Кабмин должен усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями, - глава ОП Ермак
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями. Во встрече также приняли участие народные депутаты. На совещании обсуждались вопросы поддержки малого и микробизнеса в условиях карантина, а также индексация пенсий.
Участники встречи отметили, что карантин способствовал эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Украине. Однако введенные ограничения ощутимо ударили по малому бизнесу, в частности по физическим лицам – предпринимателям, деятельность которых часто предусматривает тесный контакт с клиентами, что стало невозможным в условиях карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
Андрей Ермак отметил, что правительство уже приняло ряд решений, направленных на поддержку бизнеса. Но не все предприниматели смогли ими воспользоваться. Поэтому нужно усилить работу в данном направлении.
"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения относительно той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы. Должно быть общение и устранение тех или иных недоработок", – сказал руководитель Офиса Президента.
Правительство должно представить действенные программы для помощи микро- и малому бизнесу, отметил Андрей Ермак.
В этом контексте подчеркивалась важность принятия законодательных инициатив, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий, которые также пострадали от ограничительных мер.
Лучший коммент.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
