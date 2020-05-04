РУС
На птицефабрике погибло 600 тыс. кур из-за остановки работы вентиляции, - Полтавская ОГА

На птицефабрике погибло 600 тыс. кур из-за остановки работы вентиляции, - Полтавская ОГА

Около 600 тыс. кур погибло на ОДО "Кременчугская птицефабрика" (Полтавская обл.) предварительно из-за обесточивания и остановки вентиляционной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА.

"2 мая 2020 года в 6:00 в с.Потоки Кременчугского района предварительно в результате неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика". Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тыс. кур", - говорится в сообщении.

Работниками Госпродпототребслужбы собраны образцы проб погибших птиц для определения причин их гибели. По поводу массовой гибели птиц и определения механизма ее дальнейшей утилизации 04.05.2020 года запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отечественные производители курятины уже не смогут самовольно наносить маркировку "Без антибиотиков". Такое право получат только те, кто прошел испытание, - Сергиенко

+14
Я даже представить в голове не могу такую куеву тучу птиц
04.05.2020 16:48 Ответить
+14
Курина ковбаска зараз подешевшає.
04.05.2020 16:54 Ответить
+13
-Пап,а что такое- альтернатива?
-Сложно объяснить в двух словах,ну вот на примере:
Ты работаешь на заводе,из года в год пашешь и пашешь,постепенно копишь бабки.В один прекрасный момент,тебе денег хватает на переезд в деревню.Ты покупаешь десяток яиц и выводишь из них цыплят. .Кормишь их,поишь,ухаживаешь за ними,они подрастают и начинают нести яйца. А ты их в инкубатор и вот у тебя уже тысячи цыплят.Ты за ними ухаживаешь и вот у тебя уже тысячи взрослых кур.И вот эти тысячи кур начинают нести яйца-ты уже крутой фермер!И тут наводнение-полный пипец! И всю твою ферму смывает,все сдохло, все смыто...
-Пап,ну и где альтернатива?
-Утки!
04.05.2020 17:28 Ответить
Новые жертвы коронавируса.
04.05.2020 16:45 Ответить
Курина ковбаска зараз подешевшає.
04.05.2020 16:54 Ответить
Тут треба вже пильнувати за СН.
Щоб не вивезли з України продовольство.
Щоб не шукати потім зимою тих курей....
04.05.2020 17:02 Ответить
Тоб то така собі спеціалізація - у одніх продовольчі запаси і земля, у інших військові склади з боєкомплектом, ще раніше прихватизація........ Цікаво шо тягнутимуть наступні?
04.05.2020 18:10 Ответить
Ти заглядуєш в надто далеке майбутнє.
Подумай, чим годувати 42-мільйонну країну, коли прогнози на врожай не дуже, плюс, весь цей стан паралічу економіки, повязаний з коронрвірусом, коли спритні люди вивезуть запаси зерна?
Ну, як маски.
Думай.
04.05.2020 19:51 Ответить
Шукайте ту дохлу курятину в подарункових пакетах депутатів у вигляді ковбаси та м'ясних консервів.
04.05.2020 22:13 Ответить
Нет.
Все пойдет на утилизацию.
04.05.2020 21:44 Ответить
Це так називається ковбаса.
04.05.2020 21:48 Ответить
Анекдот старый, но смешной.
04.05.2020 18:40 Ответить
да улыбнуло... а если серьезно то руководство этой птицефермы показало себя полными дебилами .. при таком поголовье должен стоять дизель генератор а то и два ...
05.05.2020 07:21 Ответить
Бл22дский Зеля.
04.05.2020 16:46 Ответить
да это Обама наверняка в вентиляцию наложил кучу.
04.05.2020 16:48 Ответить
Вместе с Порошенко.
04.05.2020 17:00 Ответить
600 тысяч - не хило так. Влетели где-то на 30-40 миллионов.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:47 Ответить
Я даже представить в голове не могу такую куеву тучу птиц
04.05.2020 16:48 Ответить
а Хичкок мог
04.05.2020 16:51 Ответить
Ну так а в чому проблема? В суд! (басманний). Жартую,звичайно....
04.05.2020 16:47 Ответить
на своего электрика подать иск, который получает в месяц максимум пятнашку ?
04.05.2020 16:52 Ответить
Так мабуть на "электрике" і заощадили, і на проекті виходить також. . Бо підстанція "своя" https://censor.net/ua/news/3193251/ . Чому не спрацював резерв ліній?! Такі підприємства повинні підключатися по категорії безперебійного забезпечення - бо це живі істоти. А де генератори на аварійку? Я б ще з них мільйонів 100 здеер за мор курей і ризик для довкілля. Бо суки ненажерливі тільки про карман дбають - а потім отакі випадки.
04.05.2020 18:19 Ответить
Херасе гено куроцид...
04.05.2020 16:47 Ответить
Все из за вашего карантина мудаки
04.05.2020 16:48 Ответить
крокоділ не ловітса, не біжить електрон
04.05.2020 18:19 Ответить
утилизация задохнувшихся курей через Сильпо, Ашан, Варус и т.д.
04.05.2020 16:48 Ответить
Кстати, "Варус" у нас "Вирусом" зовут
04.05.2020 17:23 Ответить
пора вспомнить о газопоршневых и дизельгенераторах 90-х годов. .
04.05.2020 16:51 Ответить
На велосипеде техник хрен к ним наездится.
04.05.2020 16:52 Ответить
в Украине есть работающий в запертом на замок помещении достаточно мощный германский газопоршневый двигатель на биогазе. Птицефабрика-источник биогаза.
04.05.2020 17:03 Ответить
Они там и так должны быть в резерве.
04.05.2020 20:09 Ответить
А почему вентиляция выключилась?
04.05.2020 16:53 Ответить
Автомат некому было включить. Техник пенсионного возраста не имеет права выходить из дому.
04.05.2020 16:56 Ответить
04.05.2020 17:22 Ответить
аварийное отключение на трансформаторной подстанции. но скорее всего дело не в этом. https://latifundist.com/novosti/49767-v-zaporozhskoj-oblasti-iz-za-massovoj-gibeli-kur-prekratila-rabotu-ptitsefabrika В Запорожской области из-за массовой гибели кур прекратила работу птицефабрика
04.05.2020 18:13 Ответить
Ух нихрена се

600,000 это даже представить сложно такое количество

на коронавирус спишут, счас модно
04.05.2020 16:55 Ответить
А сложно купить дизельный генератор? У нас. На предприятии их два штуки и предприятие машиностроительное. Тупа деньги экономили.
04.05.2020 16:56 Ответить
+
04.05.2020 16:59 Ответить
А скільки таких птахоферм по всій Україні? А бомбануло тільки там . Власник точно жлобво ненасите.Працював на меблевій ф.ці-- так там власнику довели,і він придбав італійський дизель-генератор 20 кВт для підтримання найнеобхіднішого живлення . До речі генератор цілком себе окупив
04.05.2020 19:25 Ответить
600000 тысяч голов это сотня таких генераторов, директор птицефабрики полный лох))
05.05.2020 09:40 Ответить
Як у вагоні укрзалізниці?
04.05.2020 16:57 Ответить
а це так, що в гуглі розбанюють безкоштовно
04.05.2020 18:21 Ответить
Неужели так тяжело установить аварийный дизель-генератор?
04.05.2020 17:00 Ответить
не ново, вымер целый блок!!! но самое интересное, а где был персонал, который мог элементарно открыть ВОРОТА с двух сторон!!
04.05.2020 17:00 Ответить
В телефонах втикали!
04.05.2020 17:11 Ответить
ЗЕбилы гробят Украину, даже куры дохнут......
04.05.2020 17:02 Ответить
Вот что происходит в стране, когда зебилоиды выбрали евреязебила в прип.....ну, в общем, вы все сами знаете.
На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 8375
показать весь комментарий
невже важко взяти не роботу толкового адвоката, щоби порадив встановити резервний ввод резерву та дизель-генератор?
04.05.2020 17:04 Ответить
Достатньо просто толкову людину.
04.05.2020 17:23 Ответить
а я ж про шо
04.05.2020 18:46 Ответить
Теперь можно будет подушек с настоящим пером наделать на... Вопрос к мудрой власти, конечно же.
04.05.2020 17:04 Ответить
Це прикре самогубство!!
04.05.2020 17:06 Ответить
Навіщо українцям м'ясо? Це не *******.Потрібно переходити на зелену екологічну їжу.Вже є зелена екологічна енергетика.Та й влада зелена.Така собі трійця.
04.05.2020 17:06 Ответить
Всегда должны быть аварийные дизели.Провайдеры имеют.
04.05.2020 17:12 Ответить
На птахофабриці загинуло 600 тис. курей через зупинку роботи вентиляції, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 8198
04.05.2020 17:42 Ответить
600000 а кого под суд отдадут за убийство?тут в гта 5 жалко в курку стрелять а там 600к
04.05.2020 17:14 Ответить
А аварийный электрогенератор для такой огромной массы животных приобрести жаба задавила или вера не позволяет???
О таких жлобах Губерман писал:
У скряги прочные запоры,
У скряги темное окно,
У скряги вечные запоры -
Он жаден даже на говно.
04.05.2020 17:16 Ответить
Самое прикольное что эта птицефабрика до сих пор называется " Россия " . ! .
04.05.2020 17:18 Ответить
Країна півнів.
04.05.2020 17:24 Ответить
Погано тільки, що кури ті не кацапи
04.05.2020 17:26 Ответить
Ковбаса подешевшає...
04.05.2020 17:21 Ответить
Не встигнуть обпатрати, засмердиться.
04.05.2020 17:25 Ответить
Отже, подешевшає шаурма.
04.05.2020 20:46 Ответить
Значит скоро в магазинах появится много не дорогой тушенки.
04.05.2020 17:29 Ответить
Отобьются - после этого подниму цены и оччччень быстро отобьются
04.05.2020 17:31 Ответить
нужен срочно большой морозильник...
04.05.2020 17:41 Ответить
і щоб працював на курятині
04.05.2020 18:27 Ответить
на курином помёте.
04.05.2020 18:37 Ответить
Ничего себе куриный Освенцим, фабрика бройлерсмерти...а вот куда теперь их девать, я даже боюсь представить что у них сейчас твориться...
04.05.2020 17:45 Ответить
ахметова диверсия
04.05.2020 17:56 Ответить
Оце так геноцид узкоговорящого населенія Полтавщини!
04.05.2020 17:58 Ответить
В ближайшее время курицу не покупаю,спасибо за информацию!
04.05.2020 18:09 Ответить
как-то по-дебильному, "на спичках", жлобы-********* сэкономили..
04.05.2020 18:24 Ответить
А в мене лампочка згоріла коли блок АЕС помилково відрубився
04.05.2020 18:28 Ответить
погибло 600 тыс. кур из-за остановки работы вентиляции..

В 6 утра некому было форточку и дверь открыть... 600 тыс по 1 кг - это 600 тонн и куда такое количество можно деть??? Кстати интерено.. все 600 тыс сдохли за 1 минуту или целую неделю дохли помаленько?
04.05.2020 18:36 Ответить
за ночь вполне реально, помещение заполняется аммиаком и наступает мгновенная смерть.
05.05.2020 10:32 Ответить
Страховка........
04.05.2020 20:03 Ответить
вот жеж дебилы . Ау Шмыгаль ! был Ковид и нет Ковида .Вас спугнули , вы усрались .
04.05.2020 21:17 Ответить
 
 