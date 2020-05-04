РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8808 посетителей онлайн
Новости
13 513 28

Резников вместо Кучмы станет заместителем главы делегации на переговорах по Донбассу в Минске, - Ермак

Резников вместо Кучмы станет заместителем главы делегации на переговорах по Донбассу в Минске, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы, а в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

"Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер – министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе"", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами "ЛДНР", - Кулеба

Автор: 

переговоры (5157) Донбасс (26966) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Всё, вышли на финишную прямую по сдаче Украины Путину?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:54 Ответить
+14
а ти кто такой что распоряжаешся.. ты ермак завхоз у еврея..твое дело стулья и чемоданчик носить а не указывать кто и кем будет.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:56 Ответить
+9
Резников вместо Кучмы станет заместителем главы делегации
Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы
показать весь комментарий
04.05.2020 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё, вышли на финишную прямую по сдаче Украины Путину?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:54 Ответить
Схоже на те.Недарма жирне лайно випустили ."Партія війни"???
"Сивохо очікує «приємного сюрпризу» від Зеленського""Якщо він приведе мир

на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для ПАРТІЇ ВІЙНИ - неприємний, - зазначив Сивохо.

На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» - війни та корупції.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:21 Ответить
Блін. А чому вже відразу не Кòзака?
показать весь комментарий
04.05.2020 19:55 Ответить
а ти кто такой что распоряжаешся.. ты ермак завхоз у еврея..твое дело стулья и чемоданчик носить а не указывать кто и кем будет.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:56 Ответить
На останніх фотографіях нашого найвеличнішого можна побачити його "усталость от жизни своей", а папірці читати, що зЕбень і єже з ним написав, комусь потрібно. Ну і ввх теж не буде читати від імені Укрїни.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:28 Ответить
Резников вместо Кучмы станет заместителем главы делегации
Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы
показать весь комментарий
04.05.2020 19:56 Ответить
будут дух мотороллы вызывать
показать весь комментарий
04.05.2020 19:59 Ответить
Теперь каждая бумажка будет подписываться представителями власти ..(((
показать весь комментарий
04.05.2020 20:03 Ответить
З заголовка виходить, що Кучма сам у себе заступник?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:09 Ответить
Если с Консультативным Советом не сложилось (европейцы решили не мараться в этом гавне) то ермак решил протолкнуть другим путем даже более изуитским: "мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента." Источник: https://censor.net/n3193309 и если это не легитимация дырляндии с орляндией, то что ? Ждем очередной лапши-разъяснений от ермака и подпевал
показать весь комментарий
04.05.2020 20:12 Ответить
Очі як у Сірка! Йому інкримінують торгівлю посадами, а він керує замість ЗЕ!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:12 Ответить
ТОБТО ЦЯ ГНИДА ХОЧА ПЕРЕВЕСТИ ЩЕ НА ВИЩИЙ РІВЕНЬ МІНСЬКІ НЕ УГОДИ А ДОМОВЛЕНОСТІ. ЩОБ З ТЕРОРИСТАМИ І МАРІОНЕТКАМИ РАСЕЇ СІЛИ ЗА СТІЛ ПЕРЕМОВИН ОФІЦІЙНІ ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:17 Ответить
Саме так, а вас це дивує?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:17 Ответить
А демократы отвечали, только пан Кравчук!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:18 Ответить
А демократы отвечали, только пан Кравчук! С тележкою.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:19 Ответить
придурки обрали собі придурків то й живуть тепер як придурки..
кожен хахєл має ту владу на яку заслуговує..
жаль тільки тих 1,62% українських націоналістів, що голосували за ВО Свободу..
показать весь комментарий
04.05.2020 20:20 Ответить
Ччому так запутано?!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:23 Ответить
Так ***** нивинний???Війна в головах українців???👿с..."У мене немає бажання закінчувати війну в голові Володимира Путіна. Я хочу закінчити війну в головах жителів України"сивохо
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
Молодше пердло замінить зовсім старе пердло.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:44 Ответить
Народився у Львові. Може з навезених? Якщо так, то кацап - це клініка.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:52 Ответить
Резніков замість Кучми стане заступником глави делегації на переговорах стосовно Донбасу в Мінську, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6055
показать весь комментарий
04.05.2020 21:07 Ответить
А шо,у Кучми пісок закінчився?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:15 Ответить
Что ждать от Зеленского в переговорах с Россией? Полной жопы для Украины.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:37 Ответить
интересно, когда дерьмака вздернут за яйца прогрессивные малята?)))) эта мразь синежопая, уже реально задрала своей тупой рожей))))
показать весь комментарий
04.05.2020 22:26 Ответить
Странно и дико видеть как евреи зеленский, ермак, резников решают судьбу Украины и украинцев. После большевистского переворота именно евреи-комиссары устроили здесь коллективизацию и голодомор. Сейчас история повторяется на новом витке. Хуже кацапов для украинцев бывают только кацапы с евреями в одной упряжке.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:13 Ответить
Кучму надо посадить за приватизацию.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:18 Ответить
опять ермак вещает - какого черта?
показать весь комментарий
05.05.2020 00:11 Ответить
 
 