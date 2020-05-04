На птицефабрике погибло 600 тыс. кур из-за остановки работы вентиляции, - Полтавская ОГА

Около 600 тыс. кур погибло на ОДО "Кременчугская птицефабрика" (Полтавская обл.) предварительно из-за обесточивания и остановки вентиляционной системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА.

"2 мая 2020 года в 6:00 в с.Потоки Кременчугского района предварительно в результате неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика". Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тыс. кур", - говорится в сообщении.

Работниками Госпродпототребслужбы собраны образцы проб погибших птиц для определения причин их гибели. По поводу массовой гибели птиц и определения механизма ее дальнейшей утилизации 04.05.2020 года запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.

