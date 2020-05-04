6 612 93
В Беларуси количество случаев COVID-19 составило 17,5 тыс., прирост новых случаев в последние дни 800-900 человек
В Беларуси выявлены 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Беларуси на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов", - говорится в сообщении Минздрава. Прирост со вчерашнего дня составляет 784 новых случаев.
Отмечается, что последние девять дней прирост новых случаев был на уровне 800−900 в сутки.
Всего в стране выздоровели и были выписана 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 103 человека.
