Кабмин планирует перевести области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 на локальный карантин

Области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 будут на локальном карантине после снятия части ограничений 11 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на внеочередном заседании правительства 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области - Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости. Мы не можем себе позволить там открытие такое же, как в других областях, и мы считаем, что надо вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то - это будет меньше", - пояснил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской областях и в Киеве должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения.

Он подчеркнул, что после принятия решения об адаптивном карантине ответственность за всплеск болезни в определенных регионах будут нести местные власти.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, продлили до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.

