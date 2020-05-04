В Киеве с 5 мая разрешили продажу на вынос еды и напитков в МАФах
В Киеве утвердили требования к реализации навынос "быстрой" еды и напитков в МАФах в условиях противоэпидемических ограничений. При условии соблюдения требований, продажа может быть начата уже завтра, с 5 мая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, т.е. таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей. Продажа должна осуществляться навынос, потребление пищи и напитков на продажу не допускается.
Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. На входах из МАФов должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей.
Также в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий, таких как: масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, обеспечение соблюдения дистанции как минимум 1,5 метра.
