26 507 39

В отделении "Новой почты" во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке. ФОТО

В отделении "Новой почты" во Львове взорвалась учебная граната РГД-5, которую прислали в посылке из Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

В отделении Новой почты во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке 01

Информация в правоохранительные органы поступила в 17:30. Боеприпас взорвался во время осмотра товара.

"При получении посылки сдетонировала предварительно учебная граната РГД-5. В помещении на этот момент было пять человек. Людей эвакуировали, помещение почты закрыли. Пострадавших нет", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Как пояснили правоохранители, учебная граната при детонации издает лишь незначительный звук. Взрыва как такового не происходит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вооруженный мужчина в военной форме и медицинской маске ограбил отделение "Новой почты" в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В отделении Новой почты во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке 02

На месте работают взрывотехники. Учебный боеприпас забрали на экспертизу.

Посылка поступила из Харькова, в ней были макеты двух учебных гранат.

Также читайте: В киевской многоэтажке взорвалась граната: двое пострадавших, - полиция. ФОТО

В компании "Нова пошта" так прокомментировали произошедшее: "4 мая в отделении Новой почты №20 во Львове взорвалась учебная граната с шумовым эффектом. Ее заказал один из клиентов, который является сотрудником организации, проводящей обучение по военной подготовке.

Взрыв произошел во время проверки посылки клиентом в отделении. Подчеркиваем, что речь идет о макете гранаты, который используется во время обучения, а не об оружии. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал, здание и посылки также не повреждены. Сейчас отделение временно закрыто. На месте работает полиция и представители взрывотехнической службы".

+11
русский, ты гомосек? Шо-то ты прямо сходу на вашу любимюую гомосячью тему сел, как на свою родимую бутылку
показать весь комментарий
04.05.2020 20:48 Ответить
+9
Кацапським ботам тема для висеру.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:40 Ответить
+9
сколько кацапо-фашистокой падали в коменты набежало...
вы подвалы проверяйте...а то у куйла рейтинг падает
показать весь комментарий
04.05.2020 20:45 Ответить
Хорошо , что не Ф1
показать весь комментарий
04.05.2020 20:29 Ответить
...и не фау2..
показать весь комментарий
04.05.2020 20:33 Ответить
зиганул!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:12 Ответить
дебилы, бл!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:34 Ответить
Хорошо что не джавелин .а то америкосы были бы в шоке .
показать весь комментарий
04.05.2020 20:35 Ответить
Ничего, среди русских это как раз норма.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:50 Ответить
Ты просто русское животное.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:55 Ответить
Любишь своего фюрера, русмартышка?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:53 Ответить
Ну так кацапам ерзать очком на бутылке не привыкать...
показать весь комментарий
04.05.2020 20:48 Ответить
У відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці - Цензор.НЕТ 1187
показать весь комментарий
05.05.2020 11:47 Ответить
смотрю этот гиркинд профи по части конфликты раздувать/начинать
неплохо б чтоб ему послужной список-то прервали, прибили б на очередном
но вовремя собака сбежал с Донецка в свое время, после него уже моторолу и гиви с захарами мочить начали, а эта **** выжила...
показать весь комментарий
05.05.2020 19:46 Ответить
Детонация-мгновенный и разрушительный взрыв, вызванный взрывом другого вещества при соприкосновении с ним или на расстоянии, при сотрясении. Пишите подрыв запала УЗРГ))))
показать весь комментарий
04.05.2020 20:50 Ответить
Снимаю шляпу перед Пани.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:52 Ответить
Не умеют хорошо запаковывать свои посылки - ТЫПИЛЫ, МЛЯ!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 20:59 Ответить
дебилы также те кто прислал такого получателя,не умеющего товар осматривать
показать весь комментарий
05.05.2020 09:01 Ответить
Щось пшикнуло, а подають, як вибух гранати
показать весь комментарий
04.05.2020 21:06 Ответить
Ну не пшикнуло, а хлопнуло...Наш соседний взвод заверну в бумагу вышеуказанное изделие (узргм) ради шутки положил нашему замку на стол...сказали что "передал по секретке...разверни и распишись"..замок был стукач и очень исполнительный д..б...Взял и равернул )))))) изделие сработало...и тут он начал орать и тереть глаза...И вот тут уже мы испугались... (могло выбить ((( при близком расстоянии) ...но все обошлось...
Если бы почтарка направила трубку на себя могла остаться без глаза...это не шутка...
Если бы почтарка направила трубку на себя могла остаться без глаза...это не шутка...
показать весь комментарий
04.05.2020 21:44 Ответить
У відділенні "Нової пошти" у Львові здетонувала навчальна граната РГД-5, надіслана в посилці - Цензор.НЕТ 9292
показать весь комментарий
04.05.2020 21:48 Ответить
Речь , при сработке запала обычно отрывает пару пальцев , ну и травмы фейса
повезло вашему замку , ну и тому кто подсунул тож повезло ( за такое зона светит в реале )
показать весь комментарий
04.05.2020 22:26 Ответить
Представляю, как они там обосрались...
показать весь комментарий
04.05.2020 21:06 Ответить
так на фото видно - штаны до колен потемнели )
показать весь комментарий
04.05.2020 21:32 Ответить
Кто-то должен проверять вложение при отправке...
показать весь комментарий
04.05.2020 21:17 Ответить
***... Уже и гранаты пересылать не можно.,.
показать весь комментарий
04.05.2020 21:34 Ответить
Скорее всего это была страйкбольная пукалка...
показать весь комментарий
04.05.2020 22:17 Ответить
учения прошли успешно.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:41 Ответить
Цензор тренирует школоту в написании громких заголовков?
Молодежь не в теме, а знающих работников в возрасте не берут на работу. От того и появляются новости типа "шок, в Одессе ликвидировали общественный транспорт" где при внимательном прочтении выясняется что не в пиковое время сняли с маршрута 3 троллейбуса для профилактики.
В армии никто не служит, военного образования среди народа мало, одни "блохтеры", вейперы, таргетологи и бариста.
А потом приходит с оружием на Донбасс буйный сосед а школота не знает куда направлять ствол при стрельбе, на врага или себе в голову.
Тотальное невежество и малообразованность.
показать весь комментарий
05.05.2020 04:57 Ответить
Так шість років війни, а досі ні в школах, ні в громадах не організовані курси військової підготовки. Пани бояться навчених холопів.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:39 Ответить
 
 