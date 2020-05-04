РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8808 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 278 66

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Террористы "ДНР" использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Террористы ДНР использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура 01

В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 г. представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население.

Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении армии РФ.

Террористы ДНР использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура. ФОТО

Боеприпас в качестве вещественного доказательства приобщен к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем собранные доказательства через Офис Генпрокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

армия РФ (20641) боеприпасы (2418) прокуратура (5075) Донецкая область (10836) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Какая неожиданность! Вот ни разу не было и опять случилось!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:57 Ответить
+17
Разведуну об этом доложат? Чтобы глаза приоткрыл. Может увидит

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1385
показать весь комментарий
04.05.2020 20:00 Ответить
+11
Так вроде же ***** вам прямо сказал что поставляет оружие на даунбас. Про то что росийские военные на дамбасе тоже несколько лет назад признал. А вы как дети продолжаете искать доказательства, вместо того чтобы у*бать в ответ из тяжелого чтобы с землей перемешались
показать весь комментарий
04.05.2020 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая неожиданность! Вот ни разу не было и опять случилось!
показать весь комментарий
04.05.2020 19:57 Ответить
не град п был а вот чтобы нарами 80мм не помню чтобы орки били
показать весь комментарий
04.05.2020 19:59 Ответить
Там 100 ракет Вільха передали в ЗСУ, потрібно їх надіслати у відповідь терористам!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:01 Ответить
Я имею ввиду использование террористами оружия, которое есть только у РФ.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:02 Ответить
Это советская неуправляемая авиационная ракета выпускающаяся с 1964-го года. Вы уверены что в Украине такого нет?

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4847
показать весь комментарий
04.05.2020 20:20 Ответить
Серийный выпуск с 1971-го года.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:23 Ответить
есть и много, а вот в ОРДЛО не было до 3 мая 2020
показать весь комментарий
04.05.2020 20:39 Ответить
На фото С-8, у неё нет модификации с индексом НУР-80.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:47 Ответить
Это одна и та же ракета.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:50 Ответить
Неуправляемая авиационная ракета (НУР) С-80ФП, созданная тульским НПО «Сплав», начала поставляться в Вооруженные силы России, за рубежом к ней также проявляют интерес, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор «Сплава» Герой России Николай Макаровец.
При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «Сплав» использовали передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие (поражение целей, находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).
показать весь комментарий
04.05.2020 20:54 Ответить
Новые С-80ФП выглядят по-другому. На фото старая советская ракета. Хоть бы маркировку показали что-ли.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:02 Ответить
И как же они выглядят, эти ваши новые С-80ФП? Обоснуй свои слова.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:19 Ответить
Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 909
показать весь комментарий
04.05.2020 21:21 Ответить
Так ведь нет отличий. 1 в 1.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:22 Ответить
Терористи "ДНР" використовували під час обстрілу Павлополя ракету НУР-80, що перебуває на озброєнні армії РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7048
показать весь комментарий
04.05.2020 21:24 Ответить
Да, на фото не НУР С-80ФП
показать весь комментарий
04.05.2020 21:34 Ответить
Зачем прятать маркировку? Это же главная улика.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:03 Ответить
Тобі то для чого маркування? Покажуть там де треба.
Маю 2 запитання : 1) Чий Крим. 2) Згідний що путін *****?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:14 Ответить
В Украине они есть, только вот на территории Лугандона не было ни одной авиационной базы, а стало быть официально у орков их быть не могло. Тезис о том, что это шахтеры в шахтах откопали, который транслирует *****, конечно же объясняет и этот факт, но вот удовлетворит ли этот тезис следователей международного суда, это большой вопрос.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:50 Ответить
Может ты ватник?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:54 Ответить
ватная мразь расскажи нам про распятых а то уже шото скучно
показать весь комментарий
04.05.2020 22:10 Ответить
Через линию фронта? Ну ты фантазёр. Пишешь фантастические книги про русских патриотов-попаданцев, меняющих линию времени? Как продажи?
показать весь комментарий
05.05.2020 00:25 Ответить
Та в принципе єто то же самое что "Град П". Взяли трубень от УБшки (либо сам Б-8) ,НАР С-8, аккумулятор и вперЭд. Точность не ахти.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:13 Ответить
та понятно но пусковые с с8 пару раз я видал на базе маталыг в ВСУ и как раз они не плохо работали пакетами но то скорей всего иженигеры из ВСУ чёто испытывали на орках
показать весь комментарий
04.05.2020 20:16 Ответить
Зеленский барыга ,наживается на войне !
показать весь комментарий
04.05.2020 21:28 Ответить
Неуправляемая авиационная ракета (НУР) С-80ФП, созданная тульским НПО «Сплав», начала поставляться в Вооруженные силы России, за рубежом к ней также проявляют интерес, заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор «Сплава» Герой России Николай Макаровец.
При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «Сплав» использовали передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие (поражение целей, находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).
показать весь комментарий
04.05.2020 20:00 Ответить
чего чего не имеющие мировых аналогов. это С 8 только переименованный мля
показать весь комментарий
04.05.2020 20:07 Ответить
Разведуну об этом доложат? Чтобы глаза приоткрыл. Может увидит

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1385
показать весь комментарий
04.05.2020 20:00 Ответить
очі наріка.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:02 Ответить
кацап сядь знову на бутилку.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:06 Ответить
Пацак здесь не наливают .....
показать весь комментарий
04.05.2020 20:07 Ответить
«Спасибо « жителям кривбаса и и кало💩мою-*****… за нарика и …
показать весь комментарий
04.05.2020 21:33 Ответить
Це гноми - шахтарі повідкопували у шахті

Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7852
показать весь комментарий
04.05.2020 20:03 Ответить
Так вроде же ***** вам прямо сказал что поставляет оружие на даунбас. Про то что росийские военные на дамбасе тоже несколько лет назад признал. А вы как дети продолжаете искать доказательства, вместо того чтобы у*бать в ответ из тяжелого чтобы с землей перемешались
показать весь комментарий
04.05.2020 20:10 Ответить
Ага, а потом бегай от озабоченных микронов-меркелей-конте и огрызайся что не ты напал на Белгород и ростов, а они сюда приперлись. Они даже за Сирию на Путина побухтели и заткнулись, а тут - сожрут того кто "*****"
показать весь комментарий
04.05.2020 20:15 Ответить
Сколько можно уже ето терпеть? Почему украинская армия 6-й год ведет себя как будто ето мы напали а не на нас? Вместо уничтожать врага и освобождать нашу землю, как написано в Конституции Украины, мы постоянно только оправдываемся, даже на то чего не делали.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:13 Ответить
Так уже 6й год все украинское информ. пространство занято тем чтобы искать доказательства присутствия РФ на Донбассе если вы заметили.. но в случае реальной попытки полномасштабного наступления ВСУ на Донецк и Луганск РФ однозначно вмешается поскольку им геополитически не выгодно поражение непризнанных республик и тогда шансов у ВСУ практически нет.. и это хорошо понимал тот же Порошенко. потому с августа 2014го не наступал.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:24 Ответить
это тебе так кажеться
показать весь комментарий
04.05.2020 20:37 Ответить
Это реальность которой все мы были свидетелями.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:38 Ответить
У каждого своя http://gruz200.zzz.com.ua/ реальность ...
показать весь комментарий
04.05.2020 20:40 Ответить
пфф. лично я не сомневаюсь что военные спецы из РФ на Донбассе есть)) это даже сам путин не отрицал! но Елена Васильева это зашквар)) ее фейки с фамилиями уже давно разоблачены как футбольные команды и боевые пловцы) https://www.stopfake.org/ru/familii-11-ti-gruzov-200-iz-orenburgskoj-oblasti-sovpali-s-familiyami-futbolistov-gazovika/
показать весь комментарий
04.05.2020 20:59 Ответить
А-ха-ха!
Спецы, говорите. И даже Сам, не отрицал
Карлик уже настолько заврался, что обращать внимание на его болтовню, для мыслящих людей, уже давно, постыдное и бесполезное занятие...
Да кстати, вот ещё один "https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 фейк ". Хотя... для человека, даже сейчас, сомневающегося в присутствии российских регулярных воинских формирований на востоке страны, в Украине, как и в голове зе, гражданская война...
показать весь комментарий
04.05.2020 21:27 Ответить
Ютуб это не серьезно. С ютубом комбат Семенченко однажды уже прокололся в США когда его попросили предоставить доказательства присутствия армии РФ на Донбассе https://www.obozrevatel.com/crime/38295-v-ssha-razgorelsya-skandal-iz-za-falshivyih-foto-s-donbassa-pokazannyih-v-senate.htm На Донбассе есть официальные международные организации наблюдения типа ОБСЕ которые тоже не могут дать однозначные выводы о присутствии росс армии https://interfax.com.ua/news/political/369086.html и вот https://www.segodnya.ua/ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html .
показать весь комментарий
04.05.2020 21:49 Ответить
"Ютуб это не серьезно"
Вы изучили факты изложенные в видео материалах на канале Ом ТВ о присутствии росс. войск на Донбассе? Документы, фото, бортовые номера на технике оккупантов и прочее?
Для вас это не серьёзно? Аргументация, потверждённая многочисленными документальными фактами, для вас, пустой звук?
А https://prm.ua/ru/kto-na-samom-dele-semen-semenchenko-geroy-ili-chelovek-bez-printsipov/ Сёма и https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/a-44717369 ОБСЕ , серьёзно?
"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:46 Ответить
ОБСЕ это официальная международная организация международных наблюдателей под эгидой ООН и присутствующая на заседаниях Организации Объедененных Наций и это действительно очень серьезно https://www.osce.org/ru/who-we-are а ютуб это ютуб туда кто что хочет тот то и заливает не неся никакой ответственности за это. там и доказательство существования НЛО найти не проблема . https://youtu.be/hwb2_jvONrw
показать весь комментарий
04.05.2020 23:00 Ответить
Я вам дал ссылку, подтверждающую то, что сотрудники ОБСЕ сливают информацию российским спецслужбам. В данном случае, после этого разоблачения, нет никакого значения, какой статус у данной организации. После обнародованных фактов, доверия к ОБСЕ быть не может. Точка.

По Семенченко, как - то невнятно всё. Не хотите прояснить?
Про политиков, тоже, как-то неловко выходит.
То приводите в пример высказывания одних, а затем, тут же отрицаете значимость высказываний других...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:28 Ответить
В статье высказывается лишь предположение что это было и что это мог быть сотрудник ОБСЕ без официальных или тем более судебных подтверждений даже если такой случай действительно имел место сути это не меняет поскольку и в рядах ВСУ были свои предатели и в рядах ЛДНР свои но это не значит что в целом ВСУ шпионы сепаратистов и наоборот. Не понимаю что не понятно по Семенченко? Черным по белому сказано что американцы попросили его предоставить им доказательства присутствия РФ на Донбассе и он им предьявил нечто вроде роликов с ютуба которые при исследовании оказались событиями не на Донбассе а в Осетии 2008г. читаем внимательно еще раз https://www.obozrevatel.com/crime/38295-v-ssha-razgorelsya-skandal-iz-za-falshivyih-foto-s-donbassa-pokazannyih-v-senate.htm .. поэтому я и говорю видеоролики с ютуба это не серьезно.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:43 Ответить
Вы поймите меня правильно.. я не пытаюсь вас переубедить .. вы вольны верить в то что считаете правильным но поймите и вы мои мысли.. ОБСЕ это официальная международная миссия наблюдателей а Семенченко вместе с делегацией депутатов Верховной Рады во время их визита в США в декабре 2014го не смогли предоставить американским сенаторам ничего убедительного по вопросу агрессии РФ на Донбассе чем видео которое впоследствии оказалось фейковым. Если международные наблюдатели и украинские депутаты это агенты кремля то кому же тогда вообще верить можно? ютубу? смешно..
показать весь комментарий
05.05.2020 00:19 Ответить
а политики говорят разное.. https://www.dsnews.ua/world/boris-dzhonson-nazval-voynu-na-donbasse-grazhdanskoy-video--22082019105900
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
В 2014 году армия была на бумаге. Правда клоун стремиться вернуть армию в состояние 2014 года.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:40 Ответить
Думаете изменилось? При столкновении с регулярными подразделениями армии РФ в Керченском проливе ВМС Украины сдались в плен без сопротивления вместе с оружием, ********* и БК точно так же как и в 2014м.. за Крым так никто воевать и не мечтает хотя армия с ваших слов уже есть и еще раз повторюсь с августа 2014 го даже Порошенко официально заявлял что военного решения проблемы Донбасса нет.. видимо что то понимал.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:47 Ответить
.....я после 6 лет ВОЙНЫ , уже не удивлюсь что у них появится БОЕВАЯ АВИАЦИЯ и ВОЕННО МОРСКОЙ ФЛОТ !!! кравчука и кучму с ющенко надо НАГНУТь за то что в МИРНЫЙ ЧАС в Украине все РАЗРУШАЛИ !!! а что теперь хотеть ????
показать весь комментарий
04.05.2020 20:31 Ответить
6 км, а не 2
показать весь комментарий
04.05.2020 20:35 Ответить
....вчера было 2 , но БОЛЬШИЕ !!! сегодня 6км , но МАЛЕНЬКИЕ !!!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:52 Ответить
.....народ , вы что думаете что у нас ВИЛЬХА , НЕПТУН есть ???? хер у нас есть в КАРМАНЕ !!! запомните СТОИМ значит ОЧКУЕМ , идем ВПЕРЕД значит ПОБЕДИТЬ !!! мин. обороны БЫВШИЙ говорил , что к концу 18 года в войска пойдут ОПЛОТЫ !!! где ......ть ТАНКИ ????
показать весь комментарий
04.05.2020 20:56 Ответить
Да что там танки

https://censor.net/news/371376/do_2020_goda_ukraina_planiruet_vozrodit_podvodnyyi_flot_gayiduk
показать весь комментарий
04.05.2020 21:58 Ответить
если у СЕПАРАСТОВ появится БУРАТИНО и СОЛНЕПЕКИ , нам ПИСЕЦ !!!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:58 Ответить
Вася, закусывать нужно
показать весь комментарий
04.05.2020 21:29 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 21:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yGHBHJbQLbU&feature=emb_logo Битва сонцепека с ПТРК Корнет. Эпическая
показать весь комментарий
04.05.2020 22:38 Ответить
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
показать весь комментарий
04.05.2020 21:02 Ответить
Гнидка -недомерок гнусавый нарик и московских мракобесов ряженных боится
показать весь комментарий
04.05.2020 21:40 Ответить
 
 