Внеочередное заседание Рады инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая, - Разумков

Следующее внеочередное пленарное заседание Рады скорее всего будет созвано по инициативе народных, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созвано 150 народными депутатами", - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что скорее всего, это заседание состоится во вторник.

"Предварительно думали, что оно будет в пятницу¸ однако регламентные нормы не позволяют рассмотреть в пятницу некоторые законопроекты, которые надо рассмотреть", - рассказал председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, внеочередное пленарное заседание парламента планируется на 12 мая.

ВР (29428) Разумков Дмитрий (1522)
То Мишу таки кинули ?
Не будете його віцеШмигалем робити ?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:49 Ответить
Разумков вероятно взял деньги и вероятно уже у многих
показать весь комментарий
04.05.2020 21:52 Ответить
С меню в "ВЕЛЮРЕ" все ознакомились??
показать весь комментарий
04.05.2020 21:53 Ответить
Невже !мп1чмент? Зелен1, досп1ли?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:03 Ответить
А це тут до чого ,Перебриківський ?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:50 Ответить
А понятно, предки гаденышей им служившиХ не дают.
***********
Розглянемо фразу з логічно-філологічного боку. "Прєдкі гадьонишей ім служившіх нє дают".
Маємо наразі якіхось "прєдков", яким "гадьониші", що їм служили, шось "нє дают". Шкода, звісно, "прєдков". Вони так сподівалися, шо "гадьониші" їм шось "дадуть". Но нє тут то било.
З іншої точки зору, можна прєдположить, шо фраза неповна, і прєдки якихось "гадьонишей" нє дають шось тим, кому вони служили. Але тут тоді виходить загадочна внєлєксічєська формула прєімущєствєнно нєупомінаємих агєнтов дєйствія позачасового контєксту фрази.
Карочє, с ума можна сказиться...
Як казала колись моя незабутня вчителька, - "Нєясность рєчі, - нєясность мислі..."
показать весь комментарий
05.05.2020 00:20 Ответить
 
 