Арахамия о ситуации во фракции "Слуга народа": "Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"
В последнее время из-за карантина монобольшинству не хватает голосов для самостоятельного принятия решений.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Это в последнее время проявляется в связи с тем, что карантин. У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина – всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка", – заявил Арахамия.
По его словам, посещаемость Верховной Рады представителями парламентской фракции "Слуга народа" не отличается от посещаемости других коллег.
Для принятия решения в Верховной Раде нужно минимум 226 голосов.
Слуги, оказывается, тоже на метро ездят.
Так пошлите им развозку.
Он, вместо 10 маршрутов трамвая зодит один раз в час.
За то от Радужного аж до Дарницкого вокзала.
"Я сегодня окончательно убедился, что против нас объявлена информационная война", - Зеленский. Сегодня(в смысле дата такая).
"Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"
причина совершенно в другом
...
...
Частина коаліціантів порушила домовленості і вийшла з коаліції.
Тобто бубочка попав у ситуацію в якій потрібно буде домовлятись з іншими політсилами про створення нової коаліції.
Ось тут і вилізе уся темна рать.
Просто часть СН работает на Коломойского, часть на Ахметова, а часть на *****. Временами между ними возникает антагонизм.
А на Укриану из них не работает никто. Поэтому все так, как есть.