Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Террористы "ДНР" использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 г. представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население.

Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении армии РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура. ФОТО

Боеприпас в качестве вещественного доказательства приобщен к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем собранные доказательства через Офис Генпрокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Досудебное расследование продолжается.