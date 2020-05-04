Внеочередное заседание Рады инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая, - Разумков

Следующее внеочередное пленарное заседание Рады скорее всего будет созвано по инициативе народных, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Скорее всего, следующее заседание Верховной Рады будет созвано 150 народными депутатами", - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подтвердил, что скорее всего, это заседание состоится во вторник.

"Предварительно думали, что оно будет в пятницу¸ однако регламентные нормы не позволяют рассмотреть в пятницу некоторые законопроекты, которые надо рассмотреть", - рассказал председатель Верховной Рады.

Как сообщалось, внеочередное пленарное заседание парламента планируется на 12 мая.

