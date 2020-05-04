РУС
Арахамия о ситуации во фракции "Слуга народа": "Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"

Арахамия о ситуации во фракции "Слуга народа": "Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"

В последнее время из-за карантина монобольшинству не хватает голосов для самостоятельного принятия решений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НВ, об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это в последнее время проявляется в связи с тем, что карантин. У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина – всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка", – заявил Арахамия.

По его словам, посещаемость Верховной Рады представителями парламентской фракции "Слуга народа" не отличается от посещаемости других коллег.

Для принятия решения в Верховной Раде нужно минимум 226 голосов.

+27
Интересно, есть хоть один кто поверит этой галиматье?

04.05.2020 20:44
+22
Из за отсутствия мозгов, не?

04.05.2020 20:43
+20
Який же універсальний цей коронавірус: можна все що завгодно на нього списати.

04.05.2020 20:46
Из за отсутствия мозгов, не?

04.05.2020 20:43
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 484

04.05.2020 21:08
Яка сумна новина.

04.05.2020 20:43
Интересно, есть хоть один кто поверит этой галиматье?

04.05.2020 20:44
Просто у зели нет команды.Этим и объясняется хаос в Украине.

04.05.2020 20:45
Потому, что он не понимает государственного устройства...

04.05.2020 21:18
У Пети тоже не было команды, и,тем более, не было большинства в Раде. Но он как то справлялся в условиях активной агрессии, пустых счетах в казначействе и невнятной реакции запада. А этому дали армию, дали +7 ввп в год, дали большинство, и что оно сделало? Всё просрал! Дегенерат.

04.05.2020 21:37
Вимерли чи дезертири??

04.05.2020 20:45
Мізків вам не вистачає.

04.05.2020 20:45
дык, с Вилюра повытаскивай!!!))))

04.05.2020 20:45
свиняча солідарність допоможе...

04.05.2020 20:46
Який же універсальний цей коронавірус: можна все що завгодно на нього списати.

04.05.2020 20:46
Клепки вам не вистачає.

04.05.2020 20:47
Святий Боже, святий крепкий, цар не мав одної клепки і тому в цей трудний час заступися ти за нас.

05.05.2020 05:28
Арахамія-інфузорія! Нам би твої проблеми

04.05.2020 20:47
Ты ба.
Слуги, оказывается, тоже на метро ездят.
Так пошлите им развозку.
Он, вместо 10 маршрутов трамвая зодит один раз в час.
За то от Радужного аж до Дарницкого вокзала.

04.05.2020 20:49
Разве для слуг существует карантин?
"Я сегодня окончательно убедился, что против нас объявлена информационная война", - Зеленский. Сегодня(в смысле дата такая).

04.05.2020 20:49
Кто нибудь эту тупую обезьяну отправит назад в Грузию?

04.05.2020 20:49
Що, може передохли "слуги"?

04.05.2020 20:55
И взгляд побитой собаки на фото.

04.05.2020 20:56
Абсолютно не согласен,
"Из-за карантина у нас элементарно не хватает голосов"

причина совершенно в другом

04.05.2020 21:00
Ахломония маску надел- так на человека стал похож

04.05.2020 21:04
Зверніть увагу: Воно щось як ляпне таке, що потім всі "слуги" справдовуються.

04.05.2020 21:07
говорящая черножопая макака...

04.05.2020 21:08
Мозгов у Вас не хватает зеленые личинки

04.05.2020 21:10
Не скромничай, вам подставит плечо антиукраинская банда опзжо, уже ни для кого не секрет.

04.05.2020 21:17
большие ожидания и скупая реальность ))))
...
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 9887

...

04.05.2020 21:22

04.05.2020 21:25
"... С глазами у тебя все нормально, ты на голову больной, козел..."

04.05.2020 21:25
Зато во время карантина Бубочка пошел на беспрецедентно смелый поступок ради самоизоляции
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 7446

04.05.2020 21:29
Повыздыхали? И на том спасибо

04.05.2020 21:39
Це виглядає, як мінімум, несерйозно. А якщо насправді, то просто ганьба. Причому, той хто її озвучує цього не розуміє. Бо якби розумів, то ніколи б не поліз туди, де нічого не розуміє.

04.05.2020 21:40
Коронавирус и карантин всё спишут.

04.05.2020 21:44
Что это за обезьяна с намордников на фото?

04.05.2020 21:48
******* обличчя влади ( десь ще має бути граната).

05.05.2020 05:30
Продажные тушки, набранные СН на непонятно где, прокатившись на социальном лифте, продали свои ж.пы олигархам и прочим центрам влияния. Поэтому, Арахамия, у вас нет и не будет голосов даже после снятия карантина. Так что, не надо себя успокаивать, надо признать ситуацию, в которой вы оказались. И с вами страна, к сожалению.

04.05.2020 21:49
Да чтобы вы все передохли, зелёные сволочи.

04.05.2020 22:22
а мене за прогули вигнали б з роботи

04.05.2020 23:11
Коаліція складається з 6-7 господ, які привели цю масу до влади.
Частина коаліціантів порушила домовленості і вийшла з коаліції.
Тобто бубочка попав у ситуацію в якій потрібно буде домовлятись з іншими політсилами про створення нової коаліції.
Ось тут і вилізе уся темна рать.

04.05.2020 23:45
Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів" - Цензор.НЕТ 4011

04.05.2020 23:47
В СН стільки хворих?

04.05.2020 23:58
Не.
Просто часть СН работает на Коломойского, часть на Ахметова, а часть на *****. Временами между ними возникает антагонизм.

А на Укриану из них не работает никто. Поэтому все так, как есть.

05.05.2020 01:52
Чего вы стесняетесь? Турборежим был? Был. На регламент ложили? Ложили. Пора уже закони в узком кругу принимать.

05.05.2020 00:01
Запізнилися з пропозицією. В "Велюрі" вже почали приймати.

05.05.2020 05:33
 
 