Суд по фигуранту дела Гандзюк Павловскому отложили из-за отсутствия интернета в СИЗО

Суд по фигуранту дела Гандзюк Павловскому отложили из-за отсутствия интернета в СИЗО

В Одессе не состоялось судебное заседание в отношении фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк - Игоря Павловского.

Как сообщается на Facebook-странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?", следующее заседание назначено на 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Судебное заседание в отношении организатора убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского в Одессе снова не состоялось. Его в очередной раз перенесли. На этот раз причина переноса - отсутствие интернета в СИЗО, в котором содержат Павловского", - говорится в посте.

Отмечается, что суд заранее согласовал возможность участия сторон с помощью видеосвязи, но СИЗО СБУ, где содержится под стражей Павловский, в понедельник сообщило, что у них нет интернета.

"Надеемся, что до 25 мая (на этот день назначили следующее заседание по делу) СИЗО СБУ сможет найти провайдера, который обеспечит учреждение бесперебойной интернет-связью. И, возможно, наконец, впервые за год, судебное заседание в отношении Павловского в Одессе состоится", - добавили активисты.

Ранее СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин.Тем временем, под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

