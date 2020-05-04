В отделении "Новой почты" во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке. ФОТО
В отделении "Новой почты" во Львове взорвалась учебная граната РГД-5, которую прислали в посылке из Харькова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.
Информация в правоохранительные органы поступила в 17:30. Боеприпас взорвался во время осмотра товара.
"При получении посылки сдетонировала предварительно учебная граната РГД-5. В помещении на этот момент было пять человек. Людей эвакуировали, помещение почты закрыли. Пострадавших нет", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
Как пояснили правоохранители, учебная граната при детонации издает лишь незначительный звук. Взрыва как такового не происходит.
На месте работают взрывотехники. Учебный боеприпас забрали на экспертизу.
Посылка поступила из Харькова, в ней были макеты двух учебных гранат.
В компании "Нова пошта" так прокомментировали произошедшее: "4 мая в отделении Новой почты №20 во Львове взорвалась учебная граната с шумовым эффектом. Ее заказал один из клиентов, который является сотрудником организации, проводящей обучение по военной подготовке.
Взрыв произошел во время проверки посылки клиентом в отделении. Подчеркиваем, что речь идет о макете гранаты, который используется во время обучения, а не об оружии. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал, здание и посылки также не повреждены. Сейчас отделение временно закрыто. На месте работает полиция и представители взрывотехнической службы".
вы подвалы проверяйте...а то у куйла рейтинг падает
неплохо б чтоб ему послужной список-то прервали, прибили б на очередном
но вовремя собака сбежал с Донецка в свое время, после него уже моторолу и гиви с захарами мочить начали, а эта **** выжила...
Если бы почтарка направила трубку на себя могла остаться без глаза...это не шутка...
повезло вашему замку , ну и тому кто подсунул тож повезло ( за такое зона светит в реале )
Молодежь не в теме, а знающих работников в возрасте не берут на работу. От того и появляются новости типа "шок, в Одессе ликвидировали общественный транспорт" где при внимательном прочтении выясняется что не в пиковое время сняли с маршрута 3 троллейбуса для профилактики.
В армии никто не служит, военного образования среди народа мало, одни "блохтеры", вейперы, таргетологи и бариста.
А потом приходит с оружием на Донбасс буйный сосед а школота не знает куда направлять ствол при стрельбе, на врага или себе в голову.
Тотальное невежество и малообразованность.