Еврокомиссия собрала 7,4 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, изучение возможностей лечения и расширение тестирования
Правительства всех государств, международные организации и другие партнеры объединили усилия в борьбе с коронавирусом. Такое единство позволяет надеяться на победу над пандемией.
Такое убеждение выразила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии благотворительного марафона в рамках Глобального ответа на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЕК.
"Уверена, что 4 мая 2020 года станет поворотным моментом в нашей борьбе против коронавируса. Потому что сегодня все мировое сообщество объединилось. Правительства на каждом континенте возьмутся за руки и объединят усилия с мировыми организациями по здравоохранению, с другими опытными партнерами. Таких партнеров много, но цель одна - победить вирус", - заявила президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что цель марафона - разработка вакцины.
"Именно с этой целью мы объединяем силы, деньги и ум - чтобы дать толчок работе над вакцинами, диагностикой и лечением против коронавируса. Мы должны разработать, произвести и применить их во всех уголках мира, обеспечить, чтобы эти средства были в наличии и были доступны для всех", - сказала президент Еврокомиссии.
Она призвала каждого внести вклад в финансирование этого глобального дела.
"Наша первая задача - собрать первоначальную сумму в 7,5 миллиарда евро, или 8 миллиардов долларов США. Это те деньги, которые нужны прямо сейчас для ускорения работы над вакцинами, диагностикой и лечением", - подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, эту инициативу уже поддержали Саудовская Аравия, Франция, Германия, Япония, Норвегия, Канада, Италия, Испания и Великобритания. Сама Еврокомиссия мобилизовала 1 миллиард евро.
По данным DW, после завершения мероприятия фон дер Ляйен объявила, что удалось собрать 7,4 миллиарда евро. 4 миллиарда из собранного должны пойти на разработку вакцины, 2 миллиарда - на изучение возможностей лечения, а 1,5 миллиарда - на увеличение мощностей для тестирования в мире.
Отметим, что общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 3,6 млн, более 250 тысяч человек умерли, выздоровели почти 1,2 млн человек.
Что бы вместо вакцины, не получился грандиозный распил баблосов.
ВОЗ №2, с шикарным офисом (Швейцарские Альпы вполне подойдут) и штатом теоретиков от медицины.
ты явно любитель русской рулетки. Там тоже часто живы остаются, прежде чем умирают.
Думаю, премия Дарвина у вас впереди.