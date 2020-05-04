В отделении "Новой почты" во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке. ФОТО

В отделении "Новой почты" во Львове взорвалась учебная граната РГД-5, которую прислали в посылке из Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

Информация в правоохранительные органы поступила в 17:30. Боеприпас взорвался во время осмотра товара.

"При получении посылки сдетонировала предварительно учебная граната РГД-5. В помещении на этот момент было пять человек. Людей эвакуировали, помещение почты закрыли. Пострадавших нет", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Как пояснили правоохранители, учебная граната при детонации издает лишь незначительный звук. Взрыва как такового не происходит.

На месте работают взрывотехники. Учебный боеприпас забрали на экспертизу.

Посылка поступила из Харькова, в ней были макеты двух учебных гранат.

В компании "Нова пошта" так прокомментировали произошедшее: "4 мая в отделении Новой почты №20 во Львове взорвалась учебная граната с шумовым эффектом. Ее заказал один из клиентов, который является сотрудником организации, проводящей обучение по военной подготовке.

Взрыв произошел во время проверки посылки клиентом в отделении. Подчеркиваем, что речь идет о макете гранаты, который используется во время обучения, а не об оружии. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал, здание и посылки также не повреждены. Сейчас отделение временно закрыто. На месте работает полиция и представители взрывотехнической службы".