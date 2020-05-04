Транзит газа через Украину за 4 месяца снизился на 47%, - Оператор ГТС

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-апреле 2020 года сократился 47,1% (на 13,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В западном направлении транзит составил 14 млрд куб. м, что на 41% меньше, чем за четыре месяца 2019 года, в южном (балканском) – 1,5 млрд куб. м (-71%).

При этом "южный" транзит через ГИС "Орловка" (Румыния) составил всего 0,3 млрд куб. м (-92%), в Молдову – 1,2 млрд куб. м (-4%). Падение транзита трансбалканским коридором связано с запуском с начала текущего года газопровода "Турецкий поток".

Транзит через ГТС Украины в ЕС и Молдову апреле-2020 составил 4,4 млрд куб. м, что на 46% (на 3,8 млрд куб. м) меньше, чем в апреле-2019.

В то же время "Газпром" полностью оплатил забронированные транзитные мощности за четыре месяца (178 млн куб. в сутки).

Глава ОГТСУ Сергей Макогон констатировал, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию), а после окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки "Турпотока" (конец 2020 – начало 2021) страна потеряет еще часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию (до 15 млрд куб. м).

"Поэтому критически важно не допустить окончания строительства "Северного потока-2", так как это приведет к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это $2,5-3 млрд ежегодного дохода от транзита. Потенциальное решение германского энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на "СП-2" может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как "Газпром" сможет загрузить только 50% его мощности", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

