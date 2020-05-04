РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10298 посетителей онлайн
Новости
1 543 47

Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев

Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев

Если Верховная Рада не примет "антиколомойский" закон, Украина не перестанет быть платежеспособной, но это будет негативный сигнал международным инвесторам.

Об этом в интервью Бизнес Цензор заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам однозначно будет трудно, потому что кредиты от МВФ - это, кроме дешевых денег, еще и сигнал для международных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в государственные ценные бумаги. Но, с другой стороны, у нас есть сравнительно большой объем золотовалютного резерва, банковская система накопила ликвидность. Все это не позволяет поставить знак равенства между отсутствием программы МВФ и дефолтом", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Документ, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковский закон будет принят, и сотрудничество с МВФ не будет сорвано, - Зеленский

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

21 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кредит МВФ - это возможность заменить дорогой долг на дешевый, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

Автор: 

кредит (2380) МВФ (3341) Гетманцев Даниил (416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Сигнал для інвесторів це прозорі закони бізнесу і їх дотримання, а не черговий борг.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:09 Ответить
+13
они уже спят и видят как разворуют етот кредит
показать весь комментарий
04.05.2020 19:08 Ответить
+9
В цінні папери гроші вкладають не інвестори а спекулянти, інвестори вкладають в розвиток виробництва в Україні і це інвестиції які неможливо взяти і вивести за день-два.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
они уже спят и видят как разворуют етот кредит
показать весь комментарий
04.05.2020 19:08 Ответить
В цінні папери гроші вкладають не інвестори а спекулянти, інвестори вкладають в розвиток виробництва в Україні і це інвестиції які неможливо взяти і вивести за день-два.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:14 Ответить
Сигнал для інвесторів це прозорі закони бізнесу і їх дотримання, а не черговий борг.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:09 Ответить
Вот это основной сигнал для инвесторов.

Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8365
показать весь комментарий
04.05.2020 19:21 Ответить
...У моїй молодості початку 1990-х я добре засвоїв: за жодних обставин не позичати у "братків". Бо звичайний позикодавець, як МВФ або приватні фонди, зацікавлений, щоб боржник був живий-здоровий і повернув позику з відсотками. А "браток" хоче, щоб ви не змогли розрахуватися і стали його рабом.
Колишній "старший браток" не пошкодує грошей, аби України не стало. - https://gazeta.ua/articles/life/_bez-mvf-dovedetsya-pozichati-groshi-u-rosiyi-ce-shlyah-do-gromadyanskoyi-vijni/962644
показать весь комментарий
04.05.2020 21:03 Ответить
А як там гнида-йермак?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:11 Ответить
живуче падло.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:23 Ответить
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев
Це все трапиться після того, як рак на горі свистітиме!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:11 Ответить
Судя по ситуации, предыдущие кредиты никаких вложений инвесторов не были! Брешете? Ну в прочем чего я спрашиваю)))) Он или идиот или придуривается! Народ, кто нибудь из вас будет вкладывать в вечного должника? Ответ думаю будет отрицательный!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:11 Ответить
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5856
показать весь комментарий
04.05.2020 19:11 Ответить
Су..а, они реально дауны... Кто будет вкладывать в ценные бумаги государства, которое живет от долга к долгу ?!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:14 Ответить
У Вас були сумніви щодо СН?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:15 Ответить
Я так понимаю, что с 2014-го, когда Украина подсела на иглу МВф, инвесторы в Украину перли со всех усюд?
Вы налоговое законодательство до ума доведите, чтобы те самые инвесторы не шарахались от Украины, как чорт от ладана.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:15 Ответить
Отак прямо з 2014-го Україна підсіла на голку МВФ? Ви впевнені? А до цього?
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 249
показать весь комментарий
04.05.2020 19:24 Ответить
Шановна, якщо ви не зрозуміли про що я написав, то це особисто ваші проблеми. І ці хвайні картинки залиште собі - нехай вони вам душу гріють.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:31 Ответить
Это брехня для приезжих, не указывающая всей картины долгов, а только сторону для отбеливания Порошенка.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:27 Ответить
Досить постити брехню. Кредити Юлі та Азарова давно вже погашені. На дфаграмі показаний приріст. Тобто, при Яценюку та Гройсмані набрали на 5,2 млрд доларів більше ніж при Юлі та Азарові.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:31 Ответить
Знову облігації ОВДЗ?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:16 Ответить
Ага, инвесторы будут вкладывать, в ценные бумаги. Они там реально все кретины...
показать весь комментарий
04.05.2020 19:18 Ответить
Взагалі то, так і є. Та з такою "бригадою", як ваша, гарантій МВФ, інвесторам, буде малувато
показать весь комментарий
04.05.2020 19:19 Ответить
Я так понимаю опять пирамида овгз, ну ну.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:19 Ответить
Почему опять? Она и не прекращалась. Чуть снизили темп и все.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:44 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты.

😁
показать весь комментарий
04.05.2020 19:19 Ответить
Афера с ОВГЗ организованная Порошенко и Гонтаревой очень пришлась по душе и карману "новых лиц " из ЗЕвласти ?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:20 Ответить
Погана спроба відмазати зелень, у 2016-2018 роках купівля банками ДС мала сезонний характер:
- протягом січня-липня вони тримали ДС на суму 50-60 млрд грн;
- із серпня кількість ДС знижувалася до 20-40 млрд грн, а потім зростала до 60 млрд грн у кінці грудня.
У 2019 році сезонність ДС була іншою.
Після деякого зменшення у середині року кількість придбаних ДС почала зростати із вересня, а у грудні досягла рекордних значень - понад 150 млрд грн.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:39 Ответить
Буков.Якщо ви не в курсі , то у Зеленського також був великий пакет ОВГЗ , і він не звільняв Маркарову поки вони не були погашені.Так що це спільна оборудка Порошенко і Зеленського.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:35 Ответить
А шотама с нянькаии-смотрящиии??
показать весь комментарий
04.05.2020 19:22 Ответить
Спят!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:24 Ответить
Не важко таке вам запитувати після того, як ви за них проголосували?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:27 Ответить
Ви чиїх будете: ЛОХІВ чи неЛОХІВ??
показать весь комментарий
04.05.2020 20:12 Ответить
Взять кредит МВФ чтобы еще больше набрать кредитов! оригинальный подход! а отдавать чем будите?!!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:24 Ответить
Віддадуть свіжими зебілами!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:25 Ответить
А шо в них написано,расписка за дозу? Или схемки распила. Кроме бумаг больше ни на что не способна зелень плеснявая.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:26 Ответить
инвестори на марше
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8269
показать весь комментарий
04.05.2020 19:27 Ответить
Зєлєбобіки, а як вас називати вже, бо 73% того-тю тю! падає рейтинг в гіпер-режимі......
показать весь комментарий
04.05.2020 19:29 Ответить
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7744
показать весь комментарий
04.05.2020 19:29 Ответить
Получение кредита от МВФ даст сигнал международным инвесторам вкладывать деньги в государственные ценные бумаги, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8206
показать весь комментарий
04.05.2020 19:31 Ответить
Жылезная логика!
Займём у МВФ под 3% для того, чтобы ещё наодалживать ОВГЗ под 12%!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:47 Ответить
О!!! Опять волна инвестиций пошла буйно накрывать.

А ведь мы еще от прошлого изобилия оклиматься не успели.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:37 Ответить
Да вы уже столько «сигнального бабла» у МВФ набрали , что инвесторы должны были просто завалить страну манной инвестиционной . Ворье было старое, теперь ворье тоже старое только мордочки новые .
показать весь комментарий
04.05.2020 20:39 Ответить
Дурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:45 Ответить
транш для погашения процентов долгов.которые разворовали
показать весь комментарий
04.05.2020 21:38 Ответить
Ох и дурак Гетманцев ! Кредит разворуют и проедим , потом будем опять просить , наши бумажки никому не нужны . никто капитал сюда вкладывать не будет .даже из Параши на испуге вывели 6 млрд из 76 .Так это только начало . Сдайте США бабу КАЛа . тогда может подкинут деньжат .
показать весь комментарий
04.05.2020 21:45 Ответить
А чего все возмущаются? Им же надо что то лохам-хохлам рассказывать. Вы главное уши только пошире развесте. Что выбрали, теперь и кушайте.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:19 Ответить
Відверта брехня. Країна, яка бере кредити МВФ є проблемною і стоїть перед загрозою дефолту. Таку країну інвестори обходять десятою дорогою.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:32 Ответить
Хорошо, верно.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:47 Ответить
 
 