Полная отмена карантина - плюс 120 тыс. смертей до конца года, смягчение будет поэтапным,- Зеленский. ВИДЕО

Смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая.

Ою этом в видеообращении, которое было опубликовано на странице в сети Facebook, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, а будет поэтапным, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

"Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тыс., а 200 тыс. заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая - это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая причина - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - добавил он.

