За три месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма от укусов клещей, - ЦОЗ

В течение 2019 года было зарегистрировано 4482 случая болезни Лайма среди украинцев. В частности, 833 случая зафиксировали в сельской местности, а 492 у детей до 17 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Центре общественного здоровья при МОЗ Украины.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) - инфекционное трансмиссивное заболевания. Инфекцию переносят иксодовые клещи.

Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей - небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.

Большинство случаев болезни Лайма (инфекцию переносят клещи) фиксируют с мая до ноября. Это период наивысшей активности иксодовых клещей. Только треть больных может вспомнить эпизод укуса клеща.

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высокая.

Вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, которые много времени находятся на открытом воздухе, особенно в лесах, лесопарках и тому подобное. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Поздняя, ​​или хроническая болезнь Лайма возникает спустя месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата (артриты) или нервной (нейроборелиоз, хронический атрофический акродерматит).

Иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, возможна реинфекция с повторным развитием заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За семь месяцев 2018 года в Украине зафиксировали 2403 случая заболевания болезнью Лайма, - Минздрав