6 612 93

В Беларуси количество случаев COVID-19 составило 17,5 тыс., прирост новых случаев в последние дни 800-900 человек

В Беларуси выявлены 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Беларуси на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов", - говорится в сообщении Минздрава. Прирост со вчерашнего дня составляет 784 новых случаев.

Отмечается, что последние девять дней прирост новых случаев был на уровне 800−900 в сутки.

Всего в стране выздоровели и были выписана 3 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 103 человека.

Автор: 

+17
после 9-го мая это покажется мелочью .
04.05.2020 17:31 Ответить
+8
Даже ученные из Германии сказали, что нужен коллективный иммунитет от этой заразы.Как от гриппа.Ну должны люди переболеть.Это всяко лучше, чем закрывать целые отрасли экономики и запирать людей в кирпичных коробках.Так что в этом вопросе Лукашенко все правильно делает.
04.05.2020 17:33 Ответить
+8
стараєшся заразіть как можна больше людєй?
04.05.2020 17:42 Ответить
Лукашенко не парится на этот счет
04.05.2020 17:31 Ответить
він прєдвкушає розпил пенсійного фонду
04.05.2020 18:29 Ответить
после 9-го мая это покажется мелочью .
04.05.2020 17:31 Ответить
Прошло две недели после Пасхи. Где громадная вспышка у нас в Украине?
04.05.2020 17:36 Ответить
Умерли уже. Не успели даже тест ПЦР(ПЛР) пройти!
04.05.2020 18:12 Ответить
та мы всё равно все умрём )
04.05.2020 18:29 Ответить
Соблюдай такую дистанцию, шоб падающий замертво человек с ковидом
тебя не зацепил.
04.05.2020 18:35 Ответить
https://censor.net/user/86312 - и что это обозначает? Ты решил запугать белорусов? )))))
04.05.2020 18:32 Ответить
Вы уже реально з....ли, петухи
04.05.2020 21:19 Ответить
Даже ученные из Германии сказали, что нужен коллективный иммунитет от этой заразы.Как от гриппа.Ну должны люди переболеть.Это всяко лучше, чем закрывать целые отрасли экономики и запирать людей в кирпичных коробках.Так что в этом вопросе Лукашенко все правильно делает.
04.05.2020 17:33 Ответить
А "ученные" из Британии что говорят? Тоже советуют переболеть гриппом чтобы больше не болеть?
04.05.2020 17:36 Ответить
Они именно это и советуют.
04.05.2020 17:37 Ответить
Я везде хожу без маски.В машине валяется без надобности.Знаю много людей, но незнаком ни с кем лично заболевшим короной.С похожими симптомами некоторые мои друзья и знакомые болели еще в ноябре-декабре прошлого года.
04.05.2020 17:39 Ответить
стараєшся заразіть как можна больше людєй?
04.05.2020 17:42 Ответить
А он заразный?
04.05.2020 17:55 Ответить
Я сам по себе такой человек , что мало когда к левым людям подхожу.Там где положено т.е в закрытых помещениях я её одеваю.Но на улице маска и респираторы это бред
04.05.2020 17:44 Ответить
ну для таких как ты нужен полицай с палкой. Таким как ты свобода противопоказана из-за слишком низкого IQ
04.05.2020 17:46 Ответить
Какой у тебя IQ? 80 набрал?
04.05.2020 17:57 Ответить
для таких как ты нуже зомбоящик с одним сральным пятыманалом.
04.05.2020 18:33 Ответить
С уровнем IQ у меня все в порядке, но когда смотришь на этот весь бред, то становится смешно.
04.05.2020 17:48 Ответить
Уявіть собі, а я знайомий вже з ДВОМА хворими на коронавірус
04.05.2020 22:38 Ответить
Узнав, что твой мозг не спасти, они советуют тебе воспользоваться кремом и спасти хотя бы те части тела, которые ты трогаешь руками.
04.05.2020 17:54 Ответить
Вы атипичной пневмонией в 2003 переболели? А свиным гриппом в 2009? А как же британские германские ученые?
04.05.2020 17:37 Ответить
У меня за всю жизнь только легкие простуды бывали.Не более.
04.05.2020 17:41 Ответить
ученые учат это их работа. а иначе нафиг они нужны.
04.05.2020 17:43 Ответить
"учёные" лапшу тебе и всем нам вешают, подключая при этом все СМИ
04.05.2020 18:35 Ответить
Ученые изучают. Учат педагоги.
04.05.2020 22:05 Ответить
Тогда не додумались запугать население и срубить бабло на масках.
04.05.2020 17:58 Ответить
А як що до колективного імунітету проти сифілісу, СНІДу...?
04.05.2020 17:46 Ответить
Сифилис и СПИД это заразы с симптомами, а корона в большинстве случаев протекает вообще незаметно для организма.
04.05.2020 17:50 Ответить
Довелось подивитись... - Для сифилиса характерен нестерильный инфекционный иммунитет, который существует лишь до тех пор, пока в организме есть возбудитель. В литературе описаны случаи множественных реинфекций (повторных заражений) у лиц, ранее болевших сифилисом и полностью излечившихся.
04.05.2020 18:17 Ответить
Ну в 80-х нам в школе рассказывали страшилки что до 2000 половина населения земли будет им заражена. И ШО?
И, да - сифилис это бактерия, в отличии от коронаВируса. Бактерию можно антибиотиками залечить. А вот от ОРВИ нет ни эффективной вакцины ни лекарства!
04.05.2020 18:16 Ответить
тому срочна всі заражайтесь - так вам наказали з Кремля!
04.05.2020 20:00 Ответить
Откуда вас таких тупых порохоботов набирают? Из дурдомов что ли?
08.05.2020 22:36 Ответить
А вас, "розумних" зєбілів, в яких подвалах ФСБ вирощуює з пробірок ?
11.05.2020 13:58 Ответить
У Білорусі кількість випадків COVID-19 становить 17,5 тис., приріст нових випадків останніми днями 800-900 осіб - Цензор.НЕТ 4820
22.05.2020 10:53 Ответить
в твоєму випадку - назавжди
22.05.2020 12:43 Ответить
Нам би такага батьку
04.05.2020 17:33 Ответить
А шо ваш, под забором валяется бухой?
04.05.2020 17:36 Ответить
не он в бункере у них сидит от туда и вещает
04.05.2020 18:19 Ответить
Так забирай, еще пару мешков картохи бонусом накинем.
От меня персонально еще грамота и значок-дурачок.
Так тяжело, перебравшись в Украину, читать как вы тут годами колхозника и убийцу восхваляете.
04.05.2020 17:48 Ответить
Це був стеб з наших дурнів, яки рДочат на убійцу
04.05.2020 23:50 Ответить
Главное реклама этого Фейко дерьма.
04.05.2020 17:34 Ответить
Лука не фейк, такое на самом деле есть.
04.05.2020 17:36 Ответить
Ну шо, противники "дурантина", не желаете ли совершить вояж в Беларусь?
04.05.2020 17:35 Ответить
Навіщо свиням дуб лишати?
04.05.2020 18:31 Ответить
Кто-то еще верит белорусской (московской, китайской) статистике? Или нашей отечественной? Когда сообщают о количестве сделанных ПЛР тестов и о количестве вывяленных носителей Ковид-19, не говорят о том КОГО и СКОЛЬКО РАЗ тестировали. Из общего числа тестов нужно вычитать те, которые сделали Бубочке (говорил, что неск. раз в день), и по аналогии с ним - губернаторам, мэрам больших и малых городов, членам их семей, крупным начальникам, и проч. А поскольку их тестируют регулярно и при этом не обнаруживают вирус, то и статистика у нас суперская! Что касается малого (по сравнению с Италией/Испанией) количества смертей, то нужно принять во внимание продолжительность жизни - у нас много народу полегло не дождавшись коронавируса...
04.05.2020 17:36 Ответить
Нє,ну якщо сябрам з бєларуской сср пох,то нам і тим більше. Все та парад,тавращі сябри
04.05.2020 17:36 Ответить
Завтра РАБссия убирает режим Фейко изоляции Путлер чемпион мира,Зеля второй... позорные ФЕЙКОМЁТЫ
04.05.2020 17:37 Ответить
не тянет на апокалипсис. по сравнению с образцово-показательной Украиной под концлагерным карантином смертность на 58% больше. а если добавить уже почивших и будущих жертв дурантина? злоба "спасителей нации" к Бацьке становится более чем понятной.
04.05.2020 17:38 Ответить
Злоба ?? ..
04.05.2020 17:40 Ответить
что смущает-то?
04.05.2020 17:46 Ответить
А якби хтось розпочав би світову біологічну війну, то хто би міг бути і чому Росія?
04.05.2020 17:52 Ответить
Ну , я просто не вижу , в чём выражается эта злоба . Я тут не видел ни одного злобного поста в адрес бацки . .
04.05.2020 17:53 Ответить
здесь не сидят авторы вирусобесия. претенденты на должность спасителя нации тоже. я писал про них. не было бы Бацьки, они бы могли нарисовать любые цифры спасённых... злоба прорывается. Бацька жалуется, что на него только ленивый не гавкает.
04.05.2020 17:59 Ответить
воно переживає, бо бабки від Заходу зібралось клянчити, а тут якась вірусня "ну абичний же гріп" нарисувалась
04.05.2020 18:44 Ответить
Пишут , у Луки на сегодня самый большой процент роста заражённых в Европе . Доигрался . .
04.05.2020 17:39 Ответить
У нас, вроде попускает трошки... -- сегодня, прямо сейчас, пробка стоит, как до карантина -- центр Нюрнберга.
04.05.2020 17:42 Ответить
А кто сказал что это плохо? Переболеет вся Беларусь за пару месяцев и забудет про вирус. Зато экономика даже не заметит. Смертность от вируса примерно такая как смертность среди подавившихся шашлыками, в сотни раз меньше смертности от сердца и пр.
04.05.2020 18:42 Ответить
"смертности от сердца "

не побоюсь цього слова "атдуши!"
04.05.2020 18:55 Ответить
По моим личным разведданным, роители детей в школу не пускают -- там им маски, почти не снимая нужно носить. На многих фирмах повыгоняли сотрудников в отпуска за свой счёт и работают люди по 2 -- 3 дня в неделю.
Реальная -- неофициальная инфа на местах, держит народ в напряжёнке и в подавленном состоянии.
Все сайты, которые правдиво и с анализом освещают обстановку в Беларуси, заблокированы.

Попа там, на букву "Ж".
04.05.2020 17:39 Ответить
Порох красава .!! .
04.05.2020 17:42 Ответить
100% справжній Гетьман!
04.05.2020 20:03 Ответить
Путлер едет в Минск на парад паБЕДЫ,Бацька нажарит картошки ,буханут чуваки па рюмахе за Гитлера и Молотова братанов до гроба доски
04.05.2020 17:41 Ответить
Бацька себе приговор подписал!
04.05.2020 17:45 Ответить
будешь исполнителем? )
04.05.2020 18:37 Ответить
Постановочное дерьмо о КоронвиRUSe еще предстоит оценить всему миру....,всему свое время...
04.05.2020 17:46 Ответить
А зі СНІДом та ж історія?
04.05.2020 18:06 Ответить
а разве не такая?
04.05.2020 18:38 Ответить
вєлікохахлы, бєлохахлы, малохахлы.
04.05.2020 17:49 Ответить
А навіщо їх взагалі робити???
04.05.2020 17:53 Ответить
Можна подумати що людину без тестів не будуть лікувати.
04.05.2020 17:56 Ответить
Это прекрасная новость и поэтому ее нежно отпраздновать.Парадом.Что бы все радовались!
04.05.2020 17:58 Ответить
тебя корёжит от самого слова парад?
04.05.2020 18:38 Ответить
Ну вы тоже хотите как на Беларашке? Ну тогда снимайте карантин
04.05.2020 18:00 Ответить
Но дураки всё равно не поймут.И их не отличишь от ольгиновских,хозяин которых хочет побольше больных в Украине и Беларуси. Но с теми всё ясно. Кто-то не верит в круглую Землю, кто-то в опасность коронавируса. Их объединяет одно-глупость.
04.05.2020 18:10 Ответить
Количество тестов на миллион населения.
Беларусь - 22369
Украина - 3078
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
04.05.2020 19:30 Ответить
А Бацька не діє за вказівками з Москви?
04.05.2020 18:13 Ответить
Белоруссия- 100 погибших, и это без карантина. Россия- 100 000+ зараженных- 1000 погибших. Украина- тоже не самые высокие цифры.
И ради этого надо было гробить целые отрасли экономики?
04.05.2020 18:30 Ответить
Все таки украина и россия одни и те же страны- и там и там долбоебы при власти сидят. Не удивлюсь если в конце пандемии, от карантинных мер( смерть малого бизнеса, увольнение, понижение зарплаты) умрет больше народа, чем от этого недовируса.
04.05.2020 18:36 Ответить
А якби зараз був СССР, то не було би й малого бізнесу, і не було би чому помирати.
04.05.2020 19:40 Ответить
США 69220/1204680 = 5,8%

Англия 28734/190584 = 15%

Германия 6893/165786 = 4,1%

Канада 3842/606616 = 6,3%

Швейцария 1784/29981= 6%

Беларусь 103/17489 = 0,57%

Украина 303/12331 = 2,4%

Польша 698/14009 = 5%

Врут как на президентских выборах.
04.05.2020 23:40 Ответить
Бацька картохой и трактором лечить будет)
04.05.2020 18:41 Ответить
Бвтька размножает Доноров и надеется на Супер Белорусов . И в воде не тонут и в Огне не горят, вот Так.
04.05.2020 18:43 Ответить
Лука, не отступай! Даешь парад!
04.05.2020 18:44 Ответить
Быдлу обязательно нужен пастух-вождь, фюрер. Фамилии разные-Лукашенко, Янукович, путин. Чтобы быдлу указывали как жить. Само быдло, в отличии от свободных людей, думать не может. Похтому быдло в восторге от вышеуказанных.
04.05.2020 20:10 Ответить
Янукович я считаю фюрером не был
05.05.2020 09:34 Ответить
Батько виводить націю свєрх-чєловєков.
Не заважайте йому!
04.05.2020 20:23 Ответить
Циган всьому світу довів, що він таки справжній останній диктатор у Європі. Диктатори завжди знищували свій народ. Мабуть, їм це приносить насолоду.
04.05.2020 22:51 Ответить
 
 