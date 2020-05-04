Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев

Если Верховная Рада не примет "антиколомойский" закон, Украина не перестанет быть платежеспособной, но это будет негативный сигнал международным инвесторам.

Об этом в интервью Бизнес Цензор заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам однозначно будет трудно, потому что кредиты от МВФ - это, кроме дешевых денег, еще и сигнал для международных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в государственные ценные бумаги. Но, с другой стороны, у нас есть сравнительно большой объем золотовалютного резерва, банковская система накопила ликвидность. Все это не позволяет поставить знак равенства между отсутствием программы МВФ и дефолтом", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Документ, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

21 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.