Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке руководителя закарпатского подразделения Антимонопольного комитета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал 3 тысячи долларов за уменьшение штрафных санкций за нарушение требований законодательства во время проведения тендера. Однако, в дальнейшем сделал "скидку" до 1 100 долларов.
В понедельник, 4 мая, во время обыска в служебном кабинете чиновника правоохратнители изъяли более тысячи долларов взятки.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
