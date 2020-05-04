Зеленский объявит о моем назначении на новую должность в ближайшие дни, - Саакашвили

Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

При этом он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

"Об этом (назначение Саакашвили) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Также читайте: Замглавы ОП Тимошенко о назначении Саакашвили: История не закончилась. Через несколько дней мы узнаем информацию