9 809 118

Минздрав обнародовал для обсуждения требования к салонам красоты на время эпидемии: Температурный скрининг и 15 минут между приемом клиентов

Минздрав обнародовал для обсуждения требования к салонам красоты на время эпидемии: Температурный скрининг и 15 минут между приемом клиентов

Министерство здравоохранения предлагает для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты.

Соответствующий проект распоряжения главного государственного санитарного врача о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мерам при ослаблении карантина обнародован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно проекту распоряжения, при организации противоэпидемических мер салонам следует:

организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ;

прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 м;

запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

организовать на входе место для дезинфекции рук;

организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;

между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 м.;

работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Кроме того, субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, отстранение работников из групп риска.

Работники обязаны регулярно мыть руки не реже чем раз в три часа, прикрывать нос и рот при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой, воздержаться от прикосновений руками лица, воздержаться от контактов с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ, в случаи появления симптомов самоизолироваться.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+13
Хто це все буде перевіряти? Будуть задіяні орли-поліціянти?
04.05.2020 17:09 Ответить
+12
Они сами понимают какой бред пропихивают?Ну идиоты же совершенные....
04.05.2020 17:10 Ответить
+12
Температурный скрининг, мазок из жопы + кровь на анализ и через 3 дня добро пожаловать на стрижку.
04.05.2020 17:12 Ответить
Страница 2 из 2
Именно так, аппетит приходит во время еды. Попробовали, понравилось, хочется еще.
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 8609
04.05.2020 19:05 Ответить
Вот как стригут в Китае (но и качество стрижки китайское):
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 298
04.05.2020 17:46 Ответить
а коли за вухами стрижуть, резиночки від маски під ножниці не попадають чи там залишається нестриженим?
05.05.2020 09:42 Ответить
Их или не стригут совсем, или стригут вместе с ушами.
05.05.2020 13:36 Ответить
Что тут обсуждать?
В нормальных заведениях и без того достаточное расстояние и все по записи.
Ну, дезинфицировать дополнительно - это ясно и без обсуждения.
Идиоты, нашли что обсуждать - элементарные вещи?
Где 1 миллион тестов и дополнительные лаборатории???
04.05.2020 17:47 Ответить
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 5558
04.05.2020 17:56 Ответить
Де логіка? Нема логіки. Робітники мають бути обов'язково в масках, але при чханні мають прикривати рот серветкою.
04.05.2020 18:15 Ответить
Настала эпоха олигофренов.
04.05.2020 18:43 Ответить
И их стало, к сожалению, большинство. И селектируют их специально, так как на них и держится власть.
04.05.2020 19:10 Ответить
Введите для быдла обязательное ползание на четвереньках с термометром в .... перед дверьми салонов красоты. Вирус от такой картинки от смеха на нуклеотиды распадётся.
04.05.2020 18:50 Ответить
МОЗ оприлюднило для обговорення вимоги до салонів краси на час епідемії: Температурний скринінг і 15 хвилин між прийомом клієнтів - Цензор.НЕТ 6250
04.05.2020 19:34 Ответить
кризова галузь #улі -- жаб розмальовувати...
04.05.2020 20:33 Ответить
а ну пострижи у рукавичках, законодавець!!!! поставьте між містами перегородки як у туалетних кабінках і не треба 2 метри між кріслами, лише визначити висоту перегородки. у одній так німці зробили, але мені б більше сподобалось із чогось прозорого, а не меблевого дсп.
04.05.2020 23:07 Ответить
клієнту маска мішатиме отримати стрижку, бо за вухами теж стрижуть. а ось парикмахеру маска на свєму обличчі не мішатиме, а рукавички мішатимуть. окрім того, якщо спеціаліст буде дезинфікувати місце і свої руки і причандалля, то нашо йому ті рукавички, коли вірус іде з рота і носа, а вони к раз за маскою.?
04.05.2020 23:11 Ответить
черга на вулиці. а дощ? при записі і 15 хвилин перерви черги бути не повинно.
04.05.2020 23:13 Ответить
Як на мене то це нормально. Мені взагалі здається, що це просто необхідно. Ось наприклад ми з родиною відвідуємо косметологічний салон https://venus-clinic.com.ua/en/pca-peel.html так там дотримуються усіх правил з безпеки, я вже не кажу про якісністьь процедур, які там проводять, тож гадаю що обурюватись нема чого))
03.01.2022 11:18 Ответить
Зараз напевно вже немає жодних таких вимог я думаю
28.04.2023 17:21 Ответить
Скорее всего что да. По крайней мере я с такими правилами уже давно не встречала. Вот недавно даже узнавала кто у нас в Киеве делает красивые https://p-de-p.com/parikmaherskie-uslugi/strizhki/zhenskie/ женские стрижки и без проблем записалась в салон PIED-DE-POULE который является частью целой сети салонов красоты. Очень мне там понравилось! Реально мастера настоящие профессионалы своего дела, помогают подбирать стрижку и цвет волос даже в том случае, если вы к ним вообще без идей приходите)
04.05.2023 09:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 