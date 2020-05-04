В украинском интернет-магазине продавали повесть о "гражданской войне" на Донбассе, в компании назвали это ошибкой

Украинский книжный маркетплейс продавал книгу "Гамарджоба, панове!" Александра Архипова, написанную от имени террориста, воевавшего на Донбассе против ВСУ.

В описании книга характеризуется как "повесть о русских патриотах, ставших на защиту своей Веры, Языка, Земли и Семьи", война на Донбассе названа гражданской, а также утверждается, что "воюют шахтеры".

Город терриконов и роз. Таким я запомнил Донецк после первого своего приезда в этот красивый город. А ещё запомнились и сбивали с толку странные мужики с "подведёнными" ресницами и чёрными ногтями. Угольная пыль, как оказалось. Шахтёры. С тех пор ничего в городе не изменилось. Терриконы на месте, город утопает в роскошных розах. Только вот мужиков на улицах меньше. Воюют шахтёры! Повесть о русских патриотах, ставших на защиту своей Веры, Языка, Земли и Семьи. Гражданская война. Жёстко. По-честному.

Скрины: antikor.com.ua

В пресс-службе Yakaboo сообщили, что книга появилась в продаже по ошибке.

"В Yakaboo работают алгоритмы и правила, цель которых - не допускать к продаже литературу, которая носит антиукраинской и/или антисоциальный характер, и которая направлена ​​против украинской культуры и государственности. Мы провели внутреннее расследование. Менеджер, обязанность которого - проверять новый контент на соответствие требованиям, пропустил публикацию книги, которая не должна была опубликована ни при каких обстоятельствах. Возможно, это было связано с большим объемом входящей информации. Так или иначе, произошел сбой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что книга снята с продажи, продавец исключен из перечня партнеров. В Yakaboo утверждают, что ни одного экземпляра не продали.

"Сейчас работа маркетплейса приостановлена ​​до проведения полного аудита всех процессов и контролей. Работа маркетплейса будет восстановлена ​​только после того, как будут внесены необходимые изменения во внутреннюю систему управления контентом на площадке", - сообщает пресс-служба.

