РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4128 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 269 20

Кабмин должен усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями, - глава ОП Ермак

Кабмин должен усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями, - глава ОП Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями. Во встрече также приняли участие народные депутаты. На совещании обсуждались вопросы поддержки малого и микробизнеса в условиях карантина, а также индексация пенсий.

Участники встречи отметили, что карантин способствовал эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Украине. Однако введенные ограничения ощутимо ударили по малому бизнесу, в частности по физическим лицам – предпринимателям, деятельность которых часто предусматривает тесный контакт с клиентами, что стало невозможным в условиях карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

Андрей Ермак отметил, что правительство уже приняло ряд решений, направленных на поддержку бизнеса. Но не все предприниматели смогли ими воспользоваться. Поэтому нужно усилить работу в данном направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял постановление о продлении карантина до 22 мая со смягчениями с 11-го

"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения относительно той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна – мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы. Должно быть общение и устранение тех или иных недоработок", – сказал руководитель Офиса Президента.

Правительство должно представить действенные программы для помощи микро- и малому бизнесу, отметил Андрей Ермак.

В этом контексте подчеркивалась важность принятия законодательных инициатив, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий, которые также пострадали от ограничительных мер.

Автор: 

бизнес (1641) Кабмин (14121) карантин (16729) предприниматели (1237) Ермак Андрей (1314) Офис Президента (1828) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Блаблаблалалала...
показать весь комментарий
04.05.2020 16:24 Ответить
+7
должен усилить/ углУбить, сделать ширше.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:23 Ответить
+5
Кабмин должен усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 4872
показать весь комментарий
04.05.2020 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
должен усилить/ углУбить, сделать ширше.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:23 Ответить
Завгосп Офісу Президента має займатись забезпеченням роботи офісу а не робити політичні заяви! Для цього є Президент та його прес-секретар! Якщо Президент Зеленський змучився, ми знайдемо іншого Президента! Ми не будемо слухати кримінальних ідіотів-завгоспів які по-дебільному видурюють з людей гроші за посади! Нікому нецікаво що думають дешеві авантюристи з помийки і тому Єрмаку потрібно було застрелитись після скандалу! Виходити на публіку після Єрмакгейту це бути повним дебілом!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:31 Ответить
Блаблаблалалала...
показать весь комментарий
04.05.2020 16:24 Ответить
диалог предпринимателям , а олигархам льготные растаможку и доставку ...всё по "справедливости"
показать весь комментарий
04.05.2020 16:26 Ответить
Короче, в своих объятиях они бизнес задушат окончательно!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:26 Ответить
це все на рівні обговорення,навіть нібито прийняті постанови чомусь не потрапляють не шпальти урядового кур'єру,обіцяти та балакати будуть багато але грошей не дадуть.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:26 Ответить
Балакати будуть багато але грошей не дадуть. (((

Лучший коммент.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:56 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:27 Ответить
Кабмин должен усилить работу по поддержке бизнеса и диалог с предпринимателями, - глава ОП Ермак - Цензор.НЕТ 4872
показать весь комментарий
04.05.2020 16:28 Ответить
Зеленский ничем по подлости не отличается от Порошенко и потому жулика Ермака не сдаст, https://www.economics-prorok.com/2020/04/99743.html#more-99743
показать весь комментарий
04.05.2020 16:30 Ответить
правильно!каждому бизнесюку кошерную няню обицяно...
показать весь комментарий
04.05.2020 16:30 Ответить
Это параллельное правительство?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:30 Ответить
Ну так эпицентры и тедисы довольны,а остальные пока ничего не принесли пусть себе колбасятся как могут.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:32 Ответить
Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский. /Самый ценный кадр Зеленского и Коломойского: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
показать весь комментарий
04.05.2020 16:32 Ответить
Зрадники! Геть з пляжу! Ви не слуги, а господа велюри. Втікайте до свого господаря у Кремль.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:33 Ответить
Пора гнать к **.....й матери з**илоидов и всю их еврейскую шушару. Задрали уже своим враньём и словесным поносом.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:37 Ответить
В Эпицентре торгуют живодеры.
https://nashkiev.ua/novosti/v-stolichnom-soupermarkete-prodavali-zhivyh-popougaev-v-korobkah-foto.html?in_parent=novosti

Кабмін має посилити роботу щодо підтримки бізнесу і діалог з підприємцями, - глава ОП Єрмак - Цензор.НЕТ 6525
показать весь комментарий
04.05.2020 17:02 Ответить
Теперь надо раздать по 2000 грн тем предпринимателям, которые не имеют детей до 10 лет и все, закрутится экономическое колесико. 🙂
показать весь комментарий
04.05.2020 17:18 Ответить
Дениса для диалога отправьте, он себя отлично зарекомендовал, группа товарищей может подтвердить.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:42 Ответить
Заканчивался второй месяц карантина.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:20 Ответить
 
 