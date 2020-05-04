Кулеба и Маас провели телефонный разговор: "Обсудили дальнейшие шаги по реализации решений, принятых "нормандской четверкой"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

В собщении отмечается: "Главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.

Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.

В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас о теме сегодняшних "нормандских" переговоров: Открытие линии соприкосновения и работа наблюдателей ОБСЕ