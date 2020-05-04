РУС
Зеленский объявит о моем назначении на новую должность в ближайшие дни, - Саакашвили

Зеленский объявит о моем назначении на новую должность в ближайшие дни, - Саакашвили

Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский объявит о его назначении в ближайшие дни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Саакашвили не стал называть должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

При этом он отметил, что сегодня встречался с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

"Об этом (назначение Саакашвили) сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

+45
Счетоводом в єпицентр.
04.05.2020 19:32 Ответить
+44
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9001
04.05.2020 20:09 Ответить
+40
опа вылез батоно сулгуни больше известный у нас как кралсон балаболь
04.05.2020 19:32 Ответить
Підтримую призначення Саакашвілі на якомога дієвішу посаду в системі влади Зєлєнскаво.
Чим більш важлива посада буде в руках Міхєіла Ніколозовича, тим швидше він розмаже цю зелену срань буквально зсередини по тумблєру відчайдушних сподівань наївного зє-клоуна.
04.05.2020 23:08 Ответить
Це просто смішно. Ота нікчемна істеричка Саакашвілі на щось спроможна? Комусь мало досвіду його «діяльності» як очільника ОДА? Ви не бачите його непорядності та браку позитивних ідей? Я порівняв його виступ у Шустера з виступом там же Гройсмана. Гройсман: чітки, цілком конкретні плани, реальні, необхідні для країни кроки. Саакашвілі: балабольство, піар, самолюбовання, нічого конкретного. Переконайтеся, подивіться самі!
05.05.2020 13:14 Ответить
Всё верно.
04.05.2020 23:46 Ответить
Миша не обольщайся....Должность которую тебе предложат конечно же не будет вице - премьерской. Это будет что то вроде старшего куда пошлют....Чтобы особенно под ногами не путался и не влиял на ВР и Оффис президента....Зе ведь это нужно не для реформ а для галочки, чтобы показать людям что вот, видите мы движемся в русле реформ! И Саакашвили с нами! Где то сбоку....позади...
05.05.2020 00:32 Ответить
С боку или позади-это для Михо неважно!!!Главное для него "засунуть ногу в дверной проём власти"!!! А там уже будет видно...кого купит...кого запугает...ведь у него грузинских кунаков с оружием,не меньше сотни!!!
05.05.2020 14:26 Ответить
Які показові лайки двох записних форумних сектантів (щоб не сказати більше, а то зітруть) ...

Давай-давай, одне з другим (нарик до нарика, псих до психа, =пустишка= до =пустишки=): швидше почнете - швидше скінчите.
Відлік пішов. До вашого кінця.
І слава Богу.
Така наволоч не має права більше знущатися з України.
05.05.2020 02:03 Ответить
Зеленский передаст булаву Сааке
05.05.2020 02:59 Ответить
Может главой НАБУ?
05.05.2020 03:01 Ответить
щеленский и саахов, в своих потугах помочь Украине, напоминают двух геев пытающихся завести ребёнка - чем больше пытаются, тем сильнее болит жопа.
05.05.2020 09:34 Ответить
Так может они гомосеки?
05.05.2020 12:58 Ответить
Михо повязку не нуно , гермак автогонщика и вперёд работать работать!
Хватит шашлык жрать.
05.05.2020 09:43 Ответить
Кажуть що, ЕС агресивно налаштована стосовно звільнення Ситника. То ж, призначити Міхо на місце Ситника могло би стать непоганою альтернативою.
05.05.2020 09:47 Ответить
пЭдроБоты брызжут желчью.
05.05.2020 09:59 Ответить
Тепер заживемо! ...
05.05.2020 09:59 Ответить
Страна замерла в ожидании!
05.05.2020 10:58 Ответить
Как же они его боятся...пецыки всей шоблой вывалили на Цензор, сайт в доску свой, можно президента оскорблять и обзывать во всё горло....
05.05.2020 11:13 Ответить
СидорЕнко , чи СидОренко ??? ось в чому питання .
05.05.2020 11:46 Ответить
Зв'язки з олігархами, будівельні справи на Одещині, елітне житло, "загублений" лист з Кабміну Це все - про ймовірного кандидата в мери Одеси Міхеїла Саакашвілі.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=BUzLser9i1Y&feature=emb_logo
05.05.2020 11:40 Ответить
На Одещині Сракашвілі накрадеться так, що в кавеєнщика ЗЕ
оченятка на лоба полізуть!
05.05.2020 13:10 Ответить
головним по БЕ БЕ БЕ
05.05.2020 11:45 Ответить
А когда он объявит об увольнении? Дай угадаю, и полгода не пройдет...
05.05.2020 12:39 Ответить
Це просто смішно. Ота нікчемна істеричка Саакашвілі на щось спроможна? Комусь мало досвіду його «діяльності» як очільника ОДА? Ви не бачите його непорядності та браку позитивних ідей? Я порівняв його виступ у Шустера з виступом там же Гройсмана. Гройсман: чітки, цілком конкретні плани, реальні, необхідні для країни кроки. Саакашвілі: балабольство, піар, самолюбовання, нічого конкретного. Переконайтеся, подивіться самі!
05.05.2020 12:53 Ответить
Да вали уже в Грузию. Там тебя любят. А нам здесь такого "мессии" не нужно, своих дебилов хватает.
05.05.2020 12:55 Ответить
Простите, а должность карлсона уже убрана из классификатора профессий?
05.05.2020 13:02 Ответить
той, хто погоджуєся працювати під проводом нікчеми - сам перетворюється на нікчему. Власне, ти нею вже й став, Міхо...
05.05.2020 13:23 Ответить
Шашлык из барана будет хороший - бебебе
05.05.2020 13:42 Ответить
Проститутка политическая,,,, зачем оно сстране, своих дебилов хватает
05.05.2020 13:55 Ответить
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2578
05.05.2020 14:07 Ответить
міхо саакашвіллі
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6048
05.05.2020 14:14 Ответить
нє, от-така
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7652
05.05.2020 14:19 Ответить
У поросеботов хорошо горит.
05.05.2020 14:35 Ответить
Вспомнилось как Саакашвили по крыше бегал. Кого-то надо будет назвать стрелочником и наказать, потом...
05.05.2020 14:36 Ответить
цирк еще не уехал а Михо уже хочет остаться
05.05.2020 14:37 Ответить
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6813
05.05.2020 15:26 Ответить
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3510
05.05.2020 15:26 Ответить
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8106
05.05.2020 15:28 Ответить
Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9721
05.05.2020 15:32 Ответить
Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил экс-президент Грузии.

Хвост начал вилять собакой.
05.05.2020 18:44 Ответить
Новая власть это - клоуны, тупаки, хитрожопые и олигархи.
05.05.2020 19:23 Ответить
Да накой нам надо этот предур.
05.05.2020 19:23 Ответить
