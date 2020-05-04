Кабмин назначил Васильченко и.о. главы Госархстройинспекции, предварительно уволив его с должности главы этой организации
Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Соответствующее распоряжение №482-р было подписано 29 апреля 2020 года.
"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Напомним, 11 марта текущего года Кабинет министров назначил Юрия Васильченко главой ГАСИ. До этого Васильченко занимал должность начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оставте его только для строительства квартир на продажу (и то не факт). в остальных случаях он и нах не нужен.