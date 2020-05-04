Арахамия о ситуации во фракции "Слуга народа": "Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"

В последнее время из-за карантина монобольшинству не хватает голосов для самостоятельного принятия решений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это в последнее время проявляется в связи с тем, что карантин. У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина – всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка", – заявил Арахамия.



По его словам, посещаемость Верховной Рады представителями парламентской фракции "Слуга народа" не отличается от посещаемости других коллег.



Для принятия решения в Верховной Раде нужно минимум 226 голосов.

