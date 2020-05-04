Чиновники Госгеокадастра на Луганщине попались на взятка на 100 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила на систематических взятках бывшего руководителя Главного управления Госгеокадастра в Луганской области, начальника одного из управлений землеустройства и охраны земель регионального управления Госгеокадастра и инженера-землеустроителя коммунального предприятия Северодонецкого городского совета.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей. Зв взятку чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать законной регистрации документов в Госгеокадастре.

Предприниматели перечисляли деньги на банковский карточный счет инженера-землеустроителя. Стоимость "услуг" чиновников зависела от вида документации. Оперативники спецслужбы задокументировали 16 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела на общую сумму почти 100 000 гривен.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

