Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке руководителя закарпатского подразделения Антимонопольного комитета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция 01

Чиновник требовал 3 тысячи долларов за уменьшение штрафных санкций за нарушение требований законодательства во время проведения тендера.  Однако, в дальнейшем сделал "скидку" до 1 100 долларов.

Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция 02

В понедельник, 4 мая, во время обыска в служебном кабинете чиновника правоохратнители изъяли более тысячи долларов взятки.

Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция 03

Читайте: Майор ВСУ задержан на Житомирщине при получении взятки $600, - Нацполиция. ФОТО

Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция 04

Взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Чиновники Госгеокадастра на Луганщине попались на взятка на 100 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

взятка (6232) Нацполиция (16779) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Антимонопольный комитет (488) Закарпатская область (2684)
Ну ми вже рік живемо за нової влади, а корупція не зменшується! Може потрібно вішати попередню владу, а не просто знімати? Ну щоб корупціонери фізично закінчувались?
04.05.2020 19:30 Ответить
мельчает народишко
04.05.2020 19:42 Ответить
Для руководства полиции, которое "разоблачило" коррупционера в 1 тыс. баксов, эта сумма - раз в ресторане покушать... При этом - не заплатить. Офигеваю от таких "борцов с коррупцией". Это как волк наказал за разбой блоху, так как она овцу укусила и капельку ее крови выпила!
05.05.2020 13:39 Ответить
Руководителя закарпатского подразделения Антимонопольного комитета...вышел сам на себя)
04.05.2020 19:49 Ответить
Антимонопольный комитет - серьёзное место!
04.05.2020 20:01 Ответить
1,1 тыс. баксов....он просто попросил на сигареты
04.05.2020 20:50 Ответить
Нищеброд какой то, повелся на копейки,мало того что себя подставил, так и ЗЕ!леное движение дескредитировал!
04.05.2020 21:48 Ответить
Малек. Настоящие рыбаки таких отпускают.
Но вы не рыбаки, а служащие Системы, имитирующие работу. Государство тратит на ваши зарплаты в сотни раз больше, чем вы отрабатываете, дармоеды.
04.05.2020 22:33 Ответить
Чи гроши були несправжні, то не відкупився від ментів? Спланована мабуть операція "Відстріл мишенят"
05.05.2020 09:59 Ответить
 
 