Чиновники Госгеокадастра на Луганщине попались на взятка на 100 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила на систематических взятках бывшего руководителя Главного управления Госгеокадастра в Луганской области, начальника одного из управлений землеустройства и охраны земель регионального управления Госгеокадастра и инженера-землеустроителя коммунального предприятия Северодонецкого городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей. Зв взятку чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать законной регистрации документов в Госгеокадастре.

Предприниматели перечисляли деньги на банковский карточный счет инженера-землеустроителя. Стоимость "услуг" чиновников зависела от вида документации. Оперативники спецслужбы задокументировали 16 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела на общую сумму почти 100 000 гривен.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

взятка (6232) правоохранительные органы (2973) СБУ (20437) силовики (2802) Госгеокадастр (174) Луганская область (6552)
Ах оставьте!!! В украине этого быть не может😂😂😂😂
показать весь комментарий
04.05.2020 16:33 Ответить
це тоді як дерслужбовцям справно платять заробітну платню місяць в місяць із преміями,як бачимо карантин аж ніяк не вплинув усе стабільно)
показать весь комментарий
04.05.2020 16:34 Ответить
Демпінгують,падлюки.Треба було в евро брати.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:57 Ответить
Жизнь входит в привычное русло.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:12 Ответить
Не может быть! Чиновники геокадастра граждане кристальной честности!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:29 Ответить
Хай попросят )(уйла ввести войска!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:46 Ответить
 
 