С начала суток 4 мая враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения враждебной активности результативно применяли дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий наших воинов, отказались от дальнейшей активности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого.
По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
На все наглые действия российских оккупантов наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются".
Разве это государственный подход?.. Разве это профессионально со стороны военных руководителей?..
Разговор со спецназовцем ВСУ:
«В мою підготовку та підготовку нашого підрозділу держава вклала дуже великі кошти. Різноманітні курси, багаторічні навчання, обмін досвідом, іноземні інструктори - все це я і мої товариші проходили, щоб бути кращими, щоб стати професіоналами, щоб держава могла спиратися на нас під час буд-яких завдань, щоб ми могли надавати підтримку іншим, менш тренованим підрозділам. І головне - щоб ми професійно захищали нашу країну, знищували ворога максимально ефективно та з мінімальними втратами.
І ось нарешті нашу снайперську групу відправили в зону ООС. Ми читаємо, як снайпери противника діють на різних ділянках фронту, як гинуть наші бійці, отримують поранення. Але вже тривалий час нам не дають жодного бойового завдання.
Нас змушують сидіти на базі бо нема на нас бойового розпорядження. Хоча в бригадах на передовій снайперів нашого рівня - одиниці, в найкращому випадку. Ми потрібні на фронті, і для нашого застосування народ України витратив великі кошти, відірвав від себе, від пенсіонерів, від нагальних потреб.
Кожного дня на передовій несуть службу в великій кількості майже не підготовлені заробітчани, які не мотивовані, не навчені, погано озброєні. Вони несуть втрати та ризикують собою. В той час як в тилу тримають велику кількість гарно підготовлених спецпризначенців, яким треба молитися, щоб нарешті про них згадали та дали робити те, заради чого держава витрачала великі кошти.
Хіба це державницький підхід? Хіба це повага до платників податків? Хіба це професійно з боку військових керівників?
Бачу, що війна за незалежність України залишається окремою справою патріотів, та мало цікавить державну бюрократію, яка живе своїим життям».
