Кулеба и Маас провели телефонный разговор: "Обсудили дальнейшие шаги по реализации решений, принятых "нормандской четверкой"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

В собщении отмечается: "Главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.

Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине.

В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти".

Чому Україна не вимагає від Німеччини виконання їх гарантій по припиненню вогню терористами? Терористи вогонь не припинили, отже Німеччина не є партнером який виконує дані зобов'язання і подальша участь Німеччини в мирному врегулюванню російсько-української війни просто недоцільна!
04.05.2020 21:29 Ответить
Масса Маас, возьмите трубку!
04.05.2020 21:31 Ответить
Кто и кто?
04.05.2020 21:45 Ответить
на росії до 9 травня вивісили плакат фінського солдата з оленем.https://www.currenttime.tv/a/finski-soldat-na-plakate-k-9-maya/30592092.html "Настоящее время".
04.05.2020 21:47 Ответить
За кругом полярным уж нету людей -
В войне победили олени!
Лишь малая кучка осталась бл@дей
в районе где сморщился ленин.
04.05.2020 23:53 Ответить
Кроки прийнятих рішень🧐 Розумію, що подібний текст писав (ла) якась стара пенсіонерка з МЗС. Все правильно, але нічого не написано. Мабуть і писати нема про що.
04.05.2020 21:47 Ответить
 
 