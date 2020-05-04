Резников вместо Кучмы станет заместителем главы делегации на переговорах по Донбассу в Минске, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы, а в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.
"Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер – министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе"", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сивохо очікує «приємного сюрпризу» від Зеленського""Якщо він приведе мир
на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для ПАРТІЇ ВІЙНИ - неприємний, - зазначив Сивохо.
На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» - війни та корупції.
кожен хахєл має ту владу на яку заслуговує..
жаль тільки тих 1,62% українських націоналістів, що голосували за ВО Свободу..