Кабмин планирует перевести области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 на локальный карантин

Кабмин планирует перевести области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 на локальный карантин

Области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 будут на локальном карантине после снятия части ограничений 11 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на внеочередном заседании правительства 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области - Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости. Мы не можем себе позволить там открытие такое же, как в других областях, и мы считаем, что надо вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то - это будет меньше", - пояснил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской областях и в Киеве должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае роста заболеваемости COVID-19 ослабление карантина будет остановлено, - Степанов

Он подчеркнул, что после принятия решения об адаптивном карантине ответственность за всплеск болезни в определенных регионах будут нести местные власти.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, продлили до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.

Читайте: Эпидситуация остается напряженной, поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая, - Ляшко

Кабмин (14121) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Сначала зельцман ради пиара завозит гастеров со всего мира, а потом вы сидите без работы и денег
04.05.2020 17:11 Ответить
Київська область лідер по Україні на коронавірус 2880 тільки виявлених хворих, разом з містом Київ! В першу чергу посилювати карантин потрібно в Київській області, а Кличко вже планує послаблення карантину! Взагалі диференціація областей по рівню виявлених випадків коронавірусу - це мудре рішення, його потрібно було приймати з самого початку карантину, тобто вводити обмеження локально тільки там де є вірус в конкретному будинку, в конкретному мікрорайоні, в конкретному населеному пунктів, в окремій області! Але намагання послабити карантин в Київській області ну це маразм!
04.05.2020 17:21 Ответить
Спочатку ситуація була неясна - тож тотальний карантин було виправдано.
Хоча сумніваюсь, що наша медицина хоч щось для себе прояснила за цей час
04.05.2020 22:59 Ответить
А локально военное положение вводить не собираются? Типа спираль Бруно вокруг подозрительных кварталов, районов, а там и городов.
04.05.2020 17:28 Ответить
В свете последних событий Черк. область похоже тоже переведут и накакать какая там статистика.
04.05.2020 17:39 Ответить
між областями ще перекриють рух і сполученя
04.05.2020 17:46 Ответить
 
 