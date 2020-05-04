Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО
Террористы "ДНР" использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 г. представителями террористической организации "ДНР", действующих под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население.
Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящийся на вооружении армии РФ.
Боеприпас в качестве вещественного доказательства приобщен к материалам уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем собранные доказательства через Офис Генпрокурора будут переданы в Офис Прокурора Международного уголовного суда.
Досудебное расследование продолжается.
При разработке ракеты С-8ОФП специалисты НПО «Сплав» использовали передовые технологии, не имеющие мировых аналогов. Ракета комплектуется механическим взрывателем с установкой на мгновенное действие (осколочно-фугасное действие по открыто расположенным целям) и с двумя установками на замедленное действие (поражение целей, находящихся в закрытых фортификационных сооружениях).
Маю 2 запитання : 1) Чий Крим. 2) Згідний що путін *****?
Спецы, говорите. И даже Сам, не отрицал
Карлик уже настолько заврался, что обращать внимание на его болтовню, для мыслящих людей, уже давно, постыдное и бесполезное занятие...
Да кстати, вот ещё один "https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 фейк ". Хотя... для человека, даже сейчас, сомневающегося в присутствии российских регулярных воинских формирований на востоке страны, в Украине, как и в голове зе, гражданская война...
Вы изучили факты изложенные в видео материалах на канале Ом ТВ о присутствии росс. войск на Донбассе? Документы, фото, бортовые номера на технике оккупантов и прочее?
Для вас это не серьёзно? Аргументация, потверждённая многочисленными документальными фактами, для вас, пустой звук?
А https://prm.ua/ru/kto-na-samom-dele-semen-semenchenko-geroy-ili-chelovek-bez-printsipov/ Сёма и https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%84%D1%81%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/a-44717369 ОБСЕ , серьёзно?
"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.
По Семенченко, как - то невнятно всё. Не хотите прояснить?
Про политиков, тоже, как-то неловко выходит.
То приводите в пример высказывания одних, а затем, тут же отрицаете значимость высказываний других...
