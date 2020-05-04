С начала суток 4 мая враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения враждебной активности результативно применяли дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий наших воинов, отказались от дальнейшей активности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Верхнеторецкого.

По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

На все наглые действия российских оккупантов наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС