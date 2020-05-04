РУС
10 163 63

В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой

Украинский книжный маркетплейс продавал книгу "Гамарджоба, панове!" Александра Архипова, написанную от имени террориста, воевавшего на Донбассе против ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В описании книга характеризуется как "повесть о русских патриотах, ставших на защиту своей Веры, Языка, Земли и Семьи", война на Донбассе названа гражданской, а также утверждается, что "воюют шахтеры".

Город терриконов и роз. Таким я запомнил Донецк после первого своего приезда в этот красивый город. А ещё запомнились и сбивали с толку странные мужики с "подведёнными" ресницами и чёрными ногтями. Угольная пыль, как оказалось. Шахтёры. С тех пор ничего в городе не изменилось. Терриконы на месте, город утопает в роскошных розах. Только вот мужиков на улицах меньше. Воюют шахтёры! Повесть о русских патриотах, ставших на защиту своей Веры, Языка, Земли и Семьи. Гражданская война. Жёстко. По-честному.

В украинском интернет-магазине продавали повесть о гражданской войне на Донбассе, в компании назвали это ошибкой 01
В украинском интернет-магазине продавали повесть о гражданской войне на Донбассе, в компании назвали это ошибкой 02
Скрины: antikor.com.ua

В пресс-службе Yakaboo сообщили, что книга появилась в продаже по ошибке.

"В Yakaboo работают алгоритмы и правила, цель которых - не допускать к продаже литературу, которая носит антиукраинской и/или антисоциальный характер, и которая направлена ​​против украинской культуры и государственности. Мы провели внутреннее расследование. Менеджер, обязанность которого - проверять новый контент на соответствие требованиям, пропустил публикацию книги, которая не должна была опубликована ни при каких обстоятельствах. Возможно, это было связано с большим объемом входящей информации. Так или иначе, произошел сбой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что книга снята с продажи, продавец исключен из перечня партнеров. В Yakaboo утверждают, что ни одного экземпляра не продали.

"Сейчас работа маркетплейса приостановлена ​​до проведения полного аудита всех процессов и контролей. Работа маркетплейса будет восстановлена ​​только после того, как будут внесены необходимые изменения во внутреннюю систему управления контентом на площадке", - сообщает пресс-служба.

В украинском интернет-магазине продавали повесть о гражданской войне на Донбассе, в компании назвали это ошибкой 03

книги (632) пропаганда (3739) россия (97335) Донбасс (26966)
Топ комментарии
+36
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
04.05.2020 18:36 Ответить
+28
И Опять Ошибка , а за Нейо Статья есть.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:35 Ответить
+24
Ну на наші "суди" розраховувати не варто...
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
04.05.2020 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И Опять Ошибка , а за Нейо Статья есть.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:35 Ответить
Ну на наші "суди" розраховувати не варто...
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
04.05.2020 18:43 Ответить
ага.. "ашибка".. а издательство - http://logos-ukraine.com.ua - тоже "ашипка"?)) адрес - Киев. Владимирская 7, офис 1...
ведь эту книгу ен только продают, но и ИЗДАЛИ именно в КИЕВЕ.
более того, логос Украина занимается:

Кожна наша книга є подарунковим виданням image
Підготовка іміджевих книг для органів державної влади image
Успішна співпраця з провідними вищими навчальними закладами України и т.д.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2849402225145266&set=a.698089170276593&type=3&theater# https://www.facebook.com/id.ananiev Валерій Ананьєв
https://www.facebook.com/id.ananiev/posts/2849407121811443 1 квітня
Моя країна нагадує великий дерев'яний човен, повний жирних ненаситних щурів, які весь час прогризають у ньому дірки, а екіпаж власними силами їх латає і латає. Так і пливемо із року в рік. Одні весь час задовольняють власні потреби надміру, а інші по коліно у воді намагаються хоч якось тримати все на плаву.
Це стосується не лише політиків з чиновниками. Серед щурів також немало представників українського бізнесу з відсутнім відчуттям громадянської відповідальності.

Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що https://www.facebook.com/yakabooua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCApEGGJ57rqurWpLB9-*****-w8cSazHnTZwan710RUZUZ57c_f5QOKqbpEeVfeaHq2eKsns1R9O3n Yakaboo допомагає зайти в Україну російському пропагандистському видавництву Альпіна, яке видало «Інтерв'ю с Путіним»? Не просто продає їх книги, а став їх партнером в широкому сенсі цього слова. Від друку до реалізації. Чим загрожує повному знищенню тих невеликих досягнень українського книжкового ринку, які з'явились за останні роки.

Так от, у нас є для вас новини.

Поки Yakaboo бореться з коментарями небайдужих громадян, робить вигляд, "що нічого не відбувається і продовжує антиукраїнську діяльність, ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, що в наших силах. На минулому тижні відправили два запити до "https://www.facebook.com/MKIPUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDNiiB2MLmqyQwgVIDlu9INwvo5pqOOEETOoFbkrfn0u_Gq-pAFOuCGfh9t7zzT8TMP3uIGsRYLDFtB Міністерство культури та інформаційної політики України " та "https://www.facebook.com/comin.gov.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAaz42VLb_cZVP1AyvJIAYaZHGqzB2smj4G_IPSUIaSLDbEs4pfmqPt0Gruu0xP9OQsVE0sogmhskCO Держкомтелерадіо ", з вимогою включити Альпіну до санкційного списку видавництв. Сьогодні надіслали запит до "https://www.facebook.com/rnbou/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnmBr-lFOXYk2QlOdUXPjZaNwZGV6pZ3az6D2VNNtYFc37q5zUd306xuhRk8np2Ifd-NJ1BqmMQIHr Рада національної безпеки і оборони України ". Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "
показать весь комментарий
04.05.2020 18:47 Ответить
Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "https://www.facebook.com/millerlawfirm/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARApD8g1fo3IeDxX6es8HSIJvNFGPOegPqgJtSpPGMXvYTdbN9kKCCZb6EVeEdC6NrILfwVWccgp80n- Міллер, юридична компанія ".

Оскільки Yakaboo ігнорує здоровий глузд і їм все одно з ким працювати аби платили, ми спробуємо заблокувати саму "Альпіну" через законодавство.

Але, враховуючи сьогоднішню неоднозначну позицію української влади стосовно росії, я не можу бути впевненим, що видання пропагандистської літератури буде вагомим аргументом для заборони "Альпіни" в Україні. Тому закликаю усіх небайдужих громадян разом із нами бойкотувати інтернет-магазин Yakaboo - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82yakaboo?epa=HASHTAG #бойкотYakaboo

Три місяці тому я відкликав свою книгу з цього магазину; співпрацю з Yakaboo припинило одне з найбільших українських видавництв «https://www.facebook.com/NashFormat/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBAtusXIypuFzvOIu03BxvagF1TEKXs660W9MiApuHOcOt16G3xu5k1W5GrMezZ1SUWhWGYtYIV9qiI Наш Формат »; також вийшли з Yakaboo видавництва «https://www.facebook.com/publisher.Bilka/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARALkYq_DzCnzK55CdZ9pLLhBiSdz5rGPGHbiuuIiYUDSxYOI78ClTN-Ac0R1OUbB46SraxLihY47SbT Видавництво Білка » та «https://www.facebook.com/mybookshelfua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAyO76en0BeXYkuA4NG-Sk9QtCSL0A0rFynPvQjYRoeL3RnbqYgxKsOazs8u2Fl33JUvnIpX-mw97Yk Моя КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ »; компанія « https://www.facebook.com/rozetka.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAaqGryScjdu-wKtSYfKxmPWMIlncSARQyrThbaQIsJt4-Yh5A2px9euvZpbCJDgeqPgEximqDQg8pj ROZETKA » прибрала зі свого сайту усі книги українофобного видавництва «Альпіна».

Перспектива жити в здоровій країні і відповідальність має переважати жлобське відчуття ненаситності.

Ще раз звертаюсь до компанії https://www.facebook.com/yakabooua/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6GXaTpiifZ0fviqTJIhpJ7rlCXkLmuYeZbaV9qVAhG5pc9pA1FuJWnQe3FmdSGGNhsMze-atG1QsiFxrmw22gQ2pkBuGYxv7tSON6ADv4o88gtLXeSjk5mEKdDWHVKJlVqIqHdpXlk5GYpUPhRhbGuljahUYGY8Q1zw3qtOknzB76GRlexwElx9HMS094SrMO-YvqcnW2umU&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCmCl1zb5H0XC_9o5NvJaCJLSvpHKVl05OlDmd_2omNd-jPmV52zqHEuDcv_23T4J1r74klYsttyLBc Yakaboo з проханням зрозуміти хибність позиції по співпраці з пропагандистським російським видавництвом. А поки що - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82yakaboo?epa=HASHTAG #бойкотYakaboo . Якщо ви думаєте, що проблема заглухне сама по собі, ви помиляєтесь - полум'я буде тільки розгоратися, пауза була викликана лише юридичною підготовкою.

Прошу підтримати акцію, протест, чи як вам хочеться назвати всю цю історію, лайком коментарем та репостом.

P.S. Трохи пізніше скину в коментарі фото запитів.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:48 Ответить
Владельца интернет магазина перевести сначала в офлайн, потом в кутузку.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:35 Ответить
Що значить помилково??? Вони ж її якось ввезли сюди з рашки!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:35 Ответить
Книга электронная, издательство из Украины, что там и куда ввозить ?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:47 Ответить
Там неправильне видавництво вказано. Логос Україна видає спеціалізовану наукову літературу, може помилково вписали...
показать весь комментарий
04.05.2020 19:05 Ответить
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
04.05.2020 18:36 Ответить
Блин, этот убогий якабу не может мне книгу по массажу прислать, только воняют "каксложносталожЫть", а тут то ли про попаданцев, то ли прилепенского разлива гуано преспокойно продают...
показать весь комментарий
04.05.2020 18:36 Ответить
Це вже не перший скандал із сепарською конторою Yakaboo.

З вікі:

"Через лояльне ставлення до російського бізнесу під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російсько-української війни , український військовик і громадський діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2 Валерій Ананьєв започаткував бойкот компанії - #бойкотYakaboohttps://uk.wikipedia.org/wiki/Yakaboo.ua#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/Yakaboo.ua#cite_note-7 [7] ."
показать весь комментарий
04.05.2020 18:38 Ответить
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 6332
показать весь комментарий
04.05.2020 18:38 Ответить
Інформагентство відповідає своїй назві. Дійсно - "Вголос".
Я б навіть сказав, ВГОЛОСИНУ В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 6468
показать весь комментарий
04.05.2020 20:28 Ответить
Деда носил на палочке.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:33 Ответить
расскажите сказки зебилятам - они поверят
показать весь комментарий
04.05.2020 18:39 Ответить
а ніхто і не надіявся, що уіпани вимерли
показать весь комментарий
04.05.2020 18:44 Ответить
Хворий вилупок.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:29 Ответить
Все більше переконуюсь, що необхідно якнайшвидше робити загальнодержавний перепис, - у тому числі хворих вилупків.
20 років минуло з останнього перепису, - скільки подій відбулося... Пора, нарешті, навести лад у власній хаті! Але з нинішньою владою на це мало сподівань...
показать весь комментарий
04.05.2020 22:05 Ответить
це - гірше за злочин: це - помилка(с)
показать весь комментарий
04.05.2020 18:43 Ответить
А в цих інша позиція...
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 3991
показать весь комментарий
04.05.2020 18:45 Ответить
Это они намекают что могут ошибиться ПОЛОВЫМИ партнёрами.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:24 Ответить
тато вже помилився, коли купував презерватив у циган.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:53 Ответить
Ха, я даже спонсора двух изданий назову -
1)Бубочка
2)Книжечка

"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе
показать весь комментарий
04.05.2020 18:45 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 18:54 Ответить
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 3343
показать весь комментарий
04.05.2020 18:54 Ответить
СКОРО - "Повесть о том как добывать электроэнергию эбонитовыми палочками"!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:53 Ответить
👿Ах тиж жирне, проросійське лайно."Партія війни"кажеш?.Десь я цю риторику чула . "Сивохо очікує «приємного сюрпризу» від Зеленського". Сивохо цей прогноз аргументував тим, що давно знає президента як «людину з твердою волею». Про це він заявив

про це в інтерв'ю виданню «Гордон».

Це буде приємний сюрприз. Хоча, дивлячись для кого. Якщо він посадить негідників і розкрадачів, для них це буде неприємний сюрприз, а для нас приємний. Якщо він приведе мир

на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для ПАРТІЇ ВІЙНИ - неприємний, - зазначив Сивохо.

На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» - війни та корупції.Ракурс. https://racurs.ua/n137688-sivoho-ojidaet-priyatnogo-surpriza-ot-zelenskogo-video.html
показать весь комментарий
04.05.2020 18:53 Ответить
СКОРО - во всех кинотеатрах, "Как стать президентом страны-проститутки"
показать весь комментарий
04.05.2020 18:54 Ответить
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 1679В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 6678
показать весь комментарий
04.05.2020 18:55 Ответить
Zello XOXMA

@ZelloXoxma

· 17 год

Да, дидок явно не их
Кто то сознательно тролит вату города Усинска в рашке! Ну по другому не бывает
На оригинальном фото финский солдат Jouni Klemet Halonen со своим оленем по кличке Rangifer Tarandus. На счету героя не одна сотня краснопузых. Оленю также респект и уважуха!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:56 Ответить
А я дивлюсь і не можу зрозуміти що в нього за автомат. ))
показать весь комментарий
04.05.2020 19:03 Ответить
В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 1648
показать весь комментарий
04.05.2020 19:12 Ответить
Ja Wohl... Ein Heilige Bruderschaft der Hitlerjugend Kameraden.

В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
04.05.2020 20:21 Ответить
добавьте в тему
показать весь комментарий
04.05.2020 20:39 Ответить
в тему https://censor.net/forum/3062887/pobedobesie
показать весь комментарий
04.05.2020 20:41 Ответить
Суоми только с коробчатым магазином
показать весь комментарий
04.05.2020 19:24 Ответить
как пелось в той пестне - ...Принимай нас Суоми-красавица...
И ведь приняла, тысяч сто.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:04 Ответить
В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 776
показать весь комментарий
04.05.2020 20:18 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 20:21 Ответить
В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой - Цензор.НЕТ 363
показать весь комментарий
04.05.2020 18:56 Ответить
це буде його найзначніший вклад у скарбничку людства
показать весь комментарий
04.05.2020 19:01 Ответить
Падтримліваю! (Чомусь білоруське слово згадав) . )))
показать весь комментарий
05.05.2020 00:30 Ответить
Я так розумію видавництво "Логос Україна" також недто здивувала преамбула "книги".
Може краще - "Логос Новоотбросия"?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:01 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82yakaboo?epa=HASHTAG #бойкотYakaboo
показать весь комментарий
04.05.2020 19:07 Ответить
В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 8565
показать весь комментарий
04.05.2020 19:09 Ответить
Там ошибка здесь ошибка,а тем временем дружбан бубочки Сцивоко в интервью А.Бацман
"Сивохо подчеркнул, что главным достижением нынешнего главы государства считает объединение страны(?) ради смены курса (!?)и дальнейшего направления развития"
показать весь комментарий
04.05.2020 19:12 Ответить
гамарджоба,что у них в головах?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:34 Ответить
Мабуть якийсь грузин його жорстоко образив.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:40 Ответить
Повісити всіх відповідальних, а потім сказати що це теж була помилка
показать весь комментарий
04.05.2020 19:49 Ответить
В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 8296
показать весь комментарий
04.05.2020 19:58 Ответить
Для якабу это зашквар . Лучшей антирекламы не поделаешь . Жалею, что у них книги. Заказывал
показать весь комментарий
04.05.2020 21:13 Ответить
І знову дурниками прикидаются ,закрити те видавництво і порушити кримінальну справу.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:29 Ответить
Ошибкі, гаварітє? В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 3701

В українському інтернет-магазині продавали повість про "громадянську війну" на Донбасі, в компанії назвали це помилкою - Цензор.НЕТ 3891
показать весь комментарий
04.05.2020 21:53 Ответить
Расстрелять, а лучше-ПОВЕСИТЬ!
показать весь комментарий
05.05.2020 07:53 Ответить
 
 