Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак

Украинская сторона надеется, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске вслед за Украиной для более эффективных переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, о ссылкой на Интерфакс-Украина,. об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и россияне. И переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

