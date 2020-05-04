Зеленский объявит о моем назначении на новую должность в ближайшие дни, - Саакашвили
Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.
При этом он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.
"Об этом (назначение Саакашвили) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.
Чим більш важлива посада буде в руках Міхєіла Ніколозовича, тим швидше він розмаже цю зелену срань буквально зсередини по тумблєру відчайдушних сподівань наївного зє-клоуна.
Давай-давай, одне з другим (нарик до нарика, псих до психа, =пустишка= до =пустишки=): швидше почнете - швидше скінчите.
Відлік пішов. До вашого кінця.
І слава Богу.
Така наволоч не має права більше знущатися з України.
Хватит шашлык жрать.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=BUzLser9i1Y&feature=emb_logo
оченятка на лоба полізуть!
Хвост начал вилять собакой.