Кулеба и Маас провели телефонный разговор: "Обсудили дальнейшие шаги по реализации решений, принятых "нормандской четверкой"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.
В собщении отмечается: "Главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.
Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.
В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти".
