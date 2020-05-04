РУС
Новости
Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-апреле 2020 года сократился 47,1% (на 13,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Оператор ГТС Украины".

В западном направлении транзит составил 14 млрд куб. м, что на 41% меньше, чем за четыре месяца 2019 года, в южном (балканском) – 1,5 млрд куб. м (-71%).

При этом "южный" транзит через ГИС "Орловка" (Румыния) составил всего 0,3 млрд куб. м (-92%), в Молдову – 1,2 млрд куб. м (-4%). Падение транзита трансбалканским коридором связано с запуском с начала текущего года газопровода "Турецкий поток".

Транзит через ГТС Украины в ЕС и Молдову апреле-2020 составил 4,4 млрд куб. м, что на 46% (на 3,8 млрд куб. м) меньше, чем в апреле-2019.

В то же время "Газпром" полностью оплатил забронированные транзитные мощности за четыре месяца (178 млн куб. в сутки).

Украина закончила отопительный сезон с рекордными за последние 30 лет запасами газа, - НАК "Нафтогаз"

Глава ОГТСУ Сергей Макогон констатировал, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию), а после окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки "Турпотока" (конец 2020 – начало 2021) страна потеряет еще часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию (до 15 млрд куб. м).

"Поэтому критически важно не допустить окончания строительства "Северного потока-2", так как это приведет к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это $2,5-3 млрд ежегодного дохода от транзита. Потенциальное решение германского энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на "СП-2" может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как "Газпром" сможет загрузить только 50% его мощности", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине: "Нужно просто подписать стандартный договор"

+4
а транзит чийого газу - невже з РФії ..?
А як же війна ?
04.05.2020 19:02 Ответить
+3
2017 рік - рекордні 23.2 млрд. кубів газу з РФії прокачано ... хто тоді був президентом ?
04.05.2020 19:09 Ответить
+3
Не має значення, контракт по схемі качай або плати, теоретично можуть взагалі не качати, це не вплине на обсяг отриманих грошей.
04.05.2020 19:11 Ответить
Карантин, потепління...
04.05.2020 18:57 Ответить
04.05.2020 19:01 Ответить
Дальше больше .. к концу этого года весьма вероятно достроят СП-2 но пока действует контракт до 2024 года газ будет еще прокачиваться хоть и меньше.
04.05.2020 19:00 Ответить
Не має значення, контракт по схемі качай або плати, теоретично можуть взагалі не качати, це не вплине на обсяг отриманих грошей.
04.05.2020 19:11 Ответить
Германцы долю московитского газа в СП-2 урезали на 50%. Кто освоит остальные мощности этого потока?
04.05.2020 19:18 Ответить
навряд ли. это их хлеб. https://www.unian.net/economics/energetics/germaniya-oficialno-podderzhala-dostroyku-severnogo-potoka-2-novosti-segodnya-10983644.html
04.05.2020 19:23 Ответить
Уже. Вот шо сами дикари об этом пишут:

http://kapital-rus.ru/articles/article/germaniya_otkazalas_ot_severnogo_potoka2_gazoprovod_jdut_ogranicheniya/ Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) не освободит газопровод «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы ЕС, которая, в свою очередь, не позволит заполнить трубу больше, чем наполовину одному поставщику. Поскольку в России установлена монополия на экспорт газа, «Газпром» сможет поставлять лишь 50% от мощности «потока»
04.05.2020 19:29 Ответить
Нужно понимать что чем меньше РФ прокачает газа через Германию тем меньше денег пойдет в немецкий бюджет а немцы себе не враги.. не будет 50 процентов российского газа в их трубе забьет + 50 процента *словацкого* . сами делали в свое время так.
04.05.2020 19:39 Ответить
С территории московии газ может поставлять только москва. Закон такой у дикарей. Дозаполнить 50% мощностей СП-2 из других источников невозможно по техническим причинам.
04.05.2020 19:44 Ответить
))))))) закон у дикарей расмешил
04.05.2020 19:54 Ответить
Дозаполнить может и "финский " газ из "неожиданно" открытых месторождений в Финляндии.
04.05.2020 20:58 Ответить
немцы, австрийцы "купят" газ в питере. и понеслась....
04.05.2020 22:49 Ответить
а транзит чийого газу - невже з РФії ..?
А як же війна ?
04.05.2020 19:02 Ответить
Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8178
04.05.2020 19:06 Ответить
2017 рік - рекордні 23.2 млрд. кубів газу з РФії прокачано ... хто тоді був президентом ?
04.05.2020 19:09 Ответить
Якийсь дивний у вас рекорд, В 2019 году Украина увеличила https://lb.ua/tag/5800_tranzit_gaza.html транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" на 3,24% (на 2,813 млрд куб. м) до 89,583 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.
04.05.2020 19:14 Ответить
Найшов, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
04.05.2020 19:16 Ответить
спираючись на малюнок до теми ...
там , чомусь , дані за січень-березень кожного року ...
Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 5434
04.05.2020 19:16 Ответить
Так це за квартал.
04.05.2020 19:20 Ответить
Юридически ее нет. официально у нас АТО-ООС.
04.05.2020 19:14 Ответить
так от ж - юридично війни нема , а отже - мир-дружба і торгівля ... тільки люди , на фронті , весь час гинуть ...
04.05.2020 19:23 Ответить
Кобельов себе премию выпишит?
04.05.2020 19:30 Ответить
Про надходження коштів до бюджету від газотранспортної системи потрібно взагалі забути. Ми маємо створювати умови для енергонезалежності та компенсації втрат через розвиток інших перспективних напрямків. ********* має бути взагалі ізолювано за поребриком і будь які контакти крім вогневих з окупантами варто припинити до звільнення захоплених ворогом територій.
04.05.2020 19:46 Ответить
Чтобы насрать Украине - Расия денег не пожалеет!
04.05.2020 20:12 Ответить
хахаха. если у мужика изнасиловали жену, а он вместо ответки (войны), бегает и кричит: плати за транзит, плати за транзит... и она еще 10 лет будет огого... давай почаще... то как минимум это странно для всего мира.
04.05.2020 22:56 Ответить
гибридная война вообще странное дело....
05.05.2020 10:42 Ответить
треба своєю економікою займатись,а не розраховувати на гроші від окупанта.вони сидять на нафтовій голці і ми туди ж.
04.05.2020 23:19 Ответить
хорошо, уменьшают "торговлю на крови".
04.05.2020 23:51 Ответить
Побыстрее нужно рвать все экономические связи с оккупантом,чтоб потом не было ни малейшего намека на какие-то ЕЭП итд
05.05.2020 01:45 Ответить
 
 