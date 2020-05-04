Мы надеемся, что Кремль усилит свою делегацию в Минске на переговорах по Донбассу, - Ермак
Украинская сторона надеется, что Российская Федерация также усилит свою делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске вслед за Украиной для более эффективных переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, о ссылкой на Интерфакс-Украина,. об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации в Минске приведет к тому, что на такой же шаг пойдут и россияне. И переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.
саша паламарчук
саша паламарчук
Yakov Yakov
Чому ця кремлівська хвойда та махровий коррупціонер лізе не в свої справи?
Бачу,об шмарклю та його міністрів витирають ноги вже всі, хто захоче...
Що думає на цей рахунок сам віслюк Оманський?
Я шось не пригадую, щоб Ложкін чи Райнін при Порошенко мололи так, наче вони самі президенти.
Прошу уточнения об усилении: чем усилили? Может брательника прихватишь в Минск? Возможно Арахамию в свинцовые трусы закатаете и впереди делегации поставите? Или, считаете, что прибили Саака к новой должности и можно пустить тараном на грустную Лошадь?
Это же надо как хочется бонусов от заказчика, когда, несмотря на весь негатив, руль по-прежнему у негодяев, продающих Неньку оптом и в розницу.
Зё плюет украинскому народу в лицо. И не надо рассказывать, что он не понимает что происходит. Все он понимает. Но по-прежнему свято считает, что только он мессия. Ведущий свой народ. ну как Моисей.
Вот только куда? И он явно не Моисей. Да и мы не иудеи
від партії "Слуга народу". До початку політичної кар'єри був гендиректором ТОВ "Атлантик-ЮММА". За інформацією ЗМІ, є найбільшим імпортером в Україну живих морепродуктів та риби преміум-класу. Окрім компаній-імпортерів живої риби, заснував також декілька фірм в сфері IT та будівництва.
И почти все с печатью отсутствия интеллекта.
https://censor.net/comments/locate/3193314/019214f6-5aaa-7321-ae33-a7c4ee3b7ace
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/ ЧесТный человек и даже не коррупционер Козырь
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венэдиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/239136104017018?__cft__[0]=AZXSPZdqH6d7jqSVgE-W6CoDd8KKVkeMeGj3vqV0QjPNb66UtF7f6THg4pv9N2k0zyXf22g70atqsGYsguRHPe2BNy8Sme72H9rcHTmO5hboSRZgOoV3e-VB0MNQfPFLRSs&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·
Ермак-это ПОЗОР украинской нации.Сегодня ОНО заявило,что скандал с пленками был СПЛАНИРОВАННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ...КЕМ ПЛЯТЬ??ЦРУ??..
Кремль стремится реализовать свой план через "восстановление его территориальной целостности". Втюхать эту раковую опухоль на своих условиях....Днр-Лнр. На это не в коем случаи не нужно соглашаться...потому что это бомба замедленного действия будет для страны.
Кремлю не нужны оккупированные территории Донбасса - ей нужна вся территория страны.
так называемые "народные республики" Донбасса - это военно-террористический плацдарм, который Кремль установил на оккупированных территориях после провала проекта "Новороссии".
"Единственное средство защиты украинской государственности от этой угрозы - изоляция, гигиенический карантин. Демилитаризованная зона с международными миротворцами", - Пионтковский.