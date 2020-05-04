Кабмин назначил Васильченко и.о. главы Госархстройинспекции, предварительно уволив его с должности главы этой организации

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующее распоряжение №482-р было подписано 29 апреля 2020 года.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Напомним, 11 марта текущего года Кабинет министров назначил Юрия Васильченко главой ГАСИ. До этого Васильченко занимал должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

