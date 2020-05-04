РУС
Коронавирус и карантин
Два врача больницы в Буче заболели COVID-19, стационар прекращает принимать пациентов, - заммэра Ирпеня Маркушин

Анестезиолог и хирург Ирпенской центральной городской больницы, расположенной в Буче, находятся на лечении в инфекционном отделении своего медучреждения.

Как сообщил в Facebook первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, чтобы не подвергать жителей региона опасности и предупредить распространение коронавируса, стационар больницы временно прекращает принимать новых пациентов, информирует Цензор.НЕТ.

"Такое решение приняли сегодня на экстренном заседании местной комиссии по ТЭБ и ЧС. Всех пациентов из Ирпеня и региона, требующих госпитализации, для их же безопасности будут направлять в Бородянскую центральную районную больницу. Спасибо бородянским медикам, которые в этой ситуации подставили нам плечо", - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что меры введены временно.

"К концу недели мы надеемся получить результаты анализов и именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации. Также хочу отметить, что инфекционное отделение ИЦМЛ, роддом, а также детское отделение продолжают работать в штатном режиме", - отметил Маркушин.

Накануне чиновник сообщил, что получены положительные результаты исследования на COVID-19 анестезиолога и хирурга Ирпенской центральной городской больницы. Больные проживают в Ирпене и Коцюбинском. "Медики не контактировали с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус, поэтому, скорее всего, инфицирование произошло бытовым путем. Сейчас они находятся на лечении в инфекционном отделении ИЦГЛ. Состояние врачей стабильное, заболевание проходит в легкой форме. Сразу после получения результатов анализов, была проведена дезинфекция помещений больницы и произошло усиление санэпидрежима. Уже определен круг контактных лиц, у которых взяли биологический материал для ПЦР-исследования", - написал он в Facebook.

Автор: 

Ирпень (370) карантин (16729) Киевская область (4369) Буча (461) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Маркушин Александр (38)
"Медики не контактировали с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус, поэтому, скорее всего, инфицирование произошло бытовым ох и сказочники
04.05.2020 18:02 Ответить
Двоє лікарів лікарні в Бучі захворіли на COVID-19, стаціонар перестає приймати пацієнтів, - заступник мера Ірпеня Маркушин - Цензор.НЕТ 6263
04.05.2020 18:17 Ответить
Ну хоть страховку получат, и эту, как её, а доплату
04.05.2020 18:28 Ответить
Есть пример, когда VIP- больную лечили дома от COVID. Врач, и две медсестры заболели. Вот так бывает. А Вы говорите ветром надуло))
04.05.2020 19:00 Ответить
 
 