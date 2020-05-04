РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11778 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 355 52

Еврокомиссия собрала 7,4 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, изучение возможностей лечения и расширение тестирования

Еврокомиссия собрала 7,4 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, изучение возможностей лечения и расширение тестирования

Правительства всех государств, международные организации и другие партнеры объединили усилия в борьбе с коронавирусом. Такое единство позволяет надеяться на победу над пандемией.

Такое убеждение выразила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии благотворительного марафона в рамках Глобального ответа на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕК.

"Уверена, что 4 мая 2020 года станет поворотным моментом в нашей борьбе против коронавируса. Потому что сегодня все мировое сообщество объединилось. Правительства на каждом континенте возьмутся за руки и объединят усилия с мировыми организациями по здравоохранению, с другими опытными партнерами. Таких партнеров много, но цель одна - победить вирус", - заявила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что цель марафона - разработка вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФРГ, Франция, Италия и Норвегия поддержали призыв Еврокомиссии собрать 7,5 млрд евро на разработку общедоступной вакцины от COVID-19

"Именно с этой целью мы объединяем силы, деньги и ум - чтобы дать толчок работе над вакцинами, диагностикой и лечением против коронавируса. Мы должны разработать, произвести и применить их во всех уголках мира, обеспечить, чтобы эти средства были в наличии и были доступны для всех", - сказала президент Еврокомиссии.

Она призвала каждого внести вклад в финансирование этого глобального дела.

"Наша первая задача - собрать первоначальную сумму в 7,5 миллиарда евро, или 8 миллиардов долларов США. Это те деньги, которые нужны прямо сейчас для ускорения работы над вакцинами, диагностикой и лечением", - подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, эту инициативу уже поддержали Саудовская Аравия, Франция, Германия, Япония, Норвегия, Канада, Италия, Испания и Великобритания. Сама Еврокомиссия мобилизовала 1 миллиард евро.

Также читайте: Угроза распада ЕС прошла, государства стремятся пройти через пандемию коронавируса вместе,- глава ЕК фон дер Ляйен

По данным DW, после завершения мероприятия фон дер Ляйен объявила, что удалось собрать 7,4 миллиарда евро. 4 миллиарда из собранного должны пойти на разработку вакцины, 2 миллиарда - на изучение возможностей лечения, а 1,5 миллиарда - на увеличение мощностей для тестирования в мире. 

Отметим, что общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 3,6 млн, более 250 тысяч человек умерли, выздоровели почти 1,2 млн человек.

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1539) карантин (16729) Урсула фон дер Ляйен (630) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
а так и будет
показать весь комментарий
04.05.2020 22:57 Ответить
+2
Вовка! Ты бабки думаешь здавать или и дальше будешь морозиться!? Не позорь нас, здай как все.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
+2
очень хорошо! для пущей силы и здоровья -выройте землянку в лесу и живите собирательством.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попробуйте с нескольких миллионов начать.
Что бы вместо вакцины, не получился грандиозный распил баблосов.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:55 Ответить
а так и будет
показать весь комментарий
04.05.2020 22:57 Ответить
Не знаю будет или нет, но вероятность этого очень высока.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
Та первый раз что ли. Вот вспоминается шумиха со СПИД. В свое время очень популярно было. По тем же предсказаниям этих дельцов от медицины там получалось что шарику существовать оставалось не более 10 лет. Потом упс - сместили на двадцать лет. Теперь вообще все затихло. А сколько бабла было ввалено на лекарства. Закупались на государственном уровне. Я не знаю есть сей СПИД сейчас или нет, но вот чета в СМИ информация не наблюдается. По крайней мере в паническом тоне и на передовицах. А птичий грипп, свинной, а атипичная пневмония, а эбола? И далее и далее.. Где они? Куда делись? От эболы к примеру эксперементальной вакциной вакцинировали порядка 11 тыс человек всего. И так можно продолжать и продолжать.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:09 Ответить
"...нічого нема. І взагалі останнє місто - це Шепетівка, об яку розбиваються хвилі Атлантичного океану."
показать весь комментарий
04.05.2020 23:13 Ответить
Та в чому питання? Ви маєте можливість мене переконати. Достатньо дати посилання.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:15 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 Підійде?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:26 Ответить
Ні. Про СНІД там нічого немає. До того ж вікі джерело так собі. Там кожний може написати що захоче. Можна вірити - можна ні. Так шо мабуть мимо. Чекаю на продовження.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:30 Ответить
Вовка! Ты бабки думаешь здавать или и дальше будешь морозиться!? Не позорь нас, здай как все.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
Это лишь начало вышибания бабла мирового ж-правительства
показать весь комментарий
04.05.2020 23:03 Ответить
Чисто Сеня со своим забором. Хорошо бы, чтобы они через год отчитались, куда деньги дели.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:06 Ответить
Сеня с забором это бедняк в сравнении с нонешними "кормовыми ,для борьбы с куй знает с чем"
показать весь комментарий
04.05.2020 23:12 Ответить
Ого себе... Куда столько в самом деле?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:07 Ответить
На содержание координирующей структуры!
ВОЗ №2, с шикарным офисом (Швейцарские Альпы вполне подойдут) и штатом теоретиков от медицины.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:10 Ответить
"дать толчок работе над вакцинами, диагностикой и лечением"
показать весь комментарий
04.05.2020 23:19 Ответить
Эти 7,5 лярдов это не "ого", а только для начала, первый этап так сказать. По оценкам вся программа выльется примерно в 40 лярдов €. Это была только первая "Конференция доноров", вторая через пару месяцев. Цель программы, за счет большой 20-ки профинансировать создание вакцины и препаратов для лечения COVID-19, а также обеспечить ими весь мир по приемлемой цене. Поддержали (деньгами) практически все члены клуба. Отпетляли только двое, )(уйло и Доня с белкой на голове. )(уйло понятно, оно )(уйло и есть, а бензоколонка сама скоро побираться начнет. Так что винторогие на шару губу раскатали. А фули, "сверхдЯржава" же. А с Доней другая история, там белка по голове скачет с криком "Америка прежде всего". Но даже собственный фаворит в разработке вакцины "Jonson & Johnson" в прессрелизе прозрачно намекнул, что видел Доню на ..... ну в общем понятно где. Ни каких "America first" в случае успеха, ибо конкурировать с международным консорциумом, да еще в таком "богоугодном" деле, дурных нема. Потери имиджа, ну и рынков сбыта, будут намного дороже. А Донины выборы их вообще не колышут.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:18 Ответить
Во, чуть не забыл, там есть еще один нюанс почему американские фармаконцерны не ведутся на Донино "America first". Дело в том, что ряд компонентов будущих вакцин и препаратов присутствует на мировом рынке в ограниченном количестве, а производится в Китае и Индии. Поэтому если полезть в бутылку, то можно на неё и сесть. Надо будет налаживать производство у себя, а это дорого, но главное потеря времени, как минимум год. А через год это уже никому не надо. Так что дурных нема.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:33 Ответить
Не вакцинированные люди имеют больше здоровья и меньше проблем! Имею 5 детей и все не вакцинированные! Ничем не болели! Сам тоже не вакцинировался! Ни одной болезни за жизнь !
показать весь комментарий
04.05.2020 23:18 Ответить
очень хорошо! для пущей силы и здоровья -выройте землянку в лесу и живите собирательством.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:31 Ответить
Нет! Имею медобразование, опыт и способность делать выводы в отличии от баранов!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:40 Ответить
бараны-это тупые дремучие человекоподобные, допустившие эпидемею кори в Украине из-за отказа от вакцинации . и ты в их числе со своим выводком.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:49 Ответить
Почему на твои мозги подействовала корь, а я с моим выводком не заболели? Мои дети в Германии учатся, дремучие которые...Иди коров дои!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:34 Ответить
в германии -коровам хвосты крутят? ведь от осинки -не родятся апельсинки.
ты явно любитель русской рулетки. Там тоже часто живы остаются, прежде чем умирают.
Думаю, премия Дарвина у вас впереди.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:16 Ответить
не выдавай себя, доярка, тупыми сельскими прибаутками! Дарвин для таких селюков как ты.Весь мир отказался от его теории...Темнота!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:42 Ответить
а ты в курсе, отрыжка эволюции, что в Германии за отказ вакцинироваться от кори- штрафс недавнего времени?а так вообще там более 95% детей-привиты родителями добровольно? что ж ты в такую отсталую и дремучую страну детей-то послал?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:50 Ответить
В селах только и знают об отрыжках коров и живут слухами...Плюс к моим утверждениям о твоей профессии доярки. Оскорбление --признак слабости и умственной ограниченности, что свойственно людям такого физического труда! Привыкла орать на коров и здесь ни как не остановишься.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:58 Ответить
ну вот как ты себя четко опИсАл то есть на аргументы - ты просто орешь оскорбления, у тебя все по Фрейду- сидишь в коровьих лепешках и думаешь, что все вокруг обосрались, а ты- самый умный.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:08 Ответить
С Лыковами живешь, старовер?
показать весь комментарий
05.05.2020 01:17 Ответить
Умный? Так вот Лыковы и умерли как вошли в стадо вакцинированное! Т.е зараженное искусственно!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:41 Ответить
Там была самоизоляция веками, а вы 2 месяца не можете продержаться.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:52 Ответить
Если бы было что то серьезное типа чумы, то хоть пол гола!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:10 Ответить
Детей хоть пожалей. Своих для начала. Сколько диплом обошелся, доктор?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:19 Ответить
сразу видно что пациент....перепуганный.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:40 Ответить
Не, я просто умный, мне дороже жизнь чем какие-то бабки.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:42 Ответить
Теперь знаю какой больницы!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:43 Ответить
Поясните, я не понимаю вас.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:44 Ответить
Жалко лички нет, будем на весь мир говорить.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:45 Ответить
Вот поэтому надо культурно спорить, а не грызтесь...Все же читают...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:48 Ответить
Та стараюсь, немного карантин давит на мозг.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:56 Ответить
Петро, вы на самом деле так думаете, или просто съезжаете с глузду от карантина?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:43 Ответить
Я работаю врачом. Я знаю кухню изнутри и учил патфизиологию, иммунологию и т.д. И не прячусь за никами как некоторые...И считаю , что разводить людей нельзя, даже на их страхах. Но если я не соображаю в машинах, то и не умничаю никогда! И не хамлю....
показать весь комментарий
05.05.2020 22:47 Ответить
Я не хамлю, простите, я не хотел. Насчёт ников, реальные ФИО уже заняты, шож делать. Но! Вы же не спец в вирусах? Так вот я вам не верю, что вы не вакцинировали своих детей.Иначе вы целитель или как их... во, гомеопат.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:54 Ответить
Сейчас врачей учат схемам лечения, а не врачебному мышлению. Никто теперь не скажет как действует вакцина, ее составляющие и какие фрагменты РНК встраиваются ...Это млрдный бизнес!Вам не дадут статистику и выводы по взаимосвязи вакцинации детей и онкологии в детстве. Неужели верите что кому то нужны 8 млрдов людей? Кто то заботиться о вашем здоровье?
показать весь комментарий
05.05.2020 23:03 Ответить
Я вакцинировался в 64-66 году, на предплечьи шрамы остались, детей в 90-е, и я уже никому не верю, я вижу вспышку кори на западной Украине, которые не сделали прививок своим детям.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:09 Ответить
Доктор, вы серьёзно против прививок? Английский врач Эдвард Дженнер в 1796 г. впервые применил на мальчике Джеймсе Фиппсе вакцину против натуральной оспы, полученную от больного коровьей оспой
показать весь комментарий
05.05.2020 23:10 Ответить
"Приват-банк" карта N°666.Заранее благодарю.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:35 Ответить
Нє, я так не граю! А як же ж світова змова, Білл Гейтс з примусовою вакцинацією та чіпуванням? Шо такоє змінилось у рептилоідів та ілюмінатів з масонами?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:37 Ответить
Конспиропсихов санитары от вай фай отучили... Ироды окоянные!
показать весь комментарий
05.05.2020 00:03 Ответить
Качественная вакцина - единственный выход из положения. К счастью, в мире масса *********-антипрививочников, что поможет адекватным людям получить прививку в первую очередь. И вообще, я начинаю подозревать, что всю эту майню с антипрививочниками запустили для сокращения населения за счет придурков.
показать весь комментарий
05.05.2020 00:04 Ответить
Тебе подарок вот:
Єврокомісія зібрала 7,4 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, вивчення можливостей лікування та розширення тестування - Цензор.НЕТ 6885
показать весь комментарий
05.05.2020 00:34 Ответить
Это надо было делать в Январе. К моменту когда вакцину сделают они - её сделает уже с десяток стран. США уже испытывают, Россия начнёт в этом месяце. Наверное каждая уважающая себя страна уже несколько месяцев ведёт работы.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:00 Ответить
От дурные, главгей за 1 миллион делает!
показать весь комментарий
05.05.2020 01:15 Ответить
 
 