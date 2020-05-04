РУС
За три месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма от укусов клещей, - ЦОЗ

За три месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма от укусов клещей, - ЦОЗ

В течение 2019 года было зарегистрировано 4482 случая болезни Лайма среди украинцев. В частности, 833 случая зафиксировали в сельской местности, а 492 у детей до 17 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Центре общественного здоровья при МОЗ Украины. 

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) - инфекционное трансмиссивное заболевания. Инфекцию переносят иксодовые клещи.

Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей - небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.

Большинство случаев болезни Лайма (инфекцию переносят клещи) фиксируют с мая до ноября. Это период наивысшей активности иксодовых клещей. Только треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща.

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высокая.

Вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, которые много времени находятся на открытом воздухе, особенно в лесах, лесопарках и тому подобное. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Поздняя, ​​или хроническая болезнь Лайма возникает спустя месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата (артриты) или нервной (нейроборелиоз, хронический атрофический акродерматит).

Иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, возможна реинфекция с повторным развитием заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За семь месяцев 2018 года в Украине зафиксировали 2403 случая заболевания болезнью Лайма, - Минздрав

+13
Это потому что Зебил никуда не выезжает и все Зло аккумулируется у нас в стране!
Оно нас угробит!.................
04.05.2020 22:22 Ответить
+11
Шо!? Опять карантин??????
04.05.2020 22:19 Ответить
+10
Кто сие писал??? Ну ведь еще не всех же в стране оболванили На фото вошь, а не клещь. Похожа свиня на коня та тільки хвіст не такий.
Клещи выглядят так:
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1273
04.05.2020 23:59 Ответить
Шо!? Опять карантин??????
04.05.2020 22:19 Ответить
Странно, ещё пару лет назад мне инфекционисты на явные и весьма похожие на Лайма симптомы хором утверждали "боррелиоза в Киеве нет!" и лечить не хотели. "Это у вас острая кожная реакция на укус", ага.
Что-то в мире поменялось?
05.05.2020 00:42 Ответить
Какая еще лама?
За три месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 121
04.05.2020 22:20 Ответить
Не лама, а лайма!
04.05.2020 22:24 Ответить
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9321
05.05.2020 01:20 Ответить
Это потому что Зебил никуда не выезжает и все Зло аккумулируется у нас в стране!
Оно нас угробит!.................
04.05.2020 22:22 Ответить
вот-вот, пора него как от носителя избавляться
04.05.2020 22:33 Ответить
раніше від кліщів якусь гидоту розкидали в лісах та парках.
04.05.2020 22:44 Ответить
Она денег стоит, а денег на всех депутатов не хватает, чтобы в Трускавец на обучение ездить.
05.05.2020 00:43 Ответить
А когда астероид по плану? А потоп? Огласите весь список, пожалуйста.
04.05.2020 22:22 Ответить
Что там с туберкулёзом? Это серьезная проблема которую можно и нужно исправить!
04.05.2020 22:22 Ответить
Та ниче. Вроде https://strana.ua/articles/analysis/248040-psikhbolnykh-i-tuberkuleznikov-otpravjat-na-ulitsu-chto-zhdet-ukrainskuju-meditsinu-s-1-aprelja.html собираются распустить туберкулезных больных . Это же не корона. Медреформа. Второй этап т.с. Так что не волнуйтесь. Обязательно исправят.
04.05.2020 22:26 Ответить
А лепрозории у нас есть? Их тоже распустят?
04.05.2020 22:35 Ответить
Ну это вопрос не ко мне. Скорее к нашим реформаторам. По ним покуда в СМИ ничего не видел. А что они задумали я ХЗ.
04.05.2020 22:45 Ответить
Цей кліщ коли вгризається, то людина зовсім нічого не відчуває. Треба своєчасно перевірятися і побачити як стирчать його лапки та викрутить його з тіла.
04.05.2020 22:23 Ответить
А если достали, нельзя выбрасывать!
Нужно идти в больницу с ним, анализы делают на нем, а не берут у вас.
Мы уже с этим столкнулись в 2017, нам сказали - ну извините, раз выбросили сейчас ничем не поможем, будем ждать, если начнете опухать, ВОТ ТОГДА..........)
04.05.2020 22:28 Ответить
Я з себе викрутив і викинув. Це було два роки тому. Все нормально. Зараз їх теж багато у траві та на деревах!
04.05.2020 22:32 Ответить
Этой зимой - теплой и бесснежной они даже не заснули(((
04.05.2020 22:47 Ответить
Они выше 40 см не поднимаются. Необходимы репеленты на основе зета-циперметрина. В Украине заводы закрыли. Есть много у казламордых
04.05.2020 22:48 Ответить
На мене такий впав саме з дерева!
04.05.2020 22:50 Ответить
Пути Господни неисповедимы. Так наука утверждает и я никогда не встречал. Как правило сантиметров 20. Потом бежит вверх ( иногда вниз ) Ищет где присосаться до 2 часов. Я хожу или с годыми ногами или однотонная одежда,так их сразу видно.
04.05.2020 23:02 Ответить
А вот тогда уже поздно .Я тоже сталкивался с такой фигней. Поэтому и советую скачать протокол профилактики и лечения.Про не выбрасывать - я не знаю ни одного человека у которого они взяли клеща на анализ.Так что не надейтесь.
04.05.2020 22:58 Ответить
На сколько знаю - клещ ползёт вверх и брюки, заправленные в носки, а рубашка, заправленная в брюки, препятствуют его попаданию на тело...
04.05.2020 22:55 Ответить
Так ведь ещё одна рекомендация - осмотр, после посещения леса, хотя... сейчас и на лугах и в парках его можно подхватить...
04.05.2020 23:06 Ответить
Я же говорил - рекомендации заправлять всё так, чтобы клещ, который ползёт вверх, не залезал под одежду, т.е. на шее уже можно будет его увидеть...
04.05.2020 23:13 Ответить
Если соблюдение правил спасёт даже в 5 случаях из десяти, то их необходимо соблюдать...
04.05.2020 23:37 Ответить
Этот совет?

"Они выше 40 см не поднимаются. Необходимы репеленты на основе зета-циперметрина. В Украине заводы закрыли. Есть много у казламордых"

По-моему, мой - реальней...
04.05.2020 23:52 Ответить
Маски тоже не спасают от короновируса, но уменьшают вероятность заражения, иначе пришлось бы ходить в скафандрах и детей в чашке Петри зачинать...
05.05.2020 00:00 Ответить
Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
04.05.2020 22:27 Ответить
І нескінченний карантин на ровному місці.
04.05.2020 22:31 Ответить
На сегодня в Украине 12331 человек заболели короновирусом. Вы думаете, это шутка? Умерло 330 человек. Или вы хотите, чтобы, как в Италии умерших людей кремировали в машинах-крематориях? Нет ума, считай калека.
04.05.2020 22:45 Ответить
порохоботам чим гірше - тим краще
04.05.2020 22:52 Ответить
Выспался? Теперь можешь сказать - что тебя устраивает, а что не устраивает в действиях Зелемойского?
Вот твой пост (ниже я его продублировал, потому удаляй - не удаляй - бесполезно).
https://censor.net/comments/locate/3193066/019214f6-e2c3-70c8-8c8e-72e31a72b444
04.05.2020 23:00 Ответить
Ты забыло написать: поверьте, все очень серьезно. И фотку с гробами.
04.05.2020 23:27 Ответить
Или вы хотите, чтобы, как в Италии
************
Дивно, але це буквальна цитата *****. Тільки він казав про Париж. )))
Я, хоча за кацапськими ЗМІ не слідкую, але регулярно слухаю "Радіо Свобода".
Отже, *****, виходить, вже сидить у вашій голові...
05.05.2020 01:14 Ответить
ага...Після коронавірусу буде кліщевий карантин,потім сонячноударний чи спековий за ним осінньодепресивний потім знову коронавірусний та грипогеморойний.І так по колу.Щоб усі по норах сиділи та проти "влади" не бунтували.
04.05.2020 22:51 Ответить
Идиот и не лечишся , а скорей всего ты казламордый - так это неизлечимо. Можем только рога поотшибать -вонять будеш меньше.
05.05.2020 08:00 Ответить
На пікчє, мабуть, pediculus humanus capitis.
04.05.2020 22:27 Ответить
Еге ж. Її Вошива величність. )))
05.05.2020 08:16 Ответить
На фото к статье вошь. Иксодовые клещи на нее не похожи.
04.05.2020 22:28 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%96 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Іксодові_кліщі
04.05.2020 22:30 Ответить
Если таки клещ укусил, то пару капсул доксициклина проблему бореллиоза снимают напрочь.
04.05.2020 22:29 Ответить
Все намного сложней. Ваш метод это 10% проблемы. Намного лучше бицелин 4. Но остается еще и энцифалит , а там все совсем грустно.
04.05.2020 22:33 Ответить
Да, энцефалит совсем грустно, но вероятность найти такого клеща в РБ и в Украине сильно меньше, чем бореллиозного.
04.05.2020 22:36 Ответить
По разным данным около 5 % ,а вот Лайма 25 %. Болезни страшные, это вам не короновирус.
04.05.2020 22:38 Ответить
По энцифалиту есть сыворотка ( если не ошибаюсь ) но она достаточно дорогая. Да и вналичие ее трудно найти, если вообще возможно.
04.05.2020 22:41 Ответить
И что совсем плохо врачи ( с кем я сталкивался ) не знают протокол лечения. А вот в паРаше знают. Рекомендую его скачать с интернета. Там он точно есть.Я скачивал.
04.05.2020 22:36 Ответить
Ну все,тепер буде пожиттєвий карантин.
04.05.2020 22:38 Ответить
В мене колись кліщ за вухом був. Я і не зрозуміла що це. Просто відірвала. Але минулось..
04.05.2020 22:40 Ответить
Может аукнуться через много лет.Не дай Бог конечно. Но гадость сверхопасная. Повторюсь ,что это не какой то короновирус.
04.05.2020 22:43 Ответить
Це все від зміни клімату,потрібно терміново закрити АЕС.
04.05.2020 22:40 Ответить
нє.тре на природу брати хімію від кліщів та комарні.
04.05.2020 23:01 Ответить
А вы ее найдите. Реально помогает только зетациперметрин, а его нет. Остальное -фигня на постном масле.Можете поверить или проверить. Можно взять американский Фьюри и обпрыскать брюки. Его можно найти.
04.05.2020 23:08 Ответить
https://censor.net/user/440115 Тільки закриття АЕС,допоможуть проти нашестя кліщів.
04.05.2020 23:12 Ответить
Коли йдете на природу, одягайтесь як геологи, що працюють в тайзі і не буде жодних проблем.
04.05.2020 23:27 Ответить
Я по тайге отходил не мало. Не пишите ерунды. Написал подробно что и как , так нет МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ.! Счастливого пути !
04.05.2020 23:41 Ответить
Ви маєте щось проти "енцефалітки"? Вона Вас підвела?
05.05.2020 09:06 Ответить
На фото блощиця (клоп російською) самець. кліщі більше на крабів подібні
04.05.2020 23:29 Ответить
А почему карантин не вводили? От клещей умирает больше чем от коронавируса...
04.05.2020 23:34 Ответить
Даже в США на диагностику Лайма иногда уходят годы. А иногда и не определяют. Как определить что артрит (а его десятки видов) возник из-за клеща. Бывают случай мучительной смерти.
04.05.2020 23:44 Ответить
Кто сие писал??? Ну ведь еще не всех же в стране оболванили На фото вошь, а не клещь. Похожа свиня на коня та тільки хвіст не такий.
Клещи выглядят так:
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1273
04.05.2020 23:59 Ответить
Дійсно. Бачив і вошей, і кліщів. Ви праві.
Але найогидніші гниди, - як казав Симон Петлюра. )))
05.05.2020 01:20 Ответить
Как там у классиков: а какая разница?!!!
05.05.2020 08:49 Ответить
заберiть в зеблюдкiв мiкроскоп, бо це карантiнобєсiє нiколи не скiнчиться.
05.05.2020 00:38 Ответить
Ну, в общем...
За три місяці в країні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма від укусів кліщів, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1210
05.05.2020 06:18 Ответить
ошейник ФОРЕСТА помогает от клещей,у моих собак он есть
05.05.2020 06:24 Ответить
Пытались одевать их себе на ноги. Резултат спорный.
05.05.2020 07:52 Ответить
Интерессная мысль: маска и ошейник, значит полностью экипирован. НОУ-ХАУ по -украински
05.05.2020 08:51 Ответить
Я з кота десятками витягаю кожен рік, ну і після лісу оглядаю малу та дружину, і те що вони не піднімаються вище 40 см брехня, можливо внизу їх більше, але на голові і шиї багато бувають.
05.05.2020 06:29 Ответить
Они сидят и поджидают жертву НЕ ВЫШЕ 40 см , а ПОТОМ лезут наверх. Сидят """"" в позе ОБНИМИ СОЛНЦЕ """"""". Если у вас другие данные- смело печатайте диссертацию ! Утверждать ,что какой-то экземпляр не залезет на кустарнике выше 40 см не буду как и то что клещи , к примеру, не читают газеты. Если каждые 2-3 мин поглядывать на свои ноги- то 99 % что клеща в голове не найдете. Это ,конечно, при условии что передвигаетесь не на корачках. Котам клещ не очень опасен , а собакам сверхопасен. Почему не знаю.
05.05.2020 07:50 Ответить
ну всё. пандемия. срочно всех на строжайший карантин!
05.05.2020 07:41 Ответить
99% пишуть аби що, це про коментарі. Про інсектециди-повна маячня. Буваєте на природі, просто ввечері оглядайте себе і дітей . Виявили кліща, змастіть олією, якщо впився в шкіру, і почекайте хвилин 15, потім витягуйте і дезинфікуйте. З"явилась єритема, червоне п"ятно, (може кліща й не бачили), , здайте аналіз на бореліоз, їх 2шт, по 200 грн, а з результатами до лікаря інфекционіста. Не для копіювання поведінки: Азітроміцин, плюс Лінокс, по інструкції.Можлива побічка:почуєте де в вас печінка, можливий дисбактеріоз.
05.05.2020 08:36 Ответить
 
 