РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6198 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
30 925 341

Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года, смягчение будет поэтапным,- Зеленский. ВИДЕО

Смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая.

Ою этом в видеообращении, которое было опубликовано на странице в сети Facebook, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

"Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая - это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая причина - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друзья Зеленского давят на суд, - Atlantic Council

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года, - Зеленский

Срочно вызовите санитаров, Зеленский реально больной!
Какие 120 тысяч смертей, даже в фильмах ужасов такое было бы фантастикой!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:42 Ответить
+51
как говорил гитлер: "чем наглее ложь, тем скорее в неё поверят"
показать весь комментарий
04.05.2020 17:44 Ответить
+33
Господи, опять оно вилезло гнусавить.
Видно без видосиков у него ломка.
Зе.уйло, где 1 миллион тестов?
Где расследование по пленкам твоего подельника?
Что ты делало в Омане, предатель Украины???
показать весь комментарий
04.05.2020 18:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Шмаркля Зе!лёная... Когда закончится "карантин" для производств, инвесторов и предпринимателей, меня интересует! Не только парки, кафе и рестораны. ВВП падает катастрофически, недовыполнение доходов бюджета, скоморох, ты понимаешь это, или еще нет???!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 21:21 Ответить
пандемия закончится тогда, когда окончится карантин
показать весь комментарий
04.05.2020 21:31 Ответить
А карантинить закончат тогда, Когда украинцы перестанут ходить в намордниках (это символ покорности) и выкинут зелёных в мусорное на переработку.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:46 Ответить
прикинь - и, ты, попал в эту компашку
показать весь комментарий
04.05.2020 21:40 Ответить
Зеленая куринная попка-иди в дупу.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:55 Ответить
а щеки-то, щеки все больше расползаются вширь...
а рот у шмаркли все больше и больше округляется и превращается...превращается в куринную попку. тьфу, гидота.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:25 Ответить
Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года,

С какого перепуга, почему в Белоруссии смертей меньше чем в Украине при отмене карантина.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:49 Ответить
Нет такой страны Белоруссия, кацап ты сраный, Беларусь, так ***** и передай
показать весь комментарий
05.05.2020 04:45 Ответить
Ну дуже їм хочеться 120 тисяч смертей. Ну прямо так чекають.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:53 Ответить
как в 1932-33 году.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:25 Ответить
стесняюсь спросить а украина дотации людям выплачивать будет что с голоду не здохли??? налоги то платим!!! или выдадут пайками в ЭПИЦЕНТРЕ ?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:57 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:38 Ответить
Не, не верно. Будет 120 001 смерть, тебя добавят.
показать весь комментарий
05.05.2020 03:12 Ответить
хорошо ты сам себе исключительно о себе написал.
на, вот, прочти сам себе о себе перед зеркалом: "Не,не верно. Будет 120 001 смерть, тебя добавят."
показать весь комментарий
05.05.2020 03:32 Ответить
Даже если и так, тебе не насрать на этих людей? За гоев печешься? А зачем? Тебе и так норм процент рисуют.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:42 Ответить
Преступная зеленая власть, навязанная нашему народу мировым сионистско-масонским правительством, в лице Клана Баруха, МВФ, Сороса, Ротшильда и др . создавшим фейк коронавируса - самой большой информационной утки в истории человечества. С тем, чтобы все богатства планеты в результате кризиса обесценились, а затем клан Баруха скупит их и станет абсолютным властелином мира. Есть опасность что в результате этой аферы Украина как государство вообще исчезнет

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/17/kak-konspirologicheski-uspokoit-sebya-koronavirus-i-mirovoe-pravitelstvo
показать весь комментарий
05.05.2020 04:28 Ответить
ГЛАВНОЕ , ШО ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА: СИМБИРСКАЯ КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКа, а Ленинград с Приильменьем снова станут Русью - предтечей Украины.
показать весь комментарий
05.05.2020 04:50 Ответить
Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей - ПОД ЭТУ СТАТИСТИКУ ЕГО РОДНЫЕ ПОДПАДАЮТ?
показать весь комментарий
05.05.2020 04:47 Ответить
Зєля вдало порається з завданнями росіян і світових спекулянтів. Цим "карантином" Зєля вбиває фермерство, бо фермери вимушені викидати на звалище врожай ранішньої городини, за який вони сподівались вторгувати гроші для купівлі хоч якогось гектару землі після старту ринку землі. Так само банкрутують перевізники, реалізатори, ресторатори і іншій дрібний та середній бізнес, що Зєля закрив під приводом карантину. Тим не меньш спокійно працює і збагачується на монопольному становищі бізнес великий, мережі супемаркетів, постачальників послуг, агромагнати. Чомусь в Швеції нема такого спотвореного карантину, як нема і самої пандемії. Як так, Зєля?
показать весь комментарий
05.05.2020 05:11 Ответить
азеля є у тому списку 120 тисяч
показать весь комментарий
05.05.2020 05:27 Ответить
120 тисяч це по 500 кожен день протягом 240 днів що залишились, всі вісім місяців щодня по 500. Це багато, так не було в жодній країні, що за розрахунки?
показать весь комментарий
05.05.2020 06:03 Ответить
В Украине ва среднем умирает 500 тысяч человек в год. Так что среди них можно найти 120 тысяч, которым повесить ярлычок на шею - "умер от короновируса"
показать весь комментарий
05.05.2020 09:21 Ответить
Это Бубочке не дали калькулятор в руки, ему пришлось в столбик читать, а он не умеет.
показать весь комментарий
05.05.2020 20:11 Ответить
Коронобесие!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 06:11 Ответить
#янелохмне 42...
показать весь комментарий
05.05.2020 06:22 Ответить
сначала бедные феодалы завезли заразу потом поперли в Украину заробичтаны, показу сделали в Санжарах и потом все пустили на самотек, вместо того чтобы посадить приезжих на жестких карантин, он даже путешественники на круизном лайнере сидели, а теперь пугают нас смертями. Не знаю, мы готовы мы не готовы мы никогда не были и не будем готовы! Вот и все наше государство - только на бумаге(((
показать весь комментарий
05.05.2020 06:46 Ответить
в смартфоне.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:49 Ответить
Вали нахер, брехло жидовское! Ты уже вреда принес больше, чем любая война, остолоп.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:32 Ответить
Без шуток клоун не притворяется он реально такой. Хай вже меры рулят чем это чмо до
них легче добраться в случае чего.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:41 Ответить
цуко. абсолютно все узеленские цифири взяты с потолка. где, лять зелёная, 40% роста ВВП???
показать весь комментарий
05.05.2020 07:48 Ответить
Снятие полностью карантина в Украине выгодно в первую очередь шавкам Путина, выгодно и нашим которые потеряли свои постоянные кормушки, выгодно тем кто имеет бизнес - САМИ будут сидеть дома, А в их ресторанах, кафе и в других забегаловках жители будут заражатся корона вирусом - ВСЕМ ВЫШЕ УКАЗАННЫМ ПО БАРАБАНУ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ИМ ГЛАНОЕ КАЖДОМУ ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ.
показать весь комментарий
05.05.2020 08:10 Ответить
Ольга Гончаренко - ты без клепки в голове?. Ты хоть понимаешь что пишешь?
показать весь комментарий
05.05.2020 09:23 Ответить
Повне скасування карантину - плюс 120 тис. смертей до кінця року, пом'якшення буде поетапним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4423
показать весь комментарий
05.05.2020 08:11 Ответить
президент зеленский - всем президентам президент... вчера огласили о повышении на 46% цен на электроэнергию, а он гнусаво объявляет о борьбе с коронавирусом...
показать весь комментарий
05.05.2020 08:15 Ответить
так от этого повышения и ему перепадет хороший кусочек от ахметки
показать весь комментарий
07.05.2020 09:43 Ответить
Клоуне, тут відео про тебе в інтернет злили
https://www.youtube.com/watch?v=JYguKqJ7e3A&t=8s
показать весь комментарий
05.05.2020 08:42 Ответить
Он всегда был туп.

Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571 за год

или 47880 в месяц или 1596 в сутки
показать весь комментарий
05.05.2020 09:56 Ответить
Зеля, ведет нас не спрашивая на цугундер. А мі плетемся и идем туда как стадо баранов. Азох ун вей!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:08 Ответить
это что 120 тысяч смертей уже запланированы .это уничтожение своего народа
показать весь комментарий
07.05.2020 09:41 Ответить
Страница 4 из 4
 
 