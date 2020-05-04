РУС
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак

Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак

Украинская сторона надеется, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске вслед за Украиной для более эффективных переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, о ссылкой на Интерфакс-Украина,. об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и россияне. И переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников вместо Кучмы станет заместителем главы делегации на переговорах по Донбассу в Минске, - Ермак

переговоры (5157) Донбасс (26966) Ермак Андрей (1314)
Топ комментарии
+46
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак - Цензор.НЕТ 9807
04.05.2020 20:22 Ответить
+33
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак - Цензор.НЕТ 9670
04.05.2020 20:23 Ответить
+24
єрмак-ссучене кремлівське ЧЬМО.
04.05.2020 20:26 Ответить
Бубочка?
04.05.2020 23:58 Ответить
переговоры, минск- ермак. ковид- ермак,. закон о банках- ермак. это за последние полчаса. зелень вообще от управления отошол. страной рулит прокремлевский сепар
04.05.2020 20:45 Ответить
Якого призначив інший сепар.
04.05.2020 21:00 Ответить
Эрдоган и принц Салман,настолько сделали работу,что кремлевским Гопникам Птлера нечем усливаться,поезд ушел.Привет принцу Салману пусть передадут...
04.05.2020 20:45 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/f/d/5/4/fd5406816c62b59bdc8da61f866391ae/original.jpg Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак...Кремль наблюдатель,они могут только с военторга больше оружия выделить и пушечного мяса для Лугадонии
04.05.2020 20:47 Ответить
А що сраний завгосп недолугої шмарклі вже керує зовнішньою політикою України?

Чому ця кремлівська хвойда та махровий коррупціонер лізе не в свої справи?
Бачу,об шмарклю та його міністрів витирають ноги вже всі, хто захоче...

Що думає на цей рахунок сам віслюк Оманський?
04.05.2020 20:48 Ответить
Хто цей поц такий взагалі, щоб щось пояснювати від імені держави???
Я шось не пригадую, щоб Ложкін чи Райнін при Порошенко мололи так, наче вони самі президенти.
04.05.2020 20:49 Ответить
Саиые успешные переговоры за последние 100 лет сделал Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп в 1939 году. Братство длится до сих пор....
04.05.2020 20:49 Ответить
Эти "надеются", а тем временем - "Террористы "ДНР" использовали при обстреле Павлополя ракету НУР-80, находящуюся на вооружении армии РФ"!
04.05.2020 20:50 Ответить
Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске

Прошу уточнения об усилении: чем усилили? Может брательника прихватишь в Минск? Возможно Арахамию в свинцовые трусы закатаете и впереди делегации поставите? Или, считаете, что прибили Саака к новой должности и можно пустить тараном на грустную Лошадь?
Это же надо как хочется бонусов от заказчика, когда, несмотря на весь негатив, руль по-прежнему у негодяев, продающих Неньку оптом и в розницу.
Зё плюет украинскому народу в лицо. И не надо рассказывать, что он не понимает что происходит. Все он понимает. Но по-прежнему свято считает, что только он мессия. Ведущий свой народ. ну как Моисей.
Вот только куда? И он явно не Моисей. Да и мы не иудеи
04.05.2020 20:50 Ответить
Паспорта для Донбасса и всей Украины Путлер раздает направо и налево,а это значит,что на РАБссии быдла почти нет,
04.05.2020 20:53 Ответить
Новим головою Офісу Президента Володимир Зеленський має намір зробити Юрія Арістова. Про це повідомляє Хрещатик.News з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. За інформацією наших джерел, в Офісі вже узгоджено, що після закінчення карантину Андрій Єрмак, який був скомпрометований кількома гучними корупційними скандалами, має полишити крісло керівника ОП. На його місце призначать українського підприємця Юрія Арістова.Арістов був обраний до Верховної Ради ІХ скликання
від партії "Слуга народу". До початку політичної кар'єри був гендиректором ТОВ "Атлантик-ЮММА". За інформацією ЗМІ, є найбільшим імпортером в Україну живих морепродуктів та риби преміум-класу. Окрім компаній-імпортерів живої риби, заснував також декілька фірм в сфері IT та будівництва.
04.05.2020 20:53 Ответить
Враховуючи те, що зелох призначає лише кремлівських консерв, то і цей винятком не буде.
04.05.2020 21:03 Ответить
АрістовМи сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 777
04.05.2020 20:54 Ответить
Ну и рожа... в ЗеМанде удивительно симпатичные лица) урод на уроде...
И почти все с печатью отсутствия интеллекта.
04.05.2020 21:38 Ответить
Зелёная власть пусть занимается реформами украинского общества в государстве Украина, пора создавать первичные Общины и объединять их в Громады,украинцы должны определиться какое государство мы строем , куда нам идти и как украинцам самим рулить государством и своею землёй
https://censor.net/comments/locate/3193314/019214f6-5aaa-7321-ae33-a7c4ee3b7ace
04.05.2020 20:55 Ответить
И до этого ...посмотрел в гуле статус еврейской общины,умно написано,такое впечатление ,что они всегда тесно связаны с украинским народом и это тянется со времён Крепостного права,когда они управляли украинскими крепостными,когда барин с барин с семьёй прятались в Петербурге,еврей управляющий всегда бедно одевался,что бы не раздражать своих крепостных
04.05.2020 22:39 Ответить
Це почалося до хмельниччини коли за найменшу непокору селян , єврей-арендатор слав гінця до пана . А ті вже відривались по повній , палили , та саджали на палі . Кінчилося акцією Гонти в Умані .
05.05.2020 03:00 Ответить
В Москве и Подмосковье обитают почти 250 000 таджиков,представляете себе Таджикский Майдан в Москве? я да....
04.05.2020 20:55 Ответить
майдан от таджиков-заробитчан - с трудом, а курбан байрам - очень даже представляется... в этом году в начале августа
04.05.2020 21:40 Ответить
он сам то понимает что языком мелет. желает усиления рфии
04.05.2020 20:55 Ответить
Что то все решает Ермак. По ходу Зеленскому разрешают только записывать видосики, А если прямой эфир то с задержкой в 5 секунд, что бы вовремя заткнуть.
04.05.2020 21:00 Ответить
Телепузики Зели не знают что делать в принципе в государстве,а политические мышление отсутсвует у всех слуг,включая гаранта в первую очередь.Смешить пролетариат на сцене,это одно,а управлять колхозом,это вам не Поднятая Целина...
04.05.2020 21:01 Ответить
Після корупційного зашквара з його ожившим брацем, цією істотою не повинно смердіти у владі. Та ні, воно, у властівій йому манері, намагається встрибнути в останній вагон і врятувати фуйла, приніши в зубах Україну
04.05.2020 21:03 Ответить
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».

http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/ ЧесТный человек и даже не коррупционер Козырь
04.05.2020 21:03 Ответить
если ермак - козырь, то трамп тогда, кто?
04.05.2020 21:58 Ответить
Там вже писали, що Трамп клінічний ідіот
05.05.2020 10:04 Ответить
Случайные пассажиры часто попадают во власть,так было с Члениным.с Гитлером,Джугашвили и прочими Каддафи и Хуссейнами Чаушеску...
04.05.2020 21:06 Ответить
Думка єрмака рівноцінна думці сівохи
04.05.2020 21:07 Ответить
Ой не скажіть. Для грінпоца і 73% він авторитет.
04.05.2020 21:21 Ответить
то,что он гласит , есть мыслю рашиста он всего лишь произносящее и делающее то.что надобно окупанту
04.05.2020 21:28 Ответить
Ермак даже не может скрыть, что работает на рашистов.
04.05.2020 21:07 Ответить
Как говорил Штирлиц,профессора Плейшнера я завербовал,за 6 минут,а Пастора Шлага за сутки,потому что он Пацифист А Ермака купил за 5 копеек...кремлевской чеканки
04.05.2020 21:11 Ответить
РФ уже усилила свою делегацию Ермаком.
04.05.2020 21:15 Ответить
Шпионская сеть ФСБ и СВР РАБссии в Украине довольна обширна,еще с времен Леонид Данилыча,не зря же вылезли 73 % на вы "выборах" гапранта Зели
04.05.2020 21:16 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венэдиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
04.05.2020 21:24 Ответить
Вода в Крым - индикатор. Жаркое лето близко . Кремль должен спешить.
04.05.2020 21:31 Ответить
продажа госдолжностей выходит на международный уровень.)))))))))))
04.05.2020 21:37 Ответить
Кремль усилил свою делегацию , заслав Ермака в украинскую делегацию... Украинского интереса не просматривается...
04.05.2020 21:39 Ответить
Так Кремль и так уже усилил свою делегацию в переговорах по Донбассу - Ермаком. У Кремля всё впорядке, у Кремля всё получается.
04.05.2020 21:41 Ответить
Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию и будет внятней посылать нас на#.
04.05.2020 22:03 Ответить
Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6251
04.05.2020 22:06 Ответить
класс!!+100500!!!
04.05.2020 22:18 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/239136104017018?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·

Ермак-это ПОЗОР украинской нации.Сегодня ОНО заявило,что скандал с пленками был СПЛАНИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ...КЕМ ПЛЯТЬ??ЦРУ??..
04.05.2020 22:20 Ответить
зелох и его ермвюак ето кацапские ган__доны
04.05.2020 22:28 Ответить
Поки пародія на президента відосіки знімає, зовнішньою політикою займається його завгосп...
04.05.2020 22:31 Ответить
Усилят штангистами и хряками- рекордсменами
04.05.2020 23:10 Ответить
Коли ж народ винесе цю кремлівську консерву? Це ж неприкритий ворог України.
04.05.2020 23:29 Ответить
Ермака на кол.
05.05.2020 02:06 Ответить
При живом путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых "зеленых человечков" и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, "возвращение" Донбасса на условиях кремля - контрольный выстрел в голову Украины", - предупредил Пионтковский.

Кремль стремится реализовать свой план через "восстановление его территориальной целостности". Втюхать эту раковую опухоль на своих условиях....Днр-Лнр. На это не в коем случаи не нужно соглашаться...потому что это бомба замедленного действия будет для страны.
Кремлю не нужны оккупированные территории Донбасса - ей нужна вся территория страны.
так называемые "народные республики" Донбасса - это военно-террористический плацдарм, который Кремль установил на оккупированных территориях после провала проекта "Новороссии".
"Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами", - Пионтковский.
05.05.2020 03:14 Ответить
Щось я не зрозумів, Єрмак вже з зашифрованого зв'язку з кремльом перейшов на відкритий? Хм.
05.05.2020 07:40 Ответить
Ми сподіваємося, що Кремль посилить свою делегацію в Мінську на переговорах стосовно Донбасу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5045
05.05.2020 10:29 Ответить
это что получается, Ведьмак хочет что бы рашка усилила давление на Украину в вопоросах статуса ОРДЛо?
05.05.2020 14:50 Ответить
