НСЖУ требует от полиции публичный отчет о расследовании убийства журналиста Комарова

Национальный союз журналистов Украины настаивает, чтобы правоохранители публично отчитались по расследованию убийства журналиста Вадима Комарова в Черкассах в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте союза, передает Цензор.НЕТ.

"Национальный союз журналистов Украины настаивает на публичном отчете правоохранителей относительно должных усилий для раскрытия убийства журналиста", - говорится в сообщении.

В союзе напомнили, что год назад в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. 4 мая около 9:00 утра его с разбитой головой увидели прохожие. После нападения журналист находился в реанимации в очень тяжелом состоянии. В ночь на 20 июня Комаров умер, не выходя из комы.

Отмечается, что Комаров в своих публикациях не раз обнародовал факты хищения бюджетных средств, коррупции и тому подобное. В 2016 году журналиста уже пытались застрелить. Поэтому, журналистское сообщество предполагает, что его избиение связано с профессиональной деятельностью.

В НСЖУ отметили, что сразу после смерти полиция громко заявляла об усиленной работе над раскрытием преступления, но до сих пор о результатах не слышно.

Как отмечает секретарь союза, медиа-юрист Валерий Макеев, если в начале полиция еженедельно отчитывалась о ходе дела, то сейчас таких отчетов нет. По его словам, расследование ведется абсолютно непублично.

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло 4 мая 2019 года около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

20 июня Вадим Комаров умер в больнице, не приходя в сознание.