РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9221 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 638 30

В Киеве с 5 мая разрешили продажу на вынос еды и напитков в МАФах

В Киеве с 5 мая разрешили продажу на вынос еды и напитков в МАФах

В Киеве утвердили требования к реализации навынос "быстрой" еды и напитков в МАФах в условиях противоэпидемических ограничений. При условии соблюдения требований, продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, т.е. таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей. Продажа должна осуществляться навынос, потребление пищи и напитков на продажу не допускается.

Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. На входах из МАФов должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко представил план по выходу столицы из карантина: кофе "навынос", открытие салонов красоты и непродовольственных магазинов

Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (3008) Киев (26146) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Теперь БУБОЧКА может поесть шаурмы 😀😀😀
показать весь комментарий
04.05.2020 22:45 Ответить
+9
А то кормит его президентский повар явно одними углеводами - щеки уже как у хомяка
показать весь комментарий
04.05.2020 22:46 Ответить
+7
В Киеве с 5 мая разрешили продажу "на вынос" еды и напитков в МАФах - Цензор.НЕТ 3404
показать весь комментарий
04.05.2020 22:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь БУБОЧКА может поесть шаурмы 😀😀😀
показать весь комментарий
04.05.2020 22:45 Ответить
А то кормит его президентский повар явно одними углеводами - щеки уже как у хомяка
показать весь комментарий
04.05.2020 22:46 Ответить
В Киеве с 5 мая разрешили продажу "на вынос" еды и напитков в МАФах - Цензор.НЕТ 9399
показать весь комментарий
04.05.2020 22:47 Ответить
А как разносчик узнает - в какой он из 38 машин?...
показать весь комментарий
04.05.2020 22:50 Ответить
От какой люди бягут,там и зельонка.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:10 Ответить
В Киеве с 5 мая разрешили продажу "на вынос" еды и напитков в МАФах - Цензор.НЕТ 3404
показать весь комментарий
04.05.2020 22:52 Ответить
Містєр і місіс Крівой Роґ.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:18 Ответить
Советский народ Украиныhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1154256724926415&set=p.1154256724926415&type=3&av=100010262946037&eav=AfYyvK4AdVRsJV-BHDjYtupNlEDix6ZWGudHugPy_6j0vRhUCCawJTmMV_-1zCS9x-k У Києві з 5 травня дозволили продаж навинос їжі і напоїв у МАФах - Цензор.НЕТ 1737
показать весь комментарий
05.05.2020 00:02 Ответить
А хвонтаны,хвонтаны запустили? Енто ,так корошо:поел,пробежала потом на самолет и с Бодей на Ниагару.Жисть удалась!!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:09 Ответить
Київська область разом з містом Київ є лідером по захворюваності на коронавірус - більше 2880 тільки виявлених хворих, не рахуючи тих кого ще не виявили! Тому у відповідності до заяв уряду про посилення карантинних заходів в кількох найгірших областях в Києві та Київській області має бути посилено карантинні обмеження!
показать весь комментарий
04.05.2020 22:46 Ответить
Так більшість мафів працювало. Ну, хоч тут вже можна якось буди наближеними до реалій, блт!?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:47 Ответить
Це факт! Підтверджую, що бачив відкриті та працював кіоски вже кілька днів тому!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:25 Ответить
Лучше бы написали ..С Верховной Рады с 5 мая разрешили продажу "на вынос" еды и напитков
показать весь комментарий
04.05.2020 22:50 Ответить
У Києві з 5 травня дозволили продаж "на винос" їжі і напоїв у МАФах - Цензор.НЕТ 213
показать весь комментарий
04.05.2020 23:11 Ответить
Пятнадцать... или по курсу - 51 Гривна...
показать весь комментарий
04.05.2020 23:18 Ответить
Ану, ще спроба.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:20 Ответить
14?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:29 Ответить
а ты молодец. только математику 3 класса надо повторить. и тогда получишь правильный ответ
показать весь комментарий
05.05.2020 08:43 Ответить
1) x+x+x=30; x=10.
2) 10+x+x=18; x=4;
3) 4-2x=2; -2x=2-4; -2х=-2; х=(-2): (-2); x=1.
4) 1+10+4 =15.
Шо не так?
показать весь комментарий
05.05.2020 19:16 Ответить
15
показать весь комментарий
05.05.2020 19:17 Ответить
16
показать весь комментарий
04.05.2020 23:53 Ответить
В Николаеве проезд в транспорте по пропускам отменят с 11 мая
показать весь комментарий
04.05.2020 23:12 Ответить
коронавирус на вынос? забавно, но трагично последствиями.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:18 Ответить
Кличко, відкрий базари! Досить знищувати малий бізнес!
показать весь комментарий
04.05.2020 23:46 Ответить
нипонел! так Пидалик же почистил Киев от МАФов!
показать весь комментарий
05.05.2020 07:39 Ответить
 
 