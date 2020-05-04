Кабмин должен усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями, - глава ОП Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями. Во встрече также приняли участие народные депутаты. На совещании обсуждались вопросы поддержки малого и микробизнеса в условиях карантина, а также индексация пенсий.

Участники встречи отметили, что карантин способствовал эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Украине. Однако введенные ограничения ощутимо ударили по малому бизнесу, в частности по физическим лицам – предпринимателям, деятельность которых часто предусматривает тесный контакт с клиентами, что стало невозможным в условиях карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

Андрей Ермак отметил, что правительство уже приняло ряд решений, направленных на поддержку бизнеса. Но не все предприниматели смогли ими воспользоваться. Поэтому нужно усилить работу в данном направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял постановление о продлении карантина до 22 мая со смягчениями с 11-го

"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения относительно той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы. Должно быть общение и устранение тех или иных недоработок", – сказал руководитель Офиса Президента.

Правительство должно представить действенные программы для помощи микро- и малому бизнесу, отметил Андрей Ермак.

В этом контексте подчеркивалась важность принятия законодательных инициатив, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий, которые также пострадали от ограничительных мер.